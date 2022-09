5 phim Hàn tôn vinh phụ nữ: Những đóa hoa tự làm chủ cuộc đời

Trong quá khứ, phim truyền hình Hàn Quốc thường dựa trên một công thức nhất định, khi người đàn ông đẹp trai, tài giỏi sẽ nắm thế chủ động trong mối quan hệ, người phụ nữ thường được miêu tả là phái yếu, thường là không quá chủ động. Thế nhưng đó là trong quá khứ, những năm gần đây, phim Hàn Quốc tập trung nhiều hơn vào phái nữ, miêu tả các cô gái là phần không thể thiếu trong cốt truyện. Họ không nhất thiết phải quá mạnh mẽ nhưng họ chủ động làm nên cuộc đời của chính mình, là những đóa hoa kiên cường trước mọi sóng gió.



1. Thirty nine

Thirty nine là bộ phim mới nhất của Son Ye Jin, trước khi cô kết hôn và chuẩn bị làm mẹ. Với nhân vật chính là ba người phụ nữ, mỗi người một tính cách, Thirty nine tôn vinh những người phụ nữ. Họ không nhất định phải quá thành công cũng không nhất thiết phải có một tình yêu đẹp hay xuất thân cao quý, họ vẫn dáng được trân trọng, được yêu thương. Ngay cả khi họ đang phải đứng trước cửa tử thì họ vẫn là một đóa hoa xinh đẹp, rực rỡ và tỏa sáng trong cuộc đời của riêng mình.

2. Phẩm chất quý cô

Chỉ cần nghe đến tên phim là khán giả đã biết đây là một tác phẩm với tuyến nhân vật chính là những người phụ nữ. Phim xoay quanh ba người phụ nữ làm việc trong ngành công nghệ kỹ thuật cao, thuộc hai công ty đối thủ. Tưởng đâu sẽ tìm cách đạp đổ lẫn nhau trong con đường thăng tiến sự nghiệp, ai ngờ họ lại trở thành những người bạn tốt, cùng nhau làm nên những giá trị cho cuộc đời tươi đẹp của mình.

3. True Beauty

Phụ nữ được mặc định là phái đẹp vì vậy nhan sắc là điều khiến họ trăn trở rất nhiều. Với True beauty, nàng nữ chính không may mắn khi sinh ra đã xấu xí, lớn lên cũng vì kém xinh mà bị bắt nạt, cô lập. Cô đã dùng son phấn để thay đổi cuộc đời nhưng hai chàng trai yêu cô lại chẳng quan tâm đến điều đó. Họ biết mặt mộc và yêu cô bởi chính khuôn mặt ấy cùng với sự thiện lương, chân thành, trong sáng. Phim truyền cảm hứng cho các cô gái về hành trình hoàn thiện bản thân, tự yêu thương chính mình rồi may mắn và tình yêu sẽ mỉm cười.

4. My name

My name là bộ phim về hành trình báo thù của Ji Woo (Han So Hee). Cô là thành viên của tổ chức xã hội đen Dongcheon gia nhập lực lượng cảnh sát với cái tên Oh Hye Jin để tìm cách trả thù cho người cha bị giết hại của mình. Từ một nữ sinh đơn độc, Ji Woo trở nên mạnh mẽ, kiên cường để đối diện với cuộc sống đầy nghiệt ngã và những kẻ độc ác đã tước đoạt đi hạnh phúc của cô.

5. Mr. Sunshine

Ở Mr. Sunshine, Ae Shin (Kim Tae Ri) là một nữ quý tộc được người người trọng vọng. Cuộc đời cô lẽ ra đã bình lặng trôi qua, khi cô lớn lên trong giàu có lại có cuộc hôn nhân sắp đặt với một quý tộc giàu có khác nhưng Ae Shin không muốn như vậy. Cô muốn đấu tranh cho tự do của dân tộc, cho những người dân bị đàn áp, tước đoạt đi cuộc sống hạnh phúc. Phim là hành trình cô bí mật tham gia vào cuộc chiến bảo vệ đất nước, nơi cô tình cờ bắt gặp mối lương duyên đau đớn của cuộc đời mình. Mạnh mẽ, kiên cường như một chiến binh, gạt bỏ những hủ tục để được đi theo lý tưởng, lẽ sống của cuộc đời, Ae Shin thực sự đáng trân trọng.