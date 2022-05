Loại quả giàu collagen mà phụ nữ tuổi 40 nên ăn nhiều, vừa khiến da hồng hào lại ổn định đường huyết

Loại quả giàu collagen mà phụ nữ tuổi 40 nên ăn nhiều

Đu đủ là loại trái cây vô cùng ngọt ngào, giàu vitamin và cũng rất tốt cho sức khỏe của phụ nữ tuổi 40. Đu đủ được đánh giá là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, đồng thời toàn bộ sản phẩm của cây đu đủ như lá, rễ, hoa, hạt, quả… đều có thể dùng làm nguyên liệu trong các bài thuốc Đông y.

Ít ai biết đu đủ được đánh giá là loại quả giàu collagen bậc nhất, rất có lợi cho quá trình chăm sóc sắc đẹp phụ nữ. Nghiên cứu cho thấy, quả đu đủ rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất... có lợi cho sự đàn hồi của da, giúp giảm thiểu nếp nhăn.

Ngoài ra, quả đu đủ còn cung cấp nhiều loại vitamin như A, K, E, canxi, kali, phốt pho... rất tốt cho sức khỏe và thúc đẩy quá trình sản xuất collagen cho da, giúp da đàn hồi hơn, trắng hồng hơn và đồng thời thúc đẩy xương khớp khỏe mạnh hơn.

Đặc biệt, đu đủ còn chứa loại enzyme gọi là papain, giúp chị em chống lại tác hại của các gốc tự do và trì hoãn lão hóa.

Ngoài cung cấp collagen, quả đu đủ còn đem đến cho cơ thể những lợi ích nào?

1. Tiêu hóa tốt hơn

Enzyme papain có trong đu đủ được biết là có thể hỗ trợ tiêu hóa bằng cách phá vỡ protein. Do đó, một ly sinh tố đu đủ thường được khuyên dùng như một biện pháp khắc phục tại nhà cho các vấn đề liên quan đến tiêu hóa hoặc táo bón. Đu đủ cũng giàu chất xơ và hàm lượng nước, cả hai đều giúp ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy nhu động ruột.

2. Ổn định đường huyết

Nhiều nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ đu đủ có thể giúp duy trì ổn định lượng đường trong máu và cholesterol vì hàm lượng chất xơ cao, do đó giúp kiểm soát tình trạng bệnh tiểu đường.

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Y sinh và Vật liệu Sinh học xuất sắc tại Đại học Mauritius, trà xanh và đu đủ lên men có tác dụng phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Ở một số vùng của Ấn Độ, đặc biệt là vùng Đông Bắc, hoa đu đủ được sử dụng tại địa phương như một biện pháp phòng ngừa bệnh tiểu đường. Những bông hoa đắng được xào nhẹ trong một ít dầu và được dùng như một món ăn thường xuyên.

3. Ngăn ngừa bệnh tim và ung thư

Đu đủ rất giàu chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng phyto có tác dụng chống lại các gốc tự do và do đó được cho là có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tim mạch và ung thư có thể xảy ra.

Hàm lượng chất xơ, kali và vitamin giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Ăn nhiều đu đủ hơn trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp trái tim luôn khỏe mạnh.

4. Viêm khớp

Đu đủ rất giàu khoáng chất như canxi, kali, magiê và đồng. Tiêu thụ thường xuyên loại quả này cũng giúp cho cơ thể nhận được lượng canxi nhất định, góp phần kiểm soát bệnh viêm khớp và củng cố xương chắc khỏe hơn.

5. Miễn dịch mạnh hơn

Đu đủ là một nguồn cung cấp vitamin A, B, C, K tuyệt vời và được biết đến như một chất tăng cường miễn dịch. Nó rất tốt cho sự phát triển của các mô cơ thể, bao gồm cả tóc và da. Nghiên cứu cho thấy một quả đu đủ cỡ trung bình có thể cung cấp cho bạn gấp đôi nhu cầu vitamin hàng ngày.

Thuộc nhóm người này bạn không nên ăn đu đủ

- Người bị sỏi thận: Trong thành phần đu đủ chứa nhiều vitamin C, do đó ăn đu đủ giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ làn da, ngăn ngừa lão hóa. Tuy nhiên, nếu lạm dụng đu đủ cũng có thể gây dư thừa vitamin C dẫn tới hình thành sỏi thận, không tốt cho sức khỏe người bệnh sỏi thận.

- Người bị rối loạn dạ dày ruột: Cơ thể được hấp thụ quá nhiều đu đủ sẽ gây ra các triệu chứng về đường tiêu hóa. Thực tế, đu đủ giàu papain, chất này có thể làm dịu dạ dày nhưng cũng có thể là nguyên nhân hình thành các cơn đau ruột khi ăn với số lượng nhiều. Chính vì vậy, người bị rối loạn ruột nên kiêng ăn đu đủ để đảm bảo sức khỏe.

- Người bị loãng máu: Những người bị bệnh loãng máu nên tránh ăn đu đủ do nó có tính chống đông máu. Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào để chữa bệnh loãng máu hoặc thuốc chống đông máu như aspirin bạn hãy tránh xa đu đủ.

- Phụ nữ mang thai không nên ăn đu đủ xanh: Mẹ bầu được khuyến cáo không nên ăn đu đủ, đặc biệt là đu đủ xanh vì có thể gây ra các hiện tượng bất thường, thậm chí dẫn đến sảy thai. Đu đủ xanh được đánh giá là chứa nhiều nhựa, là nguyên nhân gây ra các cơn co tử cung dẫn đến sảy thai. Vậy nên, khi đang trong thai kỳ, phụ nữ cần tránh xa loại thực phẩm này để không gây ảnh hưởng cho sức khỏe mẹ và bé.

https://afamily.vn/loai-qua-giau-collagen-ma-phu-nu-tuoi-40-nen-an-nhieu-vua-khien-da-hong-hao-lai-on-dinh-duong-huyet-20220505233355938.chn