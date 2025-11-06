Buổi sáng là thời điểm vàng để cơ thể kích hoạt năng lượng và tối ưu hóa quá trình trao đổi chất. Tập luyện nhẹ nhàng, như yoga vào buổi sáng càng trở nên quan trọng hơn đối với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh (thường sau 40 tuổi). Sự suy giảm nội tiết tố khiến cơ thể dễ bị tích mỡ bụng, tâm trạng thất thường và xương khớp thoái hóa nhanh hơn.

Chỉ cần dành ra 10-20 phút với những động tác yoga cơ bản, chị em bận rộn cũng có thể khởi động cơ thể, mang lại nhiều lợi ích. Từ thải độc, đốt mỡ đến cải thiện tinh thần và sức khỏe xương khớp, "chống già". Ví dụ như 5 động tác yoga quen thuộc dưới đây:

1. Tư thế mèo bò (Marjaryasana-Bitilasana)

Động tác này là cách tuyệt vời để làm ấm cột sống, mát xa nhẹ nhàng các cơ quan nội tạng. Việc luân phiên uốn cong và võng lưng kích thích hệ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ quá trình thải độc và giảm cảm giác đầy hơi ở nữ giới. Đặc biệt, động tác này giúp tăng cường sự linh hoạt của cột sống, giảm đau lưng dưới và mỏi vai - những triệu chứng thường gặp do suy giảm mật độ xương khớp ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Ảnh minh họa

- Cách thực hiện: Bắt đầu quỳ, chống tay vuông góc với sàn. Hít vào: Võng lưng, ngẩng đầu (Tư thế bò). Thở ra: Cuộn tròn lưng lên trần nhà, cúi đầu nhìn về rốn (Tư thế mèo). Lặp lại 8 đến 10 lần chậm rãi.

2. Tư thế chó úp mặt (Adho Mukha Svanasana)

Đây là tư thế đảo ngược nhẹ, giúp máu lưu thông về não, từ đó cải thiện tâm trạng và sự tập trung. Kéo giãn toàn thân giúp săn chắc cơ tay, vai, và chân, hỗ trợ đốt mỡ. Đối với phụ nữ, đây là động tác chịu trọng lượng cơ thể rất tốt, giúp củng cố mật độ xương ở tay và chân, tăng cường sức khỏe khớp và chống lão hóa.

Ảnh minh họa

- Cách thực hiện: Từ tư thế mèo bò, chống bàn chân, đẩy hông lên cao và ra sau tạo thành hình chữ V ngược. Giữ lưng và cổ thẳng hàng. Nhấn gót chân xuống sàn (tùy khả năng). Giữ 5 đến 7 nhịp thở sâu.

3. Tư thế xoắn ngồi đơn giản (Ardha Matsyendrasana biến thể)

Động tác xoắn ép mạnh mẽ các cơ quan nội tạng ở vùng bụng, giúp "vắt kiệt" và tái tạo máu ở gan, thận, tăng cường thải độc hiệu quả. Sự xoắn còn kích thích tuyến nội tiết, hỗ trợ cân bằng hormone cho nữ giới, đặc biệt là phụ nữ tiền mãn kinh. Động tác này giúp siết cơ bụng, hỗ trợ đốt mỡ vùng eo - nơi mỡ dễ tích tụ nhất ở độ tuổi này.

Ảnh minh họa

- Cách thực hiện: Ngồi thẳng, co chân phải, đặt bàn chân phải bên ngoài đầu gối trái. Tay phải đặt ra sau lưng. Thở ra và xoay thân trên sang phải, tay trái đặt lên gối phải. Giữ 5 nhịp thở, cảm nhận sự xoắn nhẹ nhàng. Đổi bên.

4. Tư thế cây cầu (Setu Bandhasana)

Tư thế mở hông và ngực này giúp kích thích tuyến giáp, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Việc nâng hông lên cao kích hoạt các nhóm cơ lớn ở mông và đùi, giúp đốt mỡ và tăng cường sức mạnh xương khớp toàn diện, giảm áp lực lên cột sống. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, đây là động tác tuyệt vời để tăng cường cơ bắp hỗ trợ vùng hông và lưng dưới, giúp duy trì mật độ xương và hỗ trợ giảm són tiểu.

Ảnh minh họa

- Cách thực hiện: Nằm ngửa, co chân, lòng bàn chân trên sàn. Hít vào siết chặt cơ mông và bụng, nâng hông lên khỏi sàn. Đan hai tay dưới lưng hoặc duỗi dọc thân. Giữ 5 đến 8 nhịp thở. Từ từ hạ xuống khi thở ra.

5. Tư thế trăng lưỡi liềm thấp (Anjaneyasana biến thể)

- Động tác này tập trung kéo giãn sâu cơ gấp hông (psoas) - nơi cơ thể phụ nữ tích trữ nhiều căng thẳng và stress. Việc giải phóng sự căng thẳng này giúp cải thiện tâm trạng và giảm lo âu. Kéo giãn cơ đùi còn rất tốt cho xương khớp và tăng tính linh hoạt. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, kéo giãn cơ gấp hông giúp giảm áp lực lên vùng chậu, cải thiện lưu thông máu và giảm đau lưng hiệu quả, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Ảnh minh họa

- Cách thực hiện: Từ tư thế chó úp mặt, bước chân phải lên giữa hai tay, hạ đầu gối trái xuống sàn. Chống hai tay lên đầu gối phải. Hít vào và từ từ đẩy hông về phía trước, giữ lưng thẳng. Giữ 5 nhịp thở sâu và đổi bên.