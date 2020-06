Dàn thành tích "khủng" của con sao Việt: Ái nữ nhà Diễm My 6X 1 lúc đỗ 4 trường danh giá tại Mỹ, con ruột Hoài Linh xuất sắc cỡ nào?

1. Con gái Hồng Đào

Sau cuộc hôn nhân 20 năm tan vỡ với Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống và chăm sóc 2 cô con gái ở nước ngoài. Mới đây nhất, nữ nghệ sĩ còn bày tỏ niềm hạnh phúc và vui sướng khi tham dự lễ tốt nghiệp cấp 3 của cô con gái út Sophia Minh Châu.



Cụ thể, Hồng Đào chia sẻ năm nay lễ tốt nghiệp sẽ tổ chức theo hình thức đặc biệt, theo đó các em ngồi trong xe với gia đình chạy vòng sân trường để được chúc mừng và lãnh bằng. Chứng kiến khoảnh khắc con gái nhỏ đã trưởng thành, Hồng Đào nghẹn ngào: "Mẹ con mình đã nắm chặt tay nhau bước qua những khó khăn nhất, để hôm nay con hoàn tất 12 năm học, chuẩn bị bước vào đời sinh viên. Mẹ luôn mong thật khỏe mạnh, tự tin, và thực hiện được những điều con mơ ước. Mẹ tự hào về con gái!".



Hồng Đào hạnh phúc khi con gái đã tốt nghiệp lớp 12

Con gái Hồng Đào theo học một trường cấp 3 danh tiếng ở Mỹ

Nhan sắc "không phải dạng vừa" của Sophia Minh Châu ở tuổi 18

2. Hai ái nữ nhà Diễm My 6X

Vừa qua, Diễm My 6X không giấu được sự tự hào và hạnh phúc khi khoe thành tích học tập nổi bật của 2 con gái. Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô con gái út Quế My vừa nhận được thông báo đậu cả 4 trường danh giá ở Mỹ, trong khi đó, chị cả Thuỳ My cũng vừa tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc. Nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Con gái yêu quý của bố mẹ, hôm nay thực sự bố mẹ rất tự hào về con. Thế là con gái đã tốt nghiệp đại học với bảng điểm loại xuất sắc, bố mẹ mong con có một tương lai tươi sáng phía trước". Ngay lập tức, đông đảo bạn bè và người hâm mộ đã để lại lời khen ngợi cho 2 ái nữ nhà Diễm My 6X, "con nhà người ta" là đây chứ đâu.

Con gái lớn của nữ nghệ sĩ Diễm My 6X vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc

Trong khi đó, ái nữ thứ 2 cũng vừa đậu 4 trường ở Mỹ

2 cô con gái xinh đẹp, tài năng của Diễm My 6X

Nhan sắc của cô chị cả Thuỳ My thường xuyên nhận lời khen ngợi vì xinh như hoa hậu

Không chỉ có ngoại hình xinh như hoa hậu, Thùy My còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cô từng tiết lộ, có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.

3. Con trai nghệ sĩ Hoài Linh

Con trai ruột nghệ sĩ Hoài Linh - Võ Lê Thành Vinh hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Mặc dù không thường xuyên về Việt Nam nhưng Thành Vinh luôn dành sự quan tâm đặc biệt từ xa tới bố Hoài Linh. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, Võ Lê Thành Vinh còn gây chú ý với bảng thành tích học tập khủng.

Năm 2017, anh là người Việt duy nhất có tên trong 14 người may mắn được ứng tuyển vào vị trí kỹ sư của hãng hàng không Mỹ American Airline. Đến năm 2018, danh hài Hoài Linh lần đầu tiên chia sẻ về con trai ruột trên trang cá nhân. Đó là ngày Thành Vinh nhận tấm bằng đại học chuyên ngành kĩ sư cơ khí tại một trường danh giá của Hoa Kì. "Tấm bằng không phải là sự thành đạt mà là những trang sách để con rèn giũa thêm nghị lực cho cuộc sống. Cố lên con nhé", nghệ sĩ Hoài Linh viết. Bên cạnh đó, Thành Vinh còn có niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh. Anh từng thực hiện nhiều dự án nhiếp ảnh thành công.

Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, con trai Hoài Linh còn có thành tích học tập thuộc dạng cực "khủng".

Năm 2018, Hoài Linh lần đầu chia sẻ hình ảnh con trai lên trang cá nhân và dành lời chúc mừng gây xúc động nhân dịp lễ tốt nghiệp của con.

Thành Vinh cũng đặc biệt yêu thích nhiếp ảnh, từng thực hiện nhiều dự án thành công.

Anh từng làm việc tại hãng hàng không Hoa Kì trước khi tốt nghiệp đại học Texas.