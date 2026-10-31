Việt Nam có 1 bộ phim 18+ hút hàng tỷ view, viral khắp quốc tế: Lập 18 kỷ lục trong nước, Netflix không ai làm lại

Ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2024, Mai của Trấn Thành từng tạo nên cơn sốt phòng vé chưa từng có với hàng loạt thành tích ấn tượng. Bộ phim 18+ xoay quanh Mai (Phương Anh Đào), một người phụ nữ ngoài 30 tuổi làm nghề massage, mang trong mình nhiều tổn thương từ quá khứ, luôn sống khép kín và dè dặt trước tình yêu. Cuộc đời cô thay đổi khi gặp Dương hay Sâu (Tuấn Trần), chàng trai trẻ tuổi hơn, phóng khoáng, nhiệt tình và chân thành.

Từ những cuộc gặp gỡ tình cờ, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, khác biệt về tuổi tác, hoàn cảnh sống, định kiến xã hội cùng những vết thương tâm lý khiến mối quan hệ của họ liên tục đứng trước thử thách. Mai yêu Dương nhưng luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng với hạnh phúc, trong khi Dương lại không đủ trưởng thành để giữ lấy người phụ nữ mình yêu. Sau tất cả những biến cố, cả hai buộc phải chia xa, để lại một cái kết đầy tiếc nuối về câu chuyện đúng người nhưng sai thời điểm.

Ngay từ khi mở bán vé sớm, Mai đã cho thấy sức hút vượt trội khi bán được 40.000 vé đặt trước. Trong ngày đầu công chiếu, phim thu về 23,3 tỷ đồng - một con số vô cùng ấn tượng đối với điện ảnh Việt thời điểm đó. Sau đó, tác phẩm liên tục xô đổ những cột mốc doanh thu và tốc độ bán vé, tổng cộng thiết lập 18 kỷ lục trong nước. Một số thành tích nổi bật có thể kể đến như cán mốc 51 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày, đạt 100 tỷ đồng sau 3 ngày 1 buổi sáng, chạm mốc 200 tỷ đồng trong 5,5 ngày và 300 tỷ đồng sau 8 ngày. Phim cũng nhanh chóng bán được 5 triệu vé sau 14 ngày công chiếu, đồng thời ghi nhận doanh thu một ngày cao nhất của phim Việt ở thời điểm đó với 40 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau 17 ngày ra rạp, Mai đã thu về 476 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất tại thời điểm ấy. Thành công của tác phẩm không chỉ đến từ sức hút của Trấn Thành mà còn nhờ hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, giúp phim duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé trong nhiều tuần liên tiếp. Tính đến hiện tại, bộ phim 18+ đã thu về 551 tỷ đồng, giữ kỷ lục là phim Việt có doanh thu cao nhất trước khi bị Mưa Đỏ soán ngôi vào năm 2025.

Sau khi rời rạp, Mai vẫn tiếp tục được đề cập rộng rãi trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Tính đến tháng 3/2024, bộ phim đã xuất hiện trong hơn 48.000 video trên nền tảng này, với tổng lượt xem vượt mốc 1,1 tỷ. Từ những phân cảnh gây xúc động đến các câu thoại đắt giá, nhiều chi tiết trong phim nhanh chóng được khán giả chia sẻ, làm video cover lại và tạo trend

Không chỉ thành công tại Việt Nam, Mai còn tạo hiệu ứng trên TikTok quốc tế. Đặc biệt, phân cảnh Mai và Dương tái ngộ sau nhiều năm xa cách được nhiều tài khoản nước ngoài cắt ghép, chia sẻ, có video thu hút hàng chục đến hàng chục triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với chuyện tình dang dở của hai nhân vật, đồng thời tò mò hỏi tên phim và danh tính nữ chính Phương Anh Đào. Khi biết đây là một tác phẩm Việt Nam, không ít người bất ngờ và dành lời khen cho câu chuyện giàu cảm xúc. Bên cạnh cảnh tái ngộ, câu thoại “Đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu” cũng được chia sẻ rộng rãi qua các video về tình yêu và những mối quan hệ dang dở.

Sau khi có mặt trên nền tảng streaming Netflix, Mai vẫn có dấu hiệu hạ nhiệt trong lòng khán giả Việt. Theo thống kê tính đến ngày 30/10/2026, bộ phim 18+ đã có tổng cộng 602 ngày góp mặt trong Top 10 Netflix Việt Nam. Đây là thành tích quá khủng đối với một bộ phim điện ảnh nội địa, nhất là khi tác phẩm đã ra mắt từ đầu năm 2024. Việc liên tục được khán giả lựa chọn trên nền tảng trực tuyến cho thấy sức hút của Mai không chỉ gói gọn trong thời điểm phát hành ngoài rạp.

Từ một bộ phim Tết gắn mác 18+, Mai đã đi qua nhiều cột mốc đáng nhớ: tạo kỷ lục phòng vé, trở thành hiện tượng trên TikTok và duy trì độ phổ biến trên Netflix. Dù từng gây ra không ít tranh luận về nội dung lẫn cái kết, không thể phủ nhận tác phẩm đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong điện ảnh Việt, với sức lan tỏa kéo dài vượt xa lãnh thổ và thời gian công chiếu.