Cuối tuần đến rồi, hội bạn thân đã chốt kèo đi đâu, ăn gì hay vẫn đang loay hoay tìm một hoạt động mới để đổi gió? Nếu chưa có lịch trình, sáng Chủ nhật tuần này, bạn có thể thử ghé một sự kiện cộng đồng với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị, nơi những cuộc vui cuối tuần còn có thể mang lại giá trị tích cực cho những người xung quanh.

Và bật mí, đó chính là Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026, diễn ra tại Cung Thanh niên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng). Sự kiện có điểm nhấn là lễ ra mắt chương trình “Người Gần Nhất”, cùng các hoạt động trải nghiệm, thực hành sơ cấp cứu và hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội.

Có gì ở cuộc hẹn đặc biệt vào ngày 22/11 ở 37 Trần Bình Trọng, Hà Nội?

Diễn ra từ 8h đến 11h sáng Chủ nhật, ngày 22/11/2026, tại Cung Thanh niên Hà Nội (số 37 Trần Bình Trọng, phường Cửa Nam, Hà Nội), Ngày Cộng đồng lần thứ nhất do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội (23/11/1946 - 23/11/2026).

Sự kiện mở cửa tự do, dự kiến quy tụ khoảng 300 đại biểu, khách mời và sinh viên. Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ký kết chương trình phối hợp về phát triển thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo trong trường học giai đoạn 2026-2031. Nội dung hợp tác hướng tới giáo dục lòng nhân ái, trang bị kỹ năng thiết yếu và thúc đẩy các hoạt động tình nguyện gắn với học tập, trải nghiệm thực tế. Hai bên cũng phối hợp củng cố, phát triển tổ chức Hội, Chi hội, đội, nhóm thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học; xây dựng mô hình “Trường học nhân đạo, an toàn, xanh và có trách nhiệm với cộng đồng”.

Bên cạnh đó, chương trình chú trọng trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, thảm họa, phòng chống tai nạn thương tích; bồi dưỡng lực lượng thanh niên Chữ thập đỏ, tình nguyện viên và thủ lĩnh trẻ. Việc thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng hồ sơ nhân đạo số và ghi nhận những đóng góp, sáng kiến của thanh thiếu niên cũng là một trong những nội dung được hai bên quan tâm.

Đáng chú ý, ngay sau lễ ký kết sẽ diễn ra lễ ra mắt chương trình “Người Gần Nhất”. Người tham dự có cơ hội tìm hiểu về mục tiêu, định hướng triển khai của chương trình, đồng thời theo dõi các phần trình diễn, trải nghiệm và thực hành sơ cấp cứu. Thông qua những hoạt động này, người trẻ có thể trực tiếp làm quen với cách nhận diện tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn, kết nối lực lượng hỗ trợ và thực hiện các biện pháp giúp đỡ người gặp nạn phù hợp trong thời gian chờ nhân viên y tế.

Sự kiện mở cửa tự do, dự kiến quy tụ khoảng 300 đại biểu, khách mời và sinh viên.

Cùng thời gian này, hoạt động hiến máu tình nguyện cũng được tổ chức tại Cung Thanh niên Hà Nội từ 8h đến 11h. Với chủ đề “Ngày Cộng đồng - Mỗi người một hành động - Lan tỏa giá trị nhân ái”, sự kiện khuyến khích mỗi cá nhân lựa chọn một việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng để đóng góp cho cộng đồng.

Trên phạm vi toàn quốc, ngày 22/11 được xác định là ngày cao điểm triển khai các hoạt động và kết nối hành động, hướng tới Ngày Cộng đồng chính thức 23/11. Các hoạt động được tổ chức theo phương thức “cả nước cùng hành động”, tập trung vào 5 nhóm chính: Hành động nhân đạo trực tiếp; kết nối sự sống thông qua hiến máu tình nguyện và vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người; xây dựng cộng đồng an toàn thông qua tập huấn sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, ứng phó thiên tai và chăm sóc sức khỏe; vận động toàn xã hội tham gia những hành động thiết thực; kết nối và duy trì các hoạt động nhân đạo sau ngày cao điểm.

“Người Gần Nhất” - khi lòng tốt cần đi cùng kỹ năng và sự chủ động

Người Gần Nhất là chương trình xã hội với tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là đơn vị khởi xướng, nhằm xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách, trong đó người trẻ là lực lượng nòng cốt.

Chương trình xuất phát từ một tình huống không xa lạ: Khi có người gặp tai nạn hoặc rơi vào tình huống khẩn cấp, những người xuất hiện đầu tiên thường là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm hoặc một người tình cờ có mặt gần đó. Không ít người sẵn lòng giúp đỡ nhưng lại lúng túng vì chưa biết cách nhận diện nguy cơ, xử trí ban đầu hay kết nối với lực lượng hỗ trợ.

Đó cũng là khoảng cách mà “Người Gần Nhất” hướng tới thu hẹp: Từ mong muốn giúp đỡ đến khả năng thực sự hành động, đúng lúc và đúng cách. Thông điệp xuyên suốt chương trình là “Gần để thấu hiểu - Gọi để kết nối - Giúp để lan tỏa nhân ái”.

Trong giai đoạn đầu, triển khai đến tháng 5/2027, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam thông qua hình thức đào tạo kết hợp ứng dụng công nghệ, thực hành trực tiếp cùng huấn luyện viên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các hoạt động trải nghiệm tại trường học. Nội dung đào tạo dựa trên giáo trình của Hội và các đối tác chuyên môn.

Người tham dự có cơ hội tìm hiểu về mục tiêu, định hướng triển khai của chương trình, đồng thời theo dõi các phần trình diễn, trải nghiệm và thực hành sơ cấp cứu.

Nội dung huấn luyện giúp người học biết cách nhận diện tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn, gọi số cấp cứu 115 và thực hiện các biện pháp hỗ trợ ban đầu phù hợp trong thời gian chờ lực lượng y tế. Những người hoàn thành chương trình huấn luyện theo yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã được huấn luyện sơ cấp cứu theo quy định và tiêu chí chuyên môn áp dụng.

Song song với hoạt động đào tạo, chương trình xây dựng hệ thống Huy hiệu “Người Gần Nhất” với bốn cấp độ: Nhận thức - Kỹ năng - Hành động - Lan tỏa. Hệ thống này ghi nhận hành trình của mỗi cá nhân, từ hiểu biết về các giá trị nhân đạo, nhận diện nguy cơ, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu đến chủ động hỗ trợ người gặp nạn và lan tỏa kiến thức trong cộng đồng. Huy hiệu được cấp trên Cổng Nhân đạo số quốc gia, đi kèm phiên bản pin cài áo; việc xét duyệt căn cứ vào các tiêu chí chuyên môn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quy định.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những cá nhân, tập thể có hành động giúp đỡ người gặp nạn kịp thời, đúng cách. Những người đã qua đào tạo cùng tình nguyện viên, giảng viên, huấn luyện viên, Đại sứ chương trình và các đơn vị đồng hành sẽ được kết nối thành Mạng lưới “Người Gần Nhất”, từng bước hình thành lực lượng hỗ trợ cộng đồng rộng khắp.

Đồng hành cùng chương trình có Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ chuyên môn y tế, Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Nội hỗ trợ cộng đồng số và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ huy động nguồn lực, tình nguyện viên doanh nghiệp.

Đồng hành cùng chương trình có Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ chuyên môn y tế, Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Nội hỗ trợ cộng đồng số và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ huy động nguồn lực, tình nguyện viên doanh nghiệp.

Về dài hạn, từ nền tảng sơ cấp cứu, “Người Gần Nhất” dự kiến mở rộng sang nhiều lĩnh vực kỹ năng và hoạt động nhân đạo khác như phòng, chống đuối nước, nhận biết dấu hiệu đột quỵ, ứng phó thiên tai, hiến máu tình nguyện và cứu trợ nhân đạo. Chương trình cũng hướng tới đưa giáo dục nhân đạo, kỹ năng sống và kỹ năng hỗ trợ cộng đồng đến gần hơn với trường học, gia đình, doanh nghiệp, đồng thời kết nối với các tổ chức nhân đạo quốc tế.

Không phải ai cũng có điều kiện tham gia những hoạt động thiện nguyện quy mô lớn, nhưng gần như bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu bằng một việc làm vừa sức. Đó có thể là dành thời gian học kỹ năng sơ cấp cứu, chủ động tìm hiểu cách ứng phó khi có người gặp nạn, hiến máu tình nguyện hoặc đơn giản là quan tâm hơn đến những người xung quanh.

Với người trẻ, việc trang bị những kỹ năng này không chỉ giúp bản thân chủ động hơn trước các tình huống bất ngờ mà còn có thể trở thành cơ sở để hỗ trợ gia đình, bạn bè và cộng đồng khi cần thiết. Lòng tốt khi đi cùng kiến thức và kỹ năng sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành hành động thiết thực.

Ngày 22/11 là ngày cao điểm triển khai các hoạt động Ngày Cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Tiếp đó, ngày 23/11/2026 được xác định là Ngày Cộng đồng chính thức, đồng thời là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Vì vậy, nếu đang ở Hà Nội và muốn dành một buổi sáng cuối tuần cho một hoạt động vừa có thể trải nghiệm, vừa học thêm kỹ năng hữu ích, các bạn trẻ có thể rủ bạn bè, người thân cùng đến Cung Thanh niên Hà Nội vào Chủ nhật này. Đôi khi, việc trở thành điểm tựa của một ai đó không bắt đầu từ điều gì quá lớn lao, mà chỉ cần chúng ta ở gần, biết cách kết nối và sẵn sàng giúp đỡ đúng lúc.

Người Gần Nhất là chương trình xã hội với tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là đơn vị khởi xướng, nhằm xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách, trong đó người trẻ là lực lượng nòng cốt. Giai đoạn đầu, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam. Đồng hành cùng chương trình có Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ chuyên môn y tế, Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Nội hỗ trợ cộng đồng số và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ huy động nguồn lực và tình nguyện viên doanh nghiệp. Sáng Chủ nhật, 22/11/2026, lễ ra mắt Chương trình Người Gần Nhất diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất. Sự kiện mở cửa tự do, mời bạn cùng bạn bè, người thân đến dự lễ ra mắt và trải nghiệm thực hành sơ cấp cứu. Hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra từ 8h đến 11h cùng ngày tại Cung Thanh niên Hà Nội, số 37 Trần Bình Trọng. Thứ Hai, 23/11/2026 là Ngày Cộng đồng chính thức, cũng là ngày diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hưởng ứng chủ đề "Mỗi người một hành động – Lan tỏa giá trị nhân ái", dù ở đâu, bạn cũng có thể chọn một việc làm thiết thực như hiến máu, học kỹ năng sơ cấp cứu, giúp đỡ một người quanh mình hoặc chia sẻ thông điệp để nhiều người cùng hành động.

Ảnh: Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam.