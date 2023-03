5 phim tình cảm Oscar nhất định phải xem của thế kỷ 21

Triệu phú ổ chuột (Slumdog millionaire)

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Triệu phú ổ chuột. Tác phẩm này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vikas Swarup.

Nội dung phim kể về Jamal Malik, người đã có thành công khó tin tại chương trình Ai là triệu phú? (Who wants to be a millionaire?). Tuy nhiên, chiến thắng của anh lại khiến mọi người nghi ngờ rằng liệu có sự gian lận nào hay không? Dẫu vậy, thực tế thì những kiến thức mà Jamal Malik biết được đều đến từ những gì anh trải qua trong cuộc sống.

Triệu phú khu ổ chuột là bộ phim mà bất cứ ai cũng nên xem ít nhất một lần - nguồn: Warner Bros.

Thông qua ký ức của Jamal Malik, bộ phim khắc họa nên một cuộc sống đầy thăng trầm mà những người nghèo ở khu ổ chuột phải trải qua. Bên cạnh đó, người xem cũng được thấy tâm hồn của một chàng trai hết mực si tình nơi Jamal Malik khi anh dành trọn trái tim mình cho người con gái tên Latika.

Đây không phải là một dự án bom tấn và thực tế là ban đầu, nó cũng chỉ được chiếu một cách hạn chế. Tuy nhiên về sau, đứa con tinh thần của bộ đôi đạo diễn Danny Boyle - Loveleen Tandan ngày càng được chú ý nhiều hơn. Đến cuối cùng, bộ phim còn nhận 10 đề cử Oscar và thắng 8 trong số đó.

Vút bay (Up)

Đối với nhiều người, hoạt hình là loại phim dành cho trẻ con. Thế nhưng thực tế, vẫn có những tác phẩm hoạt hình hàm chứa những điều sâu sắc cùng nhiều thông điệp đáng suy ngẫm. Và dĩ nhiên, Vút bay là một trong số đó.

Ở Vút bay, khán giả sẽ được theo dõi câu chuyện của Carl Fredricksen, một ông lão 78 tuổi mới phải đối mặt với sự qua đời của người vợ thân yêu. Hai vợ chồng Carl từng muốn đến một nơi gọi là Thác nước thiên đường nhưng chưa thể và giờ ông muốn thực hiện ước mơ dang dở này.

Nếu vẫn giữ suy nghĩ hoạt hình là phim cho trẻ em, bạn nên xem thử Vút bay - nguồn: Walt Disney Pictures

Trong bối cảnh ngôi nhà chứa biết bao kỷ niệm mà Carl và người vợ quá cố từng ở có nguy cơ bị giải tỏa, ông quyết định biến nó thành một chiếc khinh khí cầu khổng lồ bằng 10000 quả bóng bay và dùng nó để đi tới Thác nước thiên đường. Nhờ đó, ông đã có một cuộc phiêu lưu kỳ lạ nhưng đáng nhớ cùng chú bé Russell.

Xuyên suốt bộ phim, người xem sẽ phải cảm động trước tình cảm mộc mạc nhưng thủy chung, lâu bền mà Carl Fredricksen dành cho vợ của ông. Sau khi thưởng thức Vút bay, tin rằng bạn sẽ càng thêm trân trọng những người thân yêu của mình.

Những kẻ khờ mộng mơ (La la land)

Ra mắt vào cuối năm 2016, bộ phim Những kẻ khờ mộng mơ từng làm nên một cơn sốt khủng khiếp và đạt doanh thu lên tới hơn 446 triệu USD dù kinh phí sản xuất chỉ là 30 triệu USD. Không chỉ có thành tích thương mại tốt, tác phẩm này còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Bằng chứng là bộ phim đã nhận được 14 đề cử tại Oscar (ngang ngửa huyền thoại Titanic) và giành chiến thắng ở 6 hạng mục trong số đó.

Những kẻ khờ mộng mơ là một bộ phim hay về tình yêu và cuộc sống - nguồn: Summit Entertainment

Những kẻ khờ mộng mơ có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Emma Stone và Ryan Gosling. Emma Stone thủ vai Mia, một cô gái làm công việc nhân viên pha chế nhưng mang trong mình hoài bão trở thành ngôi sao nổi tiếng. Trong khi đó, Ryan Gosling hóa thân thành Sebastian, một nhạc công jazz khát khao mở một hộp đêm cho riêng mình.

Hai người lần đầu gặp gỡ nhau khi Mia mới thất bại trong buổi thử vai còn Sebastian bị đuổi việc vì chơi nhạc trái ý ông chủ. Về sau, hai người bị cuốn vào một tình yêu đẹp tuyệt. Họ đã dành nhưng lời động viên, khích lệ với mong muốn đối phương có thể kiên trì theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên đến cuối cùng, họ lại có tất cả nhưng mất nhau.

Nghệ sĩ (The artist)

Đây là tác phẩm độc đáo nhất trong danh sách bởi nó thuộc thể loại phim câm. Nghệ sĩ lấy bối cảnh Hollywood vào những năm 1927-1932, thời kỳ phim câm đang thoái trào và phim nói lại vươn lên một cách mạnh mẽ.

The artist là một bộ phim vô cùng độc đáo - nguồn: Warner Bros.

Hai nhân vật chính của phim là George Valentin, một diễn viên điển trai vô cùng đam mê phim câm và Peppy Miller, mỹ nhân nức tiếng của làng phim nói. Như một điều tất yếu, Peppy Miller được vô số người đàn ông theo đuổi. Dẫu vậy, cô từ chối tất cả bởi trái tim đã trao trọn cho George Valentin.

Nghệ sĩ đã được xướng tên cho giải thưởng Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 84. Ngoài ra, tác phẩm này cũng mang lại niềm vui cho tài tử Jean Dujardin cùng đạo diễn Michel Hazanavicius. Hai người lần lượt được xướng tên ở các hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Gọi em bằng tên anh (Call me by your name)

Gọi em bằng tên anh mang tới một bản tình ca đẹp về tình yêu đồng tính - nguồn: Warner Bros. Pictures

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc tới Gọi em bằng tên anh, bộ phim nói về tình yêu đồng tính từng thu hút nhiều sự quan tâm trong năm 2018. Hai nhân vật chính của phim là Elio Perlman, một câu thiếu niên 17 tuổi và Oliver, người đang làm công việc trợ lý cho cha của Elio.



Gọi em bằng tên anh được giới phê bình đánh giá cao và từng nhận 4 đề cử tại Oscar, bao gồm đề cử cho hạng mục Phim hay nhất. Bên cạnh chuyện tình lãng mạn được khắc họa một cách tuyệt vời qua diễn xuất của bộ đôi diễn viên Armie Hammer - Timothée Chalamet, bộ phim còn mang tới cho khán giả những khung hình đẹp như thơ với bối cảnh vùng nông thôn miền bắc nước Ý.