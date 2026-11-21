Trời càng lạnh, nhiều ông bà càng có xu hướng tìm mọi cách để giữ ấm trước khi đi ngủ: bật máy sưởi, ngâm chân bằng nước nóng, chườm túi nước nóng dưới chăn, thậm chí uống một chút rượu để dễ ngủ. Nhưng không phải cách chống rét nào cũng an toàn, đặc biệt với người trên 60 tuổi có bệnh nền hoặc đang sử dụng nhiều loại thuốc.

Ông T. (65 tuổi) có thói quen bật đệm sưởi trước khi đi ngủ và để thiết bị hoạt động đến sáng vì sợ lạnh giữa đêm. Trong khi đó, bà H. (73 tuổi) lại thích ngâm chân bằng nước thật nóng rồi đặt thêm túi chườm dưới chăn để giữ ấm bàn chân. Cả hai đều nghĩ rằng cơ thể càng ấm thì giấc ngủ càng sâu. Thế nhưng, sáng hôm sau thức dậy, ông T. vẫn cảm thấy uể oải, người nặng nề, còn bà H. thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm vì nóng bức, ngủ chập chờn nên sáng ra chẳng thấy khỏe khoắn hơn.

Những biểu hiện tưởng chừng chỉ do tuổi tác hay thời tiết này cũng là lời nhắc rằng, giữ ấm không đúng cách đôi khi lại khiến giấc ngủ kém trọn vẹn, thậm chí tiềm ẩn những nguy cơ sức khỏe mà người cao tuổi ít để ý.

Theo các khuyến cáo về an toàn mùa đông của Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ (NIA), người cao tuổi có thể khó nhận biết sự thay đổi nhiệt độ và điều chỉnh thân nhiệt hiệu quả như người trẻ. Một số người mắc các bệnh như đái tháo đường, bệnh tuyến giáp, hoặc đang dùng một số loại thuốc thì việc giữ ấm cơ thể cũng có thể trở nên phức tạp hơn.

Dưới đây là 5 thói quen trước khi ngủ người trên 60 tuổi nên điều chỉnh để bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh.

1. Bật máy sưởi suốt đêm, đặt sát giường ngủ

Nhiều người có thói quen bật máy sưởi liên tục vì sợ nhiệt độ giảm sâu vào ban đêm. Tuy nhiên, nếu đặt thiết bị quá gần chăn, đệm, rèm cửa hoặc quần áo, nguy cơ cháy có thể tăng lên. Với thiết bị sưởi đốt nhiên liệu, việc sử dụng không đúng cách còn có thể gây ngộ độc khí carbon monoxide (CO).

Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), máy sưởi di động liên quan trung bình khoảng 1.600 vụ cháy mỗi năm tại Mỹ trong giai đoạn 2020–2022, gây khoảng 70 trường hợp tử vong và 150 trường hợp bị thương mỗi năm. Cơ quan này khuyến cáo không để máy sưởi di động hoạt động khi đang ngủ, giữ thiết bị cách các vật liệu dễ cháy ít nhất khoảng 0,9 m và cắm máy sưởi điện trực tiếp vào ổ điện trên tường, không dùng dây nối hoặc ổ cắm kéo dài.

Người cao tuổi nên làm ấm phòng trước khi ngủ, sau đó tắt máy sưởi di động khi lên giường. Tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi trong phòng kín.

2. Chườm túi nước nóng dưới chăn rồi ngủ quên

Túi nước nóng có thể giúp làm ấm cơ thể trước khi ngủ, nhưng đặt túi chườm trực tiếp lên da trong thời gian dài có thể gây bỏng nhiệt. Nguy cơ đáng chú ý ở người mắc đái tháo đường có biến chứng thần kinh ngoại biên, người tuần hoàn máu kém hoặc giảm cảm giác ở bàn chân.

MedlinePlus, thư viện y khoa thuộc Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, khuyến cáo người mắc đái tháo đường không sử dụng túi nước nóng hoặc đệm sưởi trên bàn chân vì có thể gây bỏng nghiêm trọng khi cảm giác nóng - lạnh bị suy giảm.

Thay vì chườm nóng khi ngủ, người cao tuổi có thể đi tất mềm, khô, vừa vặn hoặc làm ấm bàn chân trước khi lên giường. Nếu có bệnh lý thần kinh hoặc tuần hoàn, nên hỏi bác sĩ về cách giữ ấm phù hợp.

3. Ngâm chân bằng nước quá nóng trước khi đi ngủ

Ngâm chân bằng nước ấm có thể giúp thư giãn, nhưng không cần dùng nước thật nóng với suy nghĩ nhiệt độ càng cao thì càng có lợi. Người lớn tuổi, đặc biệt người mắc đái tháo đường hoặc giảm cảm giác ở chân, có thể không nhận ra nước đang quá nóng và bị bỏng.

Nếu muốn ngâm chân, nên dùng nước ấm dễ chịu, kiểm tra nhiệt độ cẩn thận trước khi ngâm và không kéo dài nếu xuất hiện cảm giác khó chịu. Người giảm cảm giác ở bàn chân nên tránh tự ngâm nước nóng và trao đổi với nhân viên y tế về phương pháp chăm sóc an toàn.

4. Uống rượu để làm ấm người, dễ ngủ hơn

Một chén rượu trước khi đi ngủ có thể tạo cảm giác ấm áp nhất thời, khiến nhiều người tin rằng đây là cách chống rét hiệu quả. Thực tế, rượu không phải biện pháp giữ ấm an toàn. Khi trời lạnh, uống rượu có thể làm cơ thể mất nhiệt nhanh hơn, đồng thời khiến giấc ngủ kém ổn định.

Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ khuyến cáo người cao tuổi nên tránh hoặc hạn chế rượu trong mùa lạnh vì đồ uống có cồn có thể khiến cơ thể mất nhiệt. Ngoài ra, rượu có thể làm tăng tác dụng gây buồn ngủ, chóng mặt của một số thuốc, khiến nguy cơ té ngã tăng lên.

Người cao tuổi nên chọn đồ uống ấm không chứa cồn, chẳng hạn nước ấm hoặc một bát canh nóng phù hợp với chế độ ăn, thay vì dùng rượu để chống rét.

5. Đóng kín phòng, dùng bếp than để sưởi

Đóng cửa tránh gió lùa là việc hợp lý khi trời lạnh, nhưng dùng bếp than trong phòng kín để làm ấm là thói quen nguy hiểm. Khí CO sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu không màu, không mùi, có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, lú lẫn, mất ý thức và tử vong.

Người đang ngủ có thể không nhận ra các dấu hiệu ngộ độc. Vì vậy, không đốt than trong nhà hoặc phòng ngủ, kể cả khi mở hé cửa. Nếu sử dụng thiết bị sưởi đốt nhiên liệu, cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và bảo đảm hệ thống thông khí phù hợp.

Mùa đông, người trên 60 tuổi vẫn cần giữ ấm đầy đủ, nhưng không nên vì sợ lạnh mà sử dụng thiết bị sưởi thiếu an toàn, chườm nóng kéo dài hoặc lạm dụng rượu và thuốc ngủ. Một căn phòng đủ ấm, quần áo khô ráo, chăn đệm phù hợp và lịch sinh hoạt ổn định thường là những bước đơn giản nhưng thiết thực để bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh.