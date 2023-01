5 việc chị em vẫn làm hàng ngày sẽ càng khiến tóc rụng nhiều hơn

Chuyện rụng tóc trở thành mối quan tâm lớn của nhiều chị em hiện nay. Không chỉ rụng nhiều tóc, có người còn nhận ra kết cấu tóc, mật độ và độ bóng của tóc cũng thay đổi. Vấn đề về tóc khá phổ biến hiện nay.



Theo Học viện Da liễu Hoa Kỳ, mỗi người rụng khoảng 50-100 sợi mỗi ngày. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng tốc, do chúng ta suy nghĩ quá nhiều, do di truyền, mất cân bằng nội tiết tố, tuyến giáp, trao đổi chất hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, một số thói quen hàng ngày cũng có thể là nguyên nhân gây rụng tóc.

Để giảm thiểu tình trạng rụng tóc, tiến sĩ Anju Methil, BS Da liễu và Thẩm mỹ tại ClinicSpots, khuyên bạn cần ngừng hoặc hạn chế làm những việc này càng nhiều càng tốt.

1. Gội đầu nước quá nóng

Nước nóng làm khô và lấy đi lớp dầu giữ ẩm tự nhiên trên da đầu. Theo Tiến sĩ Methil, nước nóng làm cho chân tóc của bạn yếu đi, kết quả là tóc của bạn trở nên xoăn và bị gãy, cuối cùng dẫn đến rụng tóc.

Nói "KHÔNG" với nước nóng khi gội đầu nhưng nước lạnh cũng không được khuyến khích vì đơn giản là nó không đủ hiệu quả để làm sạch da đầu của bạn. Sử dụng nước ấm sẽ giúp mở nang lông, làm sạch và loại bỏ bụi bẩn. Vì vậy, tốt nhất là nên gội đầu bằng nước lạnh cuối cùng, khi tắm xong.

2. Chải tóc ướt ngay sau khi tắm

Rất nhiều người có thói quen chải tóc ngay sau khi tắm gội xong, cho dù tóc vẫn còn ướt. Tiến sĩ Methil cho biết, chải tóc ướt là một thói quen khiến tóc dễ bị gãy. "Khi tóc ướt, nó dễ bị tổn thương và yếu nhất. Các sợi tóc ướt dễ bị tách ra và gãy hơn, dẫn đến rụng tóc nhiều hơn theo thời gian. Lỗ chân lông của da đầu đã mở ra khi bạn gội đầu, khiến nó rất nhạy cảm. Khi chải, nó dẫn đến gãy tóc. Điều này dẫn đến rụng tóc và gây hại cho các sợi tóc. Vì vậy tốt hơn hết bạn nên tránh chải chúng khi ướt", tiến sĩ Methil nói.

3. Lau tóc ướt bằng khăn theo kiểu chà xát mạnh

"Khi tóc bạn ướt, nó ở trạng thái mỏng manh nhất. Chà xát mạnh mẽ bằng khăn có thể dẫn đến hư tổn và rụng tóc. Thói quen này cũng có thể "đánh cắp" độ ẩm tự nhiên của tóc", tiến sĩ Methil cho biết.

"Sử dụng khăn để làm khô tóc một cách thô ráp có thể gây nhiều căng thẳng cho tóc. Khi ra khỏi phòng tắm, hãy dùng tay bóp nhẹ tóc ướt sau đó quấn tóc bằng khăn mềm để tóc thấm phần còn lại của nước hoặc đơn giản là dùng khăn đó để xoa tóc", tiến sĩ Methil nói thêm.

4. Sấy tóc ở nhiệt độ cao, khi tóc đang còn ướt

Theo tiến sĩ Methil, sấy khô hoặc sử dụng các công cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt nóng có thể dẫn đến tóc hư tổn và mỏng hơn. "Nhiệt độ cao hút hơi ẩm ra khỏi tóc. Tóc mất đi độ ẩm trở nên giòn và khô, khiến sợi tóc dễ gãy. Ngoài ra, bạn nên lưu ý rằng tóc ẩm sẽ mỏng manh và có nhiều khả năng bị gãy hơn.

Thay vì cắm ngay máy sấy tóc hoặc máy ép tóc ngay khi tóc còn đang ướt, tiến sĩ Methil khuyên, nếu có thời gian, bạn nên để tóc khô trong không khí khoảng 30 phút. Sau đó hãy sấy khô nó, sử dụng mức nhiệt thấp nhất và giữ máy ở khoảng cách xa. "Trước khi tạo kiểu tóc bằng nhiệt, hãy luôn sử dụng chất bảo vệ tóc", cô nói.

5. Buộc tóc quá chặt

Buộc tóc đuôi ngựa, búi tóc hay buộc lại có thể khiến bạn trông tuyệt vời và không mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Thế nhưng, những kiểu kết tóc này lại có thể làm hại mái tóc của bạn đấy.

"Việc giữ tóc ở trạng thái căng lên trong một thời gian dài có thể góp phần gây rụng tóc do lực kéo", bác sĩ da liễu được công nhận tại Thành phố New York và là người sáng lập Future Bright Dermatology chia sẻ trên trang Shefinds: "Rụng tóc do lực kéo thường gặp ở những người hay buộc tóc đuôi ngựa, búi tóc hoặc buộc quá chặt. Hãy cố gắng để da đầu được nghỉ ngơi nhiều hơn, như vậy cũng sẽ tốt cho tóc của bạn".