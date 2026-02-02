Tại sao việc giảm cân đón Tết thường không hiệu quả?

Theo Yogi Bùi Thu Huyền, Cứ mỗi dịp gần Tết, các chị em lại tất bật tìm mọi cách giảm cân thần tốc để kịp diện những bộ áo dài thướt tha hay váy áo lộng lẫy du xuân.

Trên thực tế, nỗ lực này thường không mang lại kết quả như ý, thậm chí còn khiến cơ thể rơi vào trạng thái suy nhược, mệt mỏi ngay ngưỡng cửa năm mới.

5 sai lầm phổ biến khi giảm cân đón Tết

Giảm cân đón Tết bằng cách nhịn ăn, bỏ bữa

Yogi Bùi Thu Huyền nhấn mạnh đây là sai lầm lớn nhất. Khi bạn bỏ bữa, cơ thể rơi vào trạng thái "sinh tồn", nó sẽ tự động giảm tốc độ trao đổi chất và tích trữ mỡ để bảo vệ chính mình.

Kết quả là bạn thấy mệt mỏi nhưng cân nặng giảm rất chậm, kèm theo đó là cảm giác thèm ăn dữ dội dẫn đến việc ăn bù gấp đôi vào bữa sau.

Ép cân siêu tốc

Những mục tiêu như "giảm 5kg trong 7 ngày" nghe rất hấp dẫn nhưng thực tế vô cùng cực đoan. Cân nặng sụt giảm lúc này chủ yếu là mất nước và mất cơ, không phải giảm mỡ. Việc này khiến gương mặt bạn trông hốc hác, làn da sạm đi và vóc dáng thiếu săn chắc.

Nhiều người mắc sai lầm khi giảm cân đón Tết. (Ảnh minh họa)

Lạm dụng detox và sản phẩm giảm cân

Detox, trà thải độc hay các sản phẩm giảm cân được quảng cáo rầm rộ mỗi dịp cuối năm. Nhiều người xem đây là giải pháp nhanh cho mục tiêu giảm cân đón Tết. Tuy nhiên, lạm dụng các sản phẩm này dễ gây rối loạn tiêu hóa, mất nước, suy nhược, trong khi hiệu quả giảm mỡ thực sự lại rất thấp.

Tập luyện quá sức để giảm cân đón Tết

Từ chỗ ít vận động, nhiều người đột ngột tập luyện cường độ cao với mong muốn đốt mỡ nhanh. Việc này dễ dẫn đến đau nhức, chấn thương, kiệt sức, khiến việc tập luyện bị gián đoạn. Khi không duy trì được đều đặn, kế hoạch giảm cân đón Tết cũng nhanh chóng thất bại.

Giảm cân theo trào lưu, thiếu cá nhân hóa

Ăn kiêng theo thực đơn trên mạng hoặc theo người khác mà không phù hợp thể trạng là sai lầm phổ biến. Mỗi cơ thể có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, việc áp dụng theo thực đơn, công thức của người khác sẽ khiến bản thân dễ bị thiếu chất, mệt mỏi và không mang lại hiệu quả lâu dài.

Theo Yogi Bùi Thu Huyền, thay vì chạy đua nước rút trước Tết, giảm cân bền vững vẫn là lựa chọn an toàn nhất: ăn đủ chất, ưu tiên rau xanh và đạm lành mạnh; hạn chế đồ ngọt, rượu bia; vận động vừa sức và ngủ đủ giấc. Mức giảm 0,5 - 1 kg mỗi tuần được xem là hợp lý.

Giảm cân không phải để kịp một cái Tết, mà là để khỏe mạnh lâu dài. Khi cơ thể cân bằng và tinh thần thoải mái sẽ đã có một diện mạo đủ đẹp để đón năm mới.