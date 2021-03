5 thói quen đang lén lút làm tổn thương trái tim và giảm thọ cực nhanh, người trẻ rất dễ mắc phải mỗi ngày

Hầu như chúng ta đều có sức khỏe tốt trong những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng sau 40 tuổi, các vấn đề bệnh tật bắt đầu xuất hiện nhiều hơn khiến bạn không kịp trở tay, đặc biệt là bệnh tim mạch. Tuy nhiên hiện nay, người trẻ đang duy trì nhiều thói quen xấu khiến tốc độ này tăng nhanh, khiến trái tim bị suy yếu và giảm thọ nhanh không tưởng.

Bệnh tim có thể đến bất kỳ lúc nào nếu bạn vẫn vô tình làm những thói quen xấu.

Theo nhiều thống kê tại Mỹ cho thấy, cứ 3 người trưởng thành sẽ có 1 người bị ảnh hưởng vì bệnh tim mạch và không sống được lâu. Chính vì vậy để trường thọ bên người thân, bạn hãy thay đổi ngay 5 thói quen sau để cải thiện sức khỏe tim, hầu hết đều là việc mà giới trẻ và người bận rộn thường mắc phải:

1. Ngồi một chỗ quá lâu

Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy con người càng hiện đại thì càng ít vận động, hầu như mọi việc đều tự động hóa và được máy móc đảm nhiệm. Chính vì vậy cơ thể cũng dần ù lỳ đi và ngồi một chỗ nhiều hơn, đặc biệt là dân văn phòng. Tuy nhiên việc này có thể làm gia tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ sớm.

Theo Harmony R. Reynolds – Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng Tim mạch thuộc Trung tâm Y tế NYU Langone (Mỹ), ngồi nhiều sẽ khiến máu trong người không thể lưu thông hoàn toàn, gây đau nhức xương và bệnh tim mạch. Lâu dài còn làm chi dưới ngừng hoạt động và gây suy tim.

Đừng mãi ngồi một chỗ làm việc mà hãy đứng dậy vươn vai sau mỗi tiếng làm việc.

Để phòng tránh những bệnh này do ngồi nhiều, sau mỗi giờ làm việc bạn cần tập thể dục một cách hợp lý. Hãy đứng dậy và vươn vai, hoặc xoa bóp từ cẳng chân đến đùi cho máu lưu thông tốt hơn. Cần luyện tập thể dục thể thao đều đặn và tránh ngồi nhiều hết sức có thể.

2. Hay tức giận

Là con người, chúng ta không thể tránh khỏi những lúc tức giận vì những chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nếu bạn là người thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc, thường nổi nóng vô cớ thì hãy cẩn trọng trước những tác hại tiềm ẩn. Cơn tức giận có thể là "ngòi nổ" của nhiều vấn đề bệnh tim trong tương lai.

Theo đó, trong vòng 2 giờ sau khi bạn tức giận, nguy cơ xuất hiện của một cơn đau tim sẽ tăng gấp hai lần. Hầu như lượng huyết dịch của tim sẽ chuyển hết lên não và mặt, khiến tim không thể vận hành đúng cách và thiếu oxy trầm trọng. Lâu ngày tim cũng mất dần đi khả năng co bóp và gián tiếp dẫn đến bệnh mạch vành hoặc bệnh cơ tim.

3. Ngủ quá nhiều hoặc quá ít

Từ lâu các nghiên cứu đã cho thấy việc ngủ quá ít, hoặc quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, ngủ thất thường luôn liên quan mật thiết đến béo phì, cao huyết áp, tiểu đường và bệnh động mạch vành.

Ngủ nhiều hay thiếu ngủ đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, cần cân bằng lại sớm.

Cụ thể, những người thiếu ngủ (ít hơn 6 giờ mỗi đêm) thường có nồng độ hormone gây stress và các chất gây viêm trong máu cao hơn, đặc biệt nguy hiểm với trái tim. Còn ngủ nhiều hơn 9 giờ mỗi đêm sẽ làm canxi tích tụ nhiều trong thành động mạch tim, cản trở máu lưu thông đến tim và sinh bệnh sớm.

Ngủ thất thường là một trong những thói quen gây hại cho tim mạch, người trẻ biết nhưng rất khó bỏ. Chính vì vậy bạn cần phải bám sát lịch trình ngủ cố định, không thức khuya để làm việc hoặc lướt web chơi game. Nên đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm, kể cả vào cuối tuần chứ đừng ngủ nướng.

4. Thích ăn mặn

Thói quen ăn mặn đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo từ lâu, nhưng hầu như ai cũng phạm phải hàng ngày. Khi ăn mặn thì chúng ta phải uống nhiều nước do khát, từ đó tăng khối lượng máu tuần hoàn và khiến tim làm việc nhiều hơn. Tình trạng này kéo dài sẽ làm tâm thất trái to lên và dẫn đến suy tim.

Tuy nhiên, tâm thất trái sẽ trở lại bình thường nếu chúng ta phát hiện và giảm lượng muối nạp vào cơ thể. Theo WHO, chúng ta chỉ nên ăn từ 1,5 – 2g muối mỗi ngày là đủ, càng ăn nhiều thì nguy cơ suy gan suy thận cũng tăng theo. Các bà nội trợ nên chú ý giảm muối khi nấu ăn cho gia đình để ngừa bệnh.

5. Lười ăn trái cây và rau củ

Có lẽ cứ nhắc đến chuyện ăn trái cây và rau củ thì nhiều người tỏ ra khó chịu. Tuy nhiên, một chế độ ăn thiếu lành mạnh sẽ là nguyên nhân khiến sức khỏe tổng thể suy giảm. Lâu dài sẽ làm cơ thể bị thiếu hụt nhiều dưỡng chất quan trọng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan tim mạch.

Bên cạnh đó, thói quen lười ăn rau củ còn tăng nguy cơ mắc những bệnh về đường tiêu hóa, chẳng hạn như táo bón và bệnh trĩ. Vậy nên bạn hãy bổ sung nhiều rau xanh vào mâm cơm hàng ngày, vừa cung cấp chất xơ lại còn tăng cường chất chống oxy hóa giúp đẩy lùi quá trình lão hóa sớm.

Muốn trái tim luôn khỏe mạnh thì nhất định phải lưu ý những điều sau

- Tập thể dục đều đặn, ít nhất là 30 phút/ngày để cơ thể ngừa bệnh.

- Bỏ hút thuốc lá và uống rượu bia, kể cả thuốc lá điện tử vì chúng chứa nicotine gây hại tim.

- Ăn uống lành mạnh và đủ chất, hạn chế các loại thức ăn nhanh vì những món này nhiều muối gây hại.

- Ngủ đủ giấc, tránh để bản thân rơi vào tình trạng căng thẳng.

Theo Sparkpeople, Everydayhealth