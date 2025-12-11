Thấy 1 dấu hiệu lặp lại cả tháng, người phụ nữ phát hiện bị ung thư: Có 5 bất thường buổi sáng bác sĩ bảo "đi khám ngay kẻo muộn"

Sáng sớm khoảng 6 giờ, trời vừa hửng sáng, bà Lưu 54 tuổi như thường lệ mở mắt dậy. Nhưng gần 1 tháng nay, mỗi lần mở mắt là bà chóng mặt dữ dội, như đi trên mây, phải vịn giường vài phút mới ngồi dậy được. Có lúc còn buồn nôn, tức ngực, khô họng nặng, ho kéo dài, thậm chí ho ra xíu máu. Gia đình nghĩ bà chỉ mệt vì trông cháu, ngủ không ngon, nhưng khi kiểm tra định kỳ, bác sĩ phát hiện bất thường ở phổi. Hóa ra những khó chịu buổi sáng kia chính là tín hiệu cảnh báo âm thầm của cơ thể.

Không phải tất cả khó chịu buổi sáng đều là ung thư, nhưng nếu những triệu chứng này xuất hiện thường xuyên, bạn nên chú ý:

1. Chóng mặt, hoa mắt mỗi sáng

Không phải ngồi dậy lâu mới thấy, mà hàng ngày thức dậy là chóng mặt, tối sầm mặt phải ngồi lâu mới bình thường. Nhiều người nghĩ do huyết áp thấp hay thiếu máu, nhưng khoảng 70% bệnh nhân khối u não và một số bệnh máu có thể gặp tình trạng này do khối u ảnh hưởng đến lưu thông máu. Nếu chóng mặt ngày càng nặng, kèm buồn nôn, tê tay chân, giảm trí nhớ… nên đi khám sớm.

2. Ho nhiều kèm máu vào buổi sáng

Mùa khô lạnh thì ai cũng ho đôi chút, nhưng nếu ho kéo dài hơn 2 tuần, đặc biệt kèm máu trong đờm, nhất là ở người lớn tuổi hút thuốc, thì nguy cơ cao là ung thư phổi. Một phần ba bệnh nhân ung thư phổi có triệu chứng này ở giai đoạn sớm, kèm theo khó thở, tức ngực, khàn tiếng, giảm cân.

3. Sáng dậy miệng đắng, hôi miệng, lưỡi bẩn

Đừng chỉ nghĩ do vệ sinh răng miệng hay ăn nhiều dầu mỡ. Nếu miệng đắng kinh niên buổi sáng + đau nhẹ hạ sườn phải, chán ăn, đó có thể là dấu hiệu của bệnh gan – mật như ung thư gan hoặc túi mật. Hơn nửa số bệnh nhân ung thư gan/túi mật từng có triệu chứng này.

4. Đổ mồ hôi lạnh, hồi hộp buổi sáng

Không phải do ác mộng thoáng qua, mà thường xuyên thức dậy đẫm mồ hôi, tim đập nhanh, khó thở, kèm sút cân, chán ăn, thì không nên bỏ qua. Các bệnh như ung thư tụy, ung thư hạch bạch huyết có thể gây rối loạn nội tiết và gây ra triệu chứng này.

5. Tê bì tay chân mỗi sáng

Nếu tê tay chân do ngủ sai tư thế thì nhanh hết, nhưng buổi sáng thường xuyên tê kéo dài >5 phút, khó vận động, đi đứng không vững… thì có thể là dấu hiệu của bệnh thần kinh do khối u hoặc bệnh bạch cầu, chứ không chỉ là lưu thông kém.

Tuy nhiên, bạn cũng đừng hoang mang vì không phải dấu hiệu chóng mặt, đau đầu hay ho nào buổi sáng cũng là tín hiệu cảnh báo ung thư. Đôi khi, nó thường do ngủ không ngon, căng thẳng, khô hanh… gây ra. Nhưng nếu các triệu chứng xuất hiện liên tục, ngày càng nặng, nhiều triệu chứng cùng lúc, thì cần chú ý hơn.

Lời khuyên cho mọi người:

- Mỗi sáng dành 1 phút cảm nhận cơ thể: Có hoa mắt, ho, hồi hộp không? Nếu kéo dài 1-2 tuần, đừng trì hoãn.

- Ghi lại triệu chứng để tư vấn bác sĩ.

- Người lớn tuổi, người hút thuốc, có bệnh mãn tính nên khám sức khỏe định kỳ (chụp CT phổi, siêu âm gan - mật…) để phát hiện sớm khi có dấu hiệu bất thường.