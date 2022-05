5 thức uống trong danh sách hại sức khỏe, loại thứ 2 còn có thể gây ung thư

"Nước là nguồn gốc của sự sống" - cơ thể không thể tồn tại mà không có nước. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp để uống, thậm chí có những loại nước có thể gây ung thư cho con người.

Những loại nước sau đã được chứng minh là độc hại, xứng đáng bị xếp vào "danh sách đen", riêng loại thứ 2 đã được WHO lên tiếng cảnh báo.

5 thức uống thuộc danh sách đen gây hại sức khoẻ

1. Trà đặc

Uống trà đúng cách có thể thúc đẩy tiêu hóa, tốt cho sức khỏe và bảo vệ mạch máu. Tuy nhiên, bạn phải kiểm soát nồng độ của lá trà. Trà đặc chứa nhiều florua, nếu uống thường xuyên có thể gây hại cho thận bởi thận là cơ quan bài tiết chính florua. Khi cơ thể thu nạp lượng florua vượt quá khả năng bài tiết của thận sẽ khiến chất này tích tụ trong cơ thể và ảnh hưởng đến chức năng của thận.

Trà đặc còn chứa nhiều axit tannic sẽ cản trở cơ thể hấp thu sắt, biểu hiện là thiếu máu do thiếu sắt.

2. Nước quá nóng

Nước ấm là một trong những "liều thuốc" rẻ tiền nhất đối với cơ thể. Tuy nhiên, nước quá nóng sẽ làm tổn thương niêm mạc miệng và thực quản của chúng ta. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) - cơ quan thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê nước nóng trên 65 độ C là chất gây ung thư nhóm 2A. Thức uống nếu nóng trên 65 độ sẽ gây ung thư thực quản do làm hỏng các tế bào màng nhầy của miệng và dạ dày.

3. Nước chưa đun sôi

Trong nước lã thường có chứa nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng vì thế cần phải đun sôi mới có thể tiêu diệt được các chất độc hại trong đó.

Nếu nước bạn uống nước chưa đun sôi, vi khuẩn và vi sinh vật có hại chứa trong đó có thể vẫn tồn tại, đặc biệt là salmonella, E.Coli và Giardia. Những mầm bệnh này có thể gây đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa, gây hại dạ dày...

4. Nước để quá lâu

Ai cũng nghĩ rằng nước đã được đun sôi thì chắc chắn sẽ tốt, nhưng bạn không biết rằng nước dù đã đun mà để lâu thì vẫn không tránh khỏi sự nhiễm khuẩn.

Nước càng để lâu càng bẩn vì đó là môi trường để vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Hơn nữa, nếu nước được đun sôi nhiều lần thì có thể làm biến đổi cấu trúc tự nhiên của nước, làm mất oxy và một số nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Nước chỉ nên đun sôi một lần và chỉ nên uống trong vòng 24 giờ.

Nếu quá thời gian trên, các gia đình nên bỏ đi để đun lượng nước khác. Tuyệt đối không tích nước lọc cả tuần.

5. Trà sữa

Nói đến trà sữa có lẽ hầu hết các chị em đều rất thích. Bởi trà sữa chứa đường, hương liệu... nên rất thơm ngon và bắt mắt.

Tuy nhiên trà sữa nên là loại đồ uống được thêm vào danh sách đen do nó có chứa quá nhiều đường.



Một nghiên cứu được công bố bởi tạp chí Y khoa Anh quốc (BMJ), thực hiện bởi các nhà nghiên cứu Pháp đã chỉ ra mối liên quan giữa việc tiêu thụ đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Đâu là thức uống tốt nhất đối với cơ thể?

Nước ấm là thức uống có lợi nhất cho sức khỏe. Nó có ích trong việc giải khát, đồng thời có thể cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể, đẩy nhanh quá trình thải độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể.

Bên cạnh đó, nước đậu đen cũng là thức uống mang lại nhiều ý nghĩa. Nước đậu đen có chứa nhiều selen. Selen đóng một vai trò quan trọng trong chức năng của enzym gan và giúp giải độc một số hợp chất gây ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, selen có thể ngăn ngừa viêm và giảm tỷ lệ phát triển của khối u. Saponin có trong đậu đen cũng góp phần ngăn chặn các tế bào ung thư nhân lên và lây lan khắp cơ thể.

