Buổi sáng là "thời điểm vàng" để cơ thể khởi động quá trình thải độc và tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, nhiều người trẻ, vì thói quen sinh hoạt và tâm lý chủ quan, lại vô tình thực hiện những hành động gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ miễn dịch, tiêu hóa, gan và thận.

Việc kéo dài những thói quen này không chỉ gây ra các vấn đề cấp tính như viêm loét, mà còn âm thầm tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các tế bào bất thường. Dưới đây là 5 thói quen phổ biến nhất đang bào mòn sức khỏe của bạn và đẩy nhanh tốc độ tìm đến của bệnh ung thư:

1. Tức giận, căng thẳng ngay sau khi thức dậy

Khởi đầu ngày mới với cảm giác giận dữ, vội vã hoặc căng thẳng là một "cú sốc" đối với hệ miễn dịch.

Ảnh minh họa

Khi tâm trạng tiêu cực, cơ thể sẽ tiết ra quá nhiều hormone cortisol và adrenaline. Sự gia tăng nồng độ cortisol kéo dài dẫn đến tình trạng viêm mãn tính (Chronic Inflammation) trong cơ thể. Các nghiên cứu khoa học xác nhận rằng, viêm mãn tính là một trong những yếu tố nền tảng và là môi trường thuận lợi nhất để kích hoạt và thúc đẩy sự phát triển của các tế bào ung thư. Duy trì tâm trạng bình tĩnh, hít thở sâu, hoặc thiền định là cách đơn giản nhất để kiểm soát phản ứng viêm này.

2. Uống cà phê hoặc trà khi bụng rỗng

Thói quen dùng cà phê hay trà để tỉnh táo tức thì là một sai lầm phổ biến, gây tổn thương trực tiếp đến niêm mạc dạ dày đang trống rỗng.

Cà phê và trà kích thích dạ dày tiết ra lượng lớn axit hydrochloric. Nếu không có thức ăn để tiêu hóa, axit sẽ tự ăn mòn niêm mạc, gây viêm loét dạ dày. Tương tự như stress, tình trạng viêm mãn tính tại đường tiêu hóa này về lâu dài sẽ tạo điều kiện cho các tế bào niêm mạc biến đổi, góp phần làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày hoặc ung thư thực quản. Thay vì vậy, hãy uống một ly nước ấm để bù nước và kích thích tiêu hóa trước.

3. Tập thể dục quá sớm hoặc quá sức

Nhiều người lầm tưởng rằng tập luyện cường độ cao ngay khi vừa thức dậy là tốt. Tuy nhiên, buổi sáng sớm, các cơ quan và mạch máu vẫn chưa hoạt động ổn định.

Tập luyện quá mạnh vào thời điểm này dễ gây tăng huyết áp, làm tăng độ nhớt máu và tạo áp lực đột ngột lên tim. Hơn nữa, tập thể dục quá sức sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch tạm thời, làm cạn kiệt năng lượng dự trữ. Việc suy giảm khả năng miễn dịch khiến cơ thể không kịp thời phát hiện và tiêu diệt các tế bào bất thường, gián tiếp tạo cơ hội cho mầm bệnh phát triển. Các bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ nhanh là lựa chọn an toàn hơn.

Ảnh minh họa

4. Bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng không lành mạnh

Bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng mà còn đóng vai trò điều chỉnh nội tiết tố và chức năng gan mật.

Bỏ bữa sáng thường xuyên gây rối loạn chức năng miễn dịch, mất cân bằng nội tiết tố và làm tăng tiết axit dạ dày. Đặc biệt, việc nhịn ăn khiến dịch mật không được giải phóng kịp thời, dẫn đến ứ đọng và hình thành sỏi mật. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sỏi mật mãn tính và viêm túi mật là yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng phát triển ung thư túi mật. Thay vào đó, hãy chọn bữa sáng giàu dinh dưỡng như ngũ cốc nguyên cám, trái cây hoặc trứng luộc.

Ảnh minh họa

5. Hút thuốc hoặc uống bia rượu vào buổi sáng

Đây là thói quen cực kỳ nguy hiểm và là con đường ngắn nhất dẫn đến ung thư. Mặc dù hút thuốc và uống rượu ở thời điểm nào cũng hại nhưng vào buổi sáng nguy cơ ung thư có thể tăng gấp đôi. Nhất là nếu bụng rỗng.

Khi bụng còn rỗng vào buổi sáng, cơ thể hấp thụ các chất độc hại từ thuốc lá và cồn nhanh hơn gấp nhiều lần. Hút thuốc buổi sáng không chỉ tăng nguy cơ ung thư phổi mà còn khiến độc tố ngấm sâu, gây viêm mạn tính và tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung hay ung thư đại trực tràng. Uống bia rượu lúc đói khiến cồn được hấp thụ thẳng vào máu, trực tiếp gây tổn thương và làm tăng nguy cơ xuất huyết dạ dày và đặc biệt là thúc đẩy quá trình xơ hóa, tăng nguy cơ ung thư gan nhanh chóng.