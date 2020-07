5 "tiểu thư" nức tiếng nhà sao Việt: Con gái Diễm My 6X thạo 4 thứ tiếng, con Quyền Linh - Giáng My tiềm năng thành hoa hậu

Có bố mẹ là người nổi tiếng, sở hữu khối tài sản lớn và được chăm sóc tận tình từ bé, tuy nhiên nhiều ái nữ con nhà sao Việt vẫn thể hiện khả năng tự lập khiến bố mẹ tự hào. Đặc biệt, nhiều tiểu thư, công chúa còn gây choáng khi có nhan sắc xinh đẹp cùng thành tích chuẩn "con nhà người ta".

Con gái lớn Diễm My 6X thông tạo 4 thứ tiếng!

Cô con gái đầu lòng sinh năm 1995 tên Thùy My của Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức khiến người người ngưỡng mộ vì vừa xinh vừa có thành tích học tập khủng. Thùy My sở hữu nhiều nét đẹp sắc sảo, thanh tú và được nhận xét là "bản sao" thời con gái của mẹ. Mặc dù sinh ra đã "ngậm thìa vàng", tuy nhiên Thùy My rất nỗ lực và cố gắng khi đậu vào trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Mới đây, cô đã khiến bố mẹ vô cùng tự hào khi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Truyền thông ở nước ngoài.

Thuỳ My được khen ngợi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ

Dù có cuộc sống nhung lụa, tuy nhiên Thùy My rất tự lập và hạn chế phụ thuộc vào gia đình

Ngoài sở hữu nhan sắc chuẩn "hoa hậu", Thùy My còn gây choáng với body nuột nà cùng chiều cao lí tưởng. Ngoài ra, Ái nữ của Diễm My còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với khả năng nói thông thạo 4 thứ tiếng Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc. Được biết, ngoài con gái đầu lòng, cô Út nhà Diễm My 6X cũng đậu cùng lúc 4 trường Đại học hàng đầu ở Mỹ.

Không chỉ có nhan sắc ẩn tượng, Thùy My còn gây choáng khi nói thành tạo 4 ngôn ngữ

Thuỳ My từng được khuyên tham gia vào showbiz, tuy nhiên cô đang chọn cho bản thân lối đi riêng

Ngoài Thùy My, cô em cũng gây ấn tượng khi đậu 4 trường đại học ở nước ngoài

Ái nữ của Giáng My gây tiếc nuối khi không tham gia bất kì cuộc thi nhan sắc nào!

Anh Sa - con gái Giáng My dù không hoạt động nghệ thuật nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Anh Sa sinh năm 1995, hiện đã tốt nghiệp đại học tại trường Lehigh khiến bố mẹ vô cùng tự hào và hãnh diện. Không chỉ có học vấn khủng, Anh Sa còn sở hữu nhan sắc "cực phẩm", không ít người đã bày tỏ tiếc nuối khi Anh Sa không lấn sân vào showbiz cũng như không tham gia bất kì cuộc thi nhan sắc nào.

Nhan sắc ấn tượng của con gái Giáng My

Mặc dù có bố mẹ là người nổi tiếng, tuy nhiên Anh Sa lại có cuộc sống khá kín tiếng và hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, thông qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ có thể thấy "thiên kim tiểu thư" này thích đi du lịch nước ngoài và dùng đồ hiệu sang chảnh.



Anh Sa thường xuyên diện đồ hiệu và đi du lịch nước ngoài

Dù có cuộc sống chuẩn "rick kid" (con nhà giàu) tuy nhiên Anh Sa lại vô cùng kín tiếng

Anh Sa gây tiếc nuối khi không tham gia bất kì cuộc thi nhan sắc nào

Con gái lớn NS Chiều Xuân tìm hướng đi riêng, con gái Út ngày càng trổ mã

Con gái lớn của nghệ sĩ Chiều Xuân sinh năm 1988 và có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, ngọt ngào như thiếu nữ Hà Nội xưa. Hồng Mi - con gái nghệ sĩ Chiều Xuân từng nhận được nhiều lời khen của công chúng tuy nhiên cô lại không nối nghiệp gia đình mà chọn rẽ hướng đi riêng. Hiện tại, Hồng Mi đang làm giám đốc một công ty truyền thông và đã lập gia đình.



NS Chiều Xuân có 2 cô con gái là Hồng Khanh và Hồng Mi

Mặc dù sở hữu vẻ ngoài không kém ai, tuy nhiên Hồng Mi không muốn nối nghiệp nghệ thuật của gia đình mà chuyển hướng sang kinh doanh

Ngoài Hồng Mi, NS Chiều Xuân còn có 1 cô con gái sinh năm 2004 tên Đỗ Hồng Khanh. Ngược với chị gái, Hồng Khanh rất đam mê âm nhạc và từng là thí sinh gây ấn tượng tại chương trình Giọng hát Việt nhí 2013. Hiện tại, Hồng Khanh nhận nhiều lời khen ngợi vì càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu. Mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có, tuy nhiên cả Hồng Mi và Hồng Khanh lại có lối sống khá giản dị và ăn diện đúng với lứa tuổi.

Ngược với chị, Hồng Khanh rất đam mê âm nhạc

Hồng Khanh được khen ngợi ngày càng trổ mã xinh xắn và đáng yêu

Lọ Lem nhà Quyền Linh được bố mẹ đầu tư cho học trường có phí gần 500 triệu/năm

Nhắc đến 1 trong những "thiên kim tiểu thư" trong Vbiz không thể nào quên kể đến Lọ Lem (tên thật Thảo Linh) con nhà Quyền Linh và Dạ Thảo. Có thể thấy, dù chỉ mới 15 tuổi, song Lọ Lem đã sở hữu chiều cao ấn tượng cùng nhan sắc chuẩn mỹ nhân tương lai. Không chỉ thế, Lọ Lem còn có cuộc sống như "rich kid" bên trong ngôi biệt thự gần 21 tỷ và thường xuyên đi du lịch sang chảnh.

Mới 15 tuổi, con gái lớn nhà Quyền Linh đã được dự đoán là mỹ nhân Vbiz

Dù sống trong biệt thự 21 tỷ, tuy nhiên Lọ Lem vẫn khá giản dị

Ngôi biệt thự sang trọng nhà Quyền Linh và Dạ Thảo

Đáng chú ý, mặc dù có lối sống rất giản dị, tuy nhiên Quyền Linh lại quyết đầu tư khủng con con gái về chuyện học hành. Được biết, Lọ Lem đang theo học tại 1 trường quốc tế có mức học phí là 449.500.000 đồng/năm. Khối lớp càng cao thì mức học phí cũng sẽ tăng tương đương và chưa bao gồm các phí phát sinh như xe đưa rước, các câu lạc bộ ngoại khóa hay các hoạt động khác,... Thành tích học tập đáng nể cùng việc tích cực tham gia các hoạt động phong trào của con gái Lọ Lem khiến bố Quyền Linh và mẹ Dạ Thảo rất tự hào.