Thirty Nine đã phát sóng được vài tuần, hiện tại phản ứng của người xem dành cho phim vẫn ổn định. Bên cạnh nội dung phim, thời trang của các nhân vật cũng rất được quan tâm. Không chỉ mặc đẹp, mặc đồ hiệu, chuyện ăn mặc cũng phản ánh phần nào tính cách, nội tâm của nhân vật. Tiếp tục vào vai con nhà giàu, liệu phong cách của Son Ye Jin có thay đổi gì so với Hạ Cánh Nơi Anh? Còn style của bác sĩ xinh đẹp của Hospital Playlist - Jeon Mi Do và nữ diễn viên Kim Ji Hyun có gì hay ho? Bạn cùng kéo xuống để tìm câu trả lời nhé.

Son Ye Jin

Không chỉ có gia cảnh khá giả, nhân vật của Son Ye Jin trong phim còn là một bác sĩ da liễu với sự nghiệp thành đạt. Lẽ đương nhiên, cô luôn xuất hiện trong những trang phục chỉn chu, thanh lịch và sang trọng. Váy cổ tròn cộc tay, váy cổ bẻ xếp li, sơ mi trắng cách điệu mang phom đứng, được may cắt tinh giản, làm từ những chất liệu đại diện cho sự quý phái như tweed, satin hay lụa. Bảng màu trang phục của Son Ye Jin hướng đến những tone màu trang nhã và dịu mắt. Đi cùng là trang sức tinh tế và túi xách cỡ trung bình đến lớn.

Jeon Mi Do

Vào vai giáo viên, thế nhưng thời trang của nhân vật do Jeon Mi Do đảm nhận không hề nhàm chán hay dịu dàng như nhiều người vẫn nghĩ. Được mô tả là một người hay nóng giận, dễ bùng phát cảm xúc nên việc Jeon Mi Do thường xuyên mặc những mẫu áo xẻ cổ chữ V, để lộ một khoảng hở ở ức và xương quai xanh là hoàn toàn hợp lý. Hầu hết các item của Jeon Mi Do đều mang phom dáng thoải mái hoặc oversized. Cách phối đồ của cô đến hiện tại có thể nói là ngầu nhất trong bộ ba. Thể hiện rõ hình ảnh người phụ nữ hiện đại và cá tính.

Kim Ji Hyun

Hội bạn thân nào cũng luôn có một nàng "bánh bèo", tính cách thuần khiết và dịu dàng. Trong Thirty Nine, đó là nhân vật của Kim Ji Hyun. Khán giả không cần mất nhiều thời gian cũng có thể nhận biết điều này thông qua trang phục với những màu pastel ngọt ngào, nịnh mắt của nhân vật. Cardigan là item chiếm hơn nửa tủ đồ của Kim Ji Hyun trong phim, tiếp theo đó là những mẫu áo thun trơn đơn giản và áo blouse cách điệu, diềm bèo. Cô cũng không mix đồ cầu kỳ mà thay vào đó hướng đến sự thoải mái và nữ tính.

Nếu như nhân vật của Jeon Mi Do và Kim Ji Hyun gần như đã có sự nhất quán trong phong cách thời trang thì Son Ye Jin lại chưa được như thế. Có lúc bạn sẽ thấy Son Ye Jin rất ra dáng một cô tiểu thư nhà giàu, nhưng cũng có lúc trông cô cũng phóng khoáng và sành điệu không kém Jeon Mi Do là bao. Điều này xuất phát từ bối cảnh của nhân vật. Son Ye Jin là con nuôi của một gia đình giàu có, và cô thì luôn tò mò về nguồn gốc thực sự của bản thân. Chính vì vậy, nhân vật này hãy còn nhiều bối rối về chính bản thân, thành ra có sự đối lập nhẹ về chuyện ăn mặc.

