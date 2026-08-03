Cô Linh, 36 tuổi, là một giám đốc cấp cao (CEO) tại Trung Quốc với lối sống tinh tế và kỷ luật. Cô không hút thuốc hay uống rượu, duy trì giờ giấc ngủ đều đặn, tập yoga thường xuyên và chăm sóc móng tay, da liễu định kỳ. Đối với người ngoài, cô là hình mẫu của một lối sống lành mạnh. Nhưng một báo cáo khám sức khỏe đã phá vỡ cuộc sống hoàn hảo của cô: Kết quả xét nghiệm HIV của cô dương tính.

Khi nhận được kết quả, cô đã suy sụp ngay tại chỗ, liên tục tranh cãi với bác sĩ rằng mình có đời sống riêng tư trong sạch và không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào có nguy cơ cao, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại nhiễm HIV. Chồng cô đi cùng vừa lo lắng vừa bất lực, thừa nhận rằng mình đã nhắc nhở cô chú ý đến các chi tiết trong nhiều năm, nhưng cô luôn cho rằng đó là chuyện bé xé ra to và rất cứng đầu.

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Điều gây sốc nhất trong vụ việc này là nhiều người vẫn tin rằng HIV chỉ lây truyền qua quan hệ tình dục bừa bãi. Họ nghĩ rằng chỉ cần không quan hệ tình dục không ràng buộc thì hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, trường hợp của cô Linh đã phơi bày chính xác quan niệm sai lầm về sức khỏe phổ biến và nguy hiểm này.

Sau khi xem xét thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bác sĩ điều trị phát hiện ra rằng nguyên nhân gốc rễ của nhiễm trùng không phải là hành vi nguy hiểm như công chúng vẫn nghĩ, mà là thói quen thường ngày bị bỏ qua: Thường xuyên làm móng tay.

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Nghe kết luận này, chính cô Linh cũng khó tin rằng hai thói quen mà bà đã duy trì nhiều năm để giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp lại tiềm ẩn một mối nguy hiểm chết người.

Trước tiên, hãy nói về thói quen chăm sóc móng tay lâu năm của cô Linh. Cô đi làm móng hai hoặc ba lần một tháng, bao gồm làm móng tay, tỉa móng và loại bỏ lớp biểu bì. Cô thích những tiệm làm móng giá cả phải chăng trên phố vì sự tiện lợi. Nhiều người nghĩ rằng làm móng tay chỉ đơn giản là sơn màu và tỉa móng; nó sạch sẽ, an toàn và hoàn toàn không có rủi ro.

Tuy nhiên, các quy trình làm móng thực sự tiềm ẩn những rủi ro: Trong quá trình cắt móng, loại bỏ lớp biểu bì và đánh bóng móng, những vết thương nhỏ và chảy máu nhẹ mà mắt thường không nhìn thấy được rất dễ xảy ra. Thường thì, hơi đỏ hoặc cảm giác châm chích nhẹ ở đầu ngón tay là dấu hiệu của tổn thương da hoặc niêm mạc, nhưng hầu hết mọi người không bao giờ để ý đến chúng.

Nhiễm HIV không chỉ xảy ra khi chảy máu nhiều. Điều kiện cốt lõi để lây truyền HIV là virus hoạt động xâm nhập vào máu qua niêm mạc bị tổn thương. Ngay cả một vết thương nhỏ, chỉ bằng đầu kim, cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng nếu tiếp xúc với máu tươi chứa virus.

Các dữ liệu y tế công khai cho thấy virus HIV có thời gian tồn tại rất ngắn bên ngoài cơ thể người và sẽ nhanh chóng trở nên bất hoạt trong môi trường khô ráo. Tuy nhiên, nếu dụng cụ làm móng chỉ bị nhiễm một lượng nhỏ máu tươi từ khách hàng trước đó và chưa được khử trùng kỹ lưỡng trước khi sử dụng cho khách hàng tiếp theo có vết thương, nguy cơ lây truyền sẽ tăng lên đáng kể.

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Để tiết kiệm thời gian và chi phí, nhiều tiệm làm móng nhỏ chỉ lau sơ dụng cụ và xịt nhẹ cồn, điều này không đáp ứng tiêu chuẩn khử trùng triệt để. Việc sử dụng nhiều loại dụng cụ khác nhau và khử trùng không đầy đủ là những trường hợp thường gặp.

Cô Linh thường xuyên đi làm móng, dẫn đến vô số vết thương nhỏ. Cộng thêm việc thỉnh thoảng tiếp xúc với dụng cụ chưa được khử trùng đúng cách, điều này tích lũy theo thời gian tạo ra nguy cơ nhiễm trùng. Vì không có cảm giác đau ngay lập tức hoặc vết thương nhìn thấy được, nên nguy cơ này thường bị bỏ qua.

Các quan sát lâm sàng cho thấy nhiều trường hợp nhiễm HIV không triệu chứng có liên quan đến việc tiếp xúc gián tiếp với máu từ các vật dụng ở nơi công cộng, nhưng những trường hợp này hiếm khi được công chúng biết đến.

Cũng cần lưu ý rằng, mặc dù xác suất lây truyền gián tiếp trong cuộc sống hàng ngày không cao, nhưng mối nguy hiểm lớn nhất nằm ở "sự tích lũy tần suất cao". Tiếp xúc không thường xuyên mang rủi ro cực kỳ thấp, nhưng tiếp xúc lặp đi lặp lại với các vật dụng công cộng không hợp vệ sinh và kém chất lượng trong nhiều năm có thể dẫn đến sự tích lũy rủi ro liên tục, cuối cùng dẫn đến thảm kịch.

Nguồn và ảnh: Sohu