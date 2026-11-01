5 phim hot nhất màn ảnh Hoa ngữ tháng 10: Ngọc Điệm Thu lép vế trước Gả Kim Thoa

Tháng 10, màn ảnh Hoa ngữ tiếp tục sôi động với loạt tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ y khoa, cổ trang quyền mưu đến ngôn tình dân quốc. Có bộ phim chinh phục khán giả nhờ nội dung gần gũi, diễn xuất chắc tay, nhưng cũng có tác phẩm càng bị chê cẩu huyết lại càng khiến người xem tò mò. Dưới đây là 5 cái tên đang thu hút nhiều sự chú ý trong tháng này.

5. Mỹ Nhân Dư

Mỹ Nhân Dư xoay quanh Dư Mộng (Lý Nhất Đồng), người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân tưởng chừng viên mãn. Tuy nhiên, vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, cô phát hiện chồng ngoại tình và âm thầm lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của mình. Thay vì suy sụp hay tìm cách níu kéo, Dư Mộng lập tức thu thập bằng chứng, còn hợp tác với tình địch để phản công người chồng. Cuối cùng, họ giành lại công ty và khiến kẻ phản bội phải trả giá.

Điểm hấp dẫn của bộ phim nằm ở hình tượng nữ chính tỉnh táo, chủ động bảo vệ bản thân thay vì phụ thuộc vào người khác. Câu chuyện cũng đề cập đến những chiêu trò chiếm đoạt tài sản trong hôn nhân, qua đó truyền tải thông điệp về sự độc lập và khả năng tự bảo vệ của phụ nữ.

4. Ngọc Điệm Thu

Ngọc Điệm Thu lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1920, kể về nữ sinh Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm) vô tình bị cuốn vào vụ ám sát thiếu gia quân phiệt Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi). Để tự bảo vệ mình, cô thỏa thuận với Ngu Sưởng Hiên, đặt cược sẽ phá được vụ án trong vòng 10 ngày. Từ quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cả 2 dần rơi vào chuyện tình đầy biến cố với hôn nhân hợp đồng, hiểu lầm, bỏ trốn và mất trí nhớ.

Dù có nhiều tình tiết bị chê cũ kỹ, thiếu logic và ngược đãi nữ chính, bộ phim vẫn giữ được sức hút nhờ màn kết hợp giữa Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm. Mối quan hệ giằng co giữa thiếu soái lạnh lùng và cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng không dễ khuất phục tạo ra nhiều tình huống căng thẳng và thu hút người xem.

3. Thượng Công Chúa

Mẫu hậu qua đời, quyền lực hoàng thất suy yếu khiến nàng công chúa Mộ Vãn Dao (Mạnh Tử Nghĩa) phải đối mặt với những âm mưu tranh giành quyền lực trong triều đình. Trên đường về kinh, Mộ Vãn Dao gặp Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ), một thư sinh xuất thân hàn môn đang sống ẩn dật sau khi gia tộc chịu oan khuất. Ban đầu, cả 2 đều có mục đích riêng nhưng rồi lại nảy sinh tình cảm theo thời gian.

Điểm đáng chú ý là phim không chỉ tập trung vào chuyện tình yêu mà lấy quyền mưu triều đình làm trục chính. Mộ Vãn Dao chủ động quyết định số phận, trong khi Ngôn Thượng cũng có những tính toán riêng. Bên cạnh nội dung, bối cảnh thực tế, kiến trúc và phục trang chỉn chu cũng góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm.

2. Gả Kim Thoa

Gả Kim Thoa gây chú ý nhờ câu chuyện tráo đổi thân phận giữa Ngụy Nhiêu (Điền Hi Vi), cô gái xuất thân nghèo khó, và tiểu thư nhà giàu Quân Đại. Dù có ngoại hình giống nhau, 2 người lại khác biệt hoàn toàn về tính cách và hoàn cảnh sống. Ngụy Nhiêu thông minh, kín đáo, luôn tính toán để tìm đường sinh tồn, trong khi Quân Đại kiêu kỳ, tùy hứng và tàn ác.

Sau khi thân phận được làm sáng tỏ, câu chuyện tiếp tục với hành trình báo thù của nữ chính. Những cuộc đấu đá trong gia tộc, âm mưu hậu cung và tranh giành quyền lực liên tục tạo ra các nút thắt mới. Nhờ tình tiết nhanh, nhiều màn phản công và cú chuyển biến bất ngờ, Gả Kim Thoa giữ được sự tò mò của khán giả qua mỗi tập phim.

1. Tiểu Thành Lương Phương

Tiểu Thành Lương Phương kể về Lưu Tranh Lượng (Tiêu Chiến), bác sĩ ngoại khoa từng làm việc tại thành phố lớn nhưng buộc phải trở về quê nhà sau biến cố sự nghiệp và gia đình. Tại đây, anh phải thích nghi với thực tế của một cơ sở y tế tuyến cơ sở, nơi kinh phí hạn hẹp, thiết bị thiếu thốn và người dân thường ngại tốn tiền chữa bệnh. Qua quá trình làm việc, Lưu Tranh Lượng dần học cách thấu hiểu bệnh nhân, hòa nhập với mọi người và đối diện với thất bại của bản thân.

Không thần thánh hóa nhân vật chính hay cố tình tạo bi kịch, phim tập trung khắc họa những khó khăn thường ngày của bác sĩ tuyến cơ sở. Dàn nhân vật phụ cũng góp phần tạo nên sức sống cho câu chuyện, từ đồng nghiệp, bệnh nhân đến hàng xóm trong thị trấn.