Cuộc hội ngộ hiếm hoi của "3 nàng hậu tên My" của showbiz Việt: U50 Giáng My khí chất vượt mặt hai đàn em cùng tên

Mới đây, 3 mỹ nhân cùng tên gồm Hoa hậu Giáng My, Á hậu Huyền My và Á hậu Hoàng My đã có dịp cùng nhau hội ngộ tại một sự kiện ở TP Hồ Chí Minh. Xuất hiện tại sự kiện 3 nàng hậu chiếm trọn spotlight khi cùng lựa chọn trang phục màu trắng rất tôn dáng, trẻ trung và đầy xinh đẹp.

Cả 3 cũng vô cùng thích thú vì đây là lần hiếm hoi 3 chị em ở 3 thế hệ có dịp tụ hội. Khi đứng chung cùng một khuôn hình, cả 3 mỹ nhân khiến dần tình phải trầm trồ bởi nhan sắc "một chín một mười".

Nếu Hoa hậu Giáng My quý phái với áo dài trắng đi kèm đi kèm kiểu tóc búi, Á hậu Hoàng My thanh lịch quyến rũ váy trắng dài thì Huyền My lại tươi trẻ đáng yêu trong đầm xòe công chúa.

Mỗi một người đẹp mang một phong cách khác nhau nhưng đều khiến khán giả phải trầm trồ vì nhan sắc nổi bật của mình.

Thu hút sự chú ý của nhiều người chính là nhan sắc đầy khí chất của nàng Hậu U50 Giáng My. Dù "già" nhất trong số 3 người đẹp nhưng vẻ đẹp quý phái của Giáng My cũng đủ khiến 2 đàn em Huyền My - Hoàng My phải ghen tị và ngưỡng mộ.

Hoa hậu Giáng My nổi bật với nhan sắc quý phái.