Sáng dậy thấy 4 thứ này thì XIN CHIA BUỒN! Bất kể nam hay nữ, bệnh thận đang "lớn nhanh như thổi"

Buổi sáng ngay sau khi thức dậy là thời điểm cơ thể bộc lộ rõ nhất tình trạng sức khỏe, nhất là với thận. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người lại chủ quan hoặc cho rằng đó là những bất thường do cơ thể mệt mỏi, chưa kịp thích nghi sau giấc ngủ. Từ đó bỏ lỡ nhiều dấu hiệu bệnh thận quan trọng.

Nếu không muốn rơi vào hoàn cảnh đó, hãy học cách lắng nghe cơ thể vào mỗi buổi sáng. Nếu sau khi thức dậy mà thấy 4 dấu hiệu này thì tức là thận của bạn đã tổn thương, thậm chí đang bị bệnh tật bủa vây:

1. Sưng phù ở một số nơi trên cơ thể

Có những người thường bị sưng phù mặt hoặc một số bộ phận vào mỗi sáng thức dậy. Đó có thể là do cơ thể tích quá nhiều nước, dị ứng đồ ăn, ngủ quá nhiều hay thiếu ngủ… Tuy nhiên, nếu tình trạng này không tự khỏi sau một thời gian ngắn khoảng 1 - 2 giờ hoặc liên tục lặp đi lặp lại nhiều ngày thì khả năng cao là bệnh thận đang tiến triển âm thầm.

Bệnh thận thường gây sưng phù ở mặt vào mỗi sáng (Ảnh minh họa)

Bởi vì đối với những người thận kém, trong quá trình lọc máu sẽ không kịp đào thải chất độc, chất cặn bã ra ngoài. Thận suy giảm chức năng còn gây rò rỉ một lượng lớn protein trong nước tiểu. Từ đó dẫn đến phù nề, sưng phồng thậm chí khó chịu hoặc đau đớn ở 1 vài nơi trên cơ thể. Những vị trí sưng phù do suy giảm chức năng thận thường là bàn chân, mắt cá chân, bàn tay hay vùng mặt mà dễ thấy nhất là mắt.

2. Cơ thể mệt mỏi, sắc mặt kém

Nói chung, người bình thường sẽ tràn đầy năng lượng khi thức dậy vào buổi sáng bởi cơ thể đã được nghỉ ngơi. Còn nếu sáng nào thức dậy bạn cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi ngay cả khi ngủ đủ giấc thì hãy cẩn trọng với bệnh thận, thường là suy thận.

Do suy thận khiến nhiều độc tố khó đào thải ra ngoài qua nước tiểu, dẫn đến năng lượng thấp, mệt mỏi dai dẳng. Suy giảm chức năng cũng làm cho sự mệt mỏi của bạn thể hiện ra cả bên ngoài thông qua sắc mặt kém. Dễ nhận ra nhất là da mặt sạm hơn, quầng thâm mắt đậm, bọng mắt to và tổng thể khuôn mặt trông uể oải, thiếu sức sống. Đó là do chất độc tích tụ, chức năng lọc và điều hòa máu suy giảm cũng như rò rỉ protein trong nước tiểu gây ra.

3. Đi tiểu bất thường

Hãy học cách kiểm tra nước tiểu mỗi sáng để phát hiện sớm dấu hiệu bệnh thận (Ảnh minh họa)

Đi tiểu bất thường là dấu hiệu rất dễ nhận ra khi thận gặp vấn đề. Biểu hiện thường rõ nhất vào buổi sáng, ở lần tiểu đầu tiên sau khi ngủ dậy. Khi tổn thương thận còn nhẹ, nhiều người buồn tiểu gấp ngay sau khi thức dậy. Ở mức độ trung bình, cảm giác tiểu không hết xuất hiện. Tiểu rắt hoặc khó tiểu cũng thường gặp. Nước tiểu có nhiều bọt. Màu nước tiểu đậm hơn bình thường. Những dấu hiệu này liên quan đến suy giảm chức năng thận, viêm thận, rối loạn tiết niệu hoặc sỏi thận.

Khi bệnh thận tiến triển nặng, triệu chứng trở nên rõ và nguy hiểm hơn. Đi tiểu gây đau buốt. Nước tiểu có mùi hôi tanh. Nước tiểu lẫn máu. Màu nước tiểu rất sẫm. Có trường hợp không tiểu được. Đây có thể là dấu hiệu của suy thận nặng, viêm bể thận, tăng protein niệu, ure huyết, lao thận, nhồi máu thận hoặc ung thư thận.

4. Đau nhức ở thắt lưng, chân

Nếu nằm sai tư thế hay chấn thương, bạn có thể bị đau nhức ở thắt lưng hoặc bắp chân khi thức dậy. Nhưng nếu đã loại bỏ các nguyên nhân này mà cơn đau hoặc chuột rút kéo dài trên 2 ngày vào buổi sáng thức dậy, thuyên giảm dần trong ngày thì cần nhanh đi khám thận.

Đau chân "chuột rút" chân mỗi sáng có thể là dấu hiệu thận tổn thương (Ảnh minh họa)

Do vị trí của thận ở gần thắt lưng nên cơn đau vùng này khi thận tổn thương là khó tránh khỏi. Đồng thời, khi chức năng thận suy giảm sẽ làm mất cân bằng muối, nước, điện giải trong cơ thể, gây ra tình trạng ứ dịch. Điều này dẫn đến đau lưng vùng thận, đau mỏi ngang thắt lưng hoặc tình trạng chuột rút chân mỗi sáng.

Nguồn và ảnh: Zhihu, Express