5 thực phẩm mệnh danh là "cao thủ bơm máu" cho phụ nữ: Hãy ăn nhiều để tràn đầy sức sống và ngừa bệnh tốt hơn

Phụ nữ thường quan tâm nhiều đến hàm lượng canxi, collagen trong cơ thể mà quên mất rằng thiếu máu cũng có thể khiến sức khỏe chị em xuống cấp nhanh chóng.

Theo Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, sắt là một chất khoáng cần thiết cho quá trình tạo máu và thực hiện nhiều chức năng quan trọng khác của cơ thể. Phụ nữ nếu thiếu máu có thể khiến làn da kém hồng hào, gây mệt mỏi, chóng mặt, kém tập trung, giảm trí nhớ. Ngoài ra, thiếu máu còn khiến chị em cảm thấy khó thở, rụng tóc nhiều, nhanh lão hóa và trông già nua hơn.

Phụ nữ Việt Nam có nhiều nguyên nhân có thể gây thiếu máu. Một trong đó là chế độ dinh dưỡng nghèo sắt. Báo cáo từ Bộ Y tế cho thấy lượng sắt được cung cấp từ khẩu phần ăn hàng ngày của người dân nước ta chỉ đáp ứng được 30-50% nhu cầu.

Nhiều người nghĩ rằng thịt, cá, trứng... mới là nguồn cung cấp chất sắt dồi dào nhưng thực tế có 5 món dưới đây mới là "cao thủ bơm máu" cho cơ thể.

1. Tiết lợn: Chứa lượng chất sắt dồi dào

Tiết lợn là một trong những thực phẩm giàu sắt và protein vượt trội. Đặc biệt lượng protein trong tiết lợn bình quân chiếm khoảng 74%, tương đương gấp 4 lần so với thịt lợn, 5 lần so với trứng gà. Trong 100g tiết lợn có thể cung cấp 8,7mg chất sắt vì vậy đây được coi là nguồn bổ sung sắt tự nhiên và trực tiếp giúp phòng ngừa các bệnh thiếu sắt trong máu, các bệnh về tim mạch cho phụ nữ.

Tiết lợn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, dồi dào dinh dưỡng nhưng theo các chuyên gia, để đảm bảo an toàn thì tốt nhất không nên ăn tiết sống mà nên hấp chín tiết trước khi ăn. Đồng thời, người dân không được giết mổ lợn ốm, chết; không ăn lợn bệnh, thịt lợn sống...

2. Khoai tây: Lượng sắt cao gấp 3 lần thịt gà

Khoai tây nổi tiếng vì là nguồn tinh bột lành mạnh, nhưng có lẽ ít người biết rằng khoai tây cũng là một nguồn chất sắt vô cùng dồi dào: Nghiên cứu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy một củ khoai tây nướng cỡ to sẽ chứa gấp 3 lần lượng sắt so với 84g thịt gà. Ngoài ra, khoai tây nướng còn chứa nhiều vitamin B và C, potassium, tốt cho sức khỏe tổng thể của phụ nữ.

3. Gan: 100g gan bò chứa 6,5mg sắt

Khi nhắc đến thực phẩm cung cấp chất sắt, nhiều người sẽ nghĩ đến thịt đỏ nhưng thực tế gan và các cơ quan nội tạng mới là thứ cung cấp nhiều sắt nhất. Trong đó, gan là một ví dụ, trong 100g gan bò chứa 6,5mg sắt. Không những vậy, gan còn cung cấp cho bạn vitamin A và B đặc biệt có lợi cho sức khỏe, hơn nữa còn là nguồn choline tốt nhất, một chất dinh dưỡng quan trọng đối với não mà chúng ta thường quên mất.

Gan có thể được chế biến bằng cách chiên, xào, luộc, nướng. Bạn nên tiêu thụ các loại gan tốt nhất như gan bò, gan ngỗng, gan gà và gan lợn.

4. Súp lơ: Một bát bông cải xanh nấu chín chứa 1mg sắt

Bên cạnh tác dụng nổi tiếng là chống 8 loại ung thư, bông cải xanh còn rất giàu vitamin K và magiê, protein, canxi, crom, carbohydrate, vitamin C, A, giúp tăng cường sự hấp thụ sắt trong cơ thể. Đồng thời, súp lơ cũng rất giàu sắt. Một bát bông cải xanh nấu chín chứa 1mg sắt. Ngoài ra, loại rau này còn rất giàu vitamin C, tốt cho quá trình sản xuất collagen của da.

5. Đậu phụ: 126g đậu phụ cung cấp 3,4mg sắt

Nếu trong thời gian ăn kiêng, bạn có thể sử dụng đậu phụ như một thực phẩm vô cùng giàu sắt. Chỉ 126g đậu phụ đã cung cấp 3,4mg sắt, chiếm đến 19% lượng chất sắt mà cơ thể cần mỗi ngày.

Đậu phụ cũng là một nguồn cung cấp thiamine và một số khoáng chất, bao gồm canxi, magiê và selen. Ngoài ra, nó cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các triệu chứng tiền mãn kinh.

Đậu phụ có tính mát, có tác dụng giữ độ đàn hồi của da, làm căng cơ mặt và ngăn ngừa quá trình lão hoá. Phụ nữ ăn nhiều đậu phụ không chỉ có làn da sáng mịn mà còn trẻ trung, ít nếp nhăn hơn.

(Nguồn: Kknews, Healthline)