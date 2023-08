5 phần trên cơ thể phụ nữ nếu xấu lại tốt cho sức khỏe

Vài thập kỷ trở lại đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện truyền thông và nền tảng xã hội, định nghĩa về cái đẹp của phụ nữ thay đổi liên tục. Đặc biệt là sự ảnh hưởng của tiêu chuẩn cái đẹp phải giống như người mẫu, diễn viên... khiến nhiều người tự ti về bản thân. Nhiều chị em bất chấp ăn kiêng, tập luyện, phẫu thuật thẩm mỹ sao cho có được những đặc điểm như thật gầy, thật cao, da thật trắng, eo thật nhỏ, mông và ngực thật to…

Trong khi đó, không ít những đặc điểm cơ thể bị coi là nhược điểm, là xấu so với tiêu chuẩn đại chúng về cái đẹp thời hiện đại lại là dấu hiệu tốt về sức khỏe. Tiêu biểu như 5 đặc điểm được kể dưới đây:

1. Ngực lép

Nếu xét tới đặc điểm bị coi là xấu nhưng lại rất tốt cho sức khỏe ở phụ nữ thì vòng 1 có kích thước khiêm tốn chắc chắn đứng đầu tiên.

Các nhà khoa học đến từ Đại học Vienna (Áo) đã khẳng định rằng sở hữu một khuôn ngực nhỏ có thể giúp các nàng giảm tới 24% sự đau đớn từ những va chạm mạnh. Ngực nhỏ cũng giúp vận động tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh xương khớp, đau lưng cũng như triệu chứng tiền kinh nguyệt bớt khó chịu hơn ở vùng ngực.

Ngược lại, vòng một to ngoài nặng nề thì sẽ gây nên sự kéo căng của các dây thần kinh. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh hay gặp ở chị em phụ nữ là đau vùng cổ và đau đầu. Còn các nhà khoa học Hoa Kỳ thì đã thực hiện nhiều nghiên cứu để chứng minh rằng phụ nữ ngực nhỏ có tỷ lệ ung thư vú thấp hơn vòng 1 đẫy đà. Bản thân ngực nhỏ cũng giúp chị em dễ phát hiện các dấu hiệu ung thư vú hơn.

Bên cạnh đó, bầu ngực nhỏ còn chứa ít mô mỡ giúp phụ nữ dễ thăng hoa hơn khi quan hệ tình dục. Ngực nhỏ cũng được cho là giúp phụ nữ trẻ lâu hơn, ít gây áp lực lên tim, phổi và dễ ngủ hơn do không bị khó chịu khi nằm ở nhiều tư thế.

2. Eo có mỡ thừa

Đương nhiên, chẳng ai muốn có 1 vòng eo “bánh mì”, nhất là với phụ nữ. Bởi vòng eo quá khổ không chỉ gây mất thiện cảm về ngoại hình mà còn tăng nguy cơ mắc rất nhiều bệnh tật. Nhưng trên cơ sở khoa học, một vòng eo có chút mỡ, không được phẳng lì hoặc theo xu hướng “vòng eo A4” - nhỏ như chiều dọc tờ giấy A4 cũng có nhiều lợi ích sức khỏe.

Một chút mỡ ở eo không làm bạn xấu đi mà còn khỏe mạnh hơn, nhưng nhớ giữ số đo eo tầm kiểm soát (Ảnh minh họa)

Phụ nữ vốn dễ có mỡ bụng hơn nam giới, nhất là phần bụng dưới để tạo ra “hàng rào bảo vệ” các cơ quan sinh sản như tử cung, buồng trứng vốn mỏng manh. Một nghiên cứu trên tạp chí "Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism" của Mỹ theo dõi 1.126 cả nam và nữ trong 5 năm cho thấy phụ nữ có một chút mỡ ở eo ít có nguy cơ bị gãy xương hơn. Cứ mỗi kg mỡ bụng bị mất ở phụ nữ, nguy cơ gãy xương tăng 50%. Bởi vì mỡ eo tương đương với một tấm đệm bảo vệ xương, có thể giảm bớt tối đa lực tác động khi bạn ngã.

Bên cạnh đó, những cô gái có vòng eo đầy đặn nhưng không quá khổ thì lượng estrogen trong cơ thể tương đối nhiều hơn. Điều này dẫn tới chậm lão hóa và giảm nhiều nguy cơ mắc bệnh phụ khoa. Nhưng nên chú ý, không để vòng eo của bạn vượt quá con số 89cm nhé!

3. Mũi to

Chiếc mũi cao vút, thon gọn, thẳng tắp và lỗ mũi nhỏ đang trở thành xu thế làm đẹp có chị em phụ nữ trên toàn Châu Á. Nhiều người không tiếc tiền cử, chịu đau đớn để có được chiếc mũi như vậy nhưng lại không biết mũi to cũng có ưu điểm cho sức khỏe. Những người sở hữu chiếc mũi to thường ít ốm đau hơn, phòng được khá nhiều bệnh tật.

Nghiên cứu gần đây nhất về vấn đề này thuộc Đại học Iowa (Mỹ) - người đứng đầu nhóm nhà khoa học là tiến sĩ Renee Anthony. Kết quả chỉ ra rằng mũi to có thể giúp bạn chống chọi với bệnh tật tốt hơn. Lý do: chiếc mũi to hít các chất ô nhiễm vào cơ thể ít hơn 7%. Chúng còn hoạt động như một vật cản để làm chệch hướng các vi trùng đi vào miệng. Mũi to cũng được cho là hữu ích cho hít thở, ngủ sâu hơn và tốt cho sức khỏe của lá phổi.

4. Bắp đùi to

Phụ nữ ngày nay thích ngực to, mông to nhưng eo và chân, nhất là phần bắp đùi lại phải nhỏ. Quan điểm này không chỉ tạo ra tiêu chuẩn cái đẹp phi lý, rất khó đạt được mà còn không tốt cho sức khỏe.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Y khoa Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) đã tiến hành một cuộc khảo sát với 9.520 người từ 40 tuổi trở lên ở Trung Quốc và phát hiện ra rằng đùi dày có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp thấp hơn đáng kể.

Điều này là do đùi dày có nhiều mỡ dưới da hơn, mỡ dưới da đùi cao có lợi cho việc đẩy nhanh quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Ngoài ra, cơ xương là nơi chính hấp thu và sử dụng glucose dưới tác dụng của insulin, và khối cơ xương đùi dưới có thể gây ra hoặc thúc đẩy rối loạn chức năng chuyển hóa glucose.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch thì cho thấy, những người có cặp đùi đẫy đà với chu vi khoảng 62cm có rủi ro mắc bệnh tim mạch thấp hơn 20% so với người có phần đùi thon gọn. Ngoài ra, đùi to cũng giúp nâng đỡ cơ thể tốt hơn và giảm gãy xương khi vận động mạnh.

5. Mắt cá chân lộ rõ

Mắt cá mảnh có thể khiến đôi chân trông thanh mảnh hơn nhưng mắt cá chân to, lộ rõ ràng thì lại tốt hơn cho sức khỏe.

Mắt cá chân chịu được trọng lượng lớn, hỗ trợ trọng lượng của toàn bộ cơ thể, đóng góp quan trọng vào chức năng của hệ chi dưới. Mắt cá chân là phần nối cẳng chân và bàn chân, hệ thống các khớp và dây chằng ở vùng mắt cá chân giúp bàn chân thực hiện các cử động linh hoạt. Vì vậy, mắt cá chân lộ rõ chứng tỏ xương khớp khỏe mạnh, giữ thăng bằng tốt, thân dưới chịu lực khỏe, bàn chân linh hoạt, tuần hoàn máu ở chân tốt.

Bắp đùi to, mắt cá chân lộ rõ lại là những đặc điểm chứng tỏ sự khỏe mạnh ở phụ nữ (Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu của Đại học Colorado ở Hoa Kỳ cho thấy những người có mắt cá chân dày có sức mạnh phần dưới cơ thể khỏe hơn, cảm giác thăng bằng tốt hơn và ít có khả năng bị ngã hơn. Ngay cả khi bạn vô tình bị ngã, các mô mỡ nhiều hơn ở mắt cá chân cũng có thể đóng vai trò bảo vệ và giảm nguy cơ gãy xương.

Sau khi biết được những lợi ích từ những đặc điểm bị cho là nhược điểm trên, mỗi người phụ nữ hãy tự tin hơn vào bản thân mình. Theo đuổi cái đẹp là chính đáng nhưng đừng bị cuốn vào những tiêu chuẩn phi lý, phản khoa học. Hãy học cách yêu thương bản thân mình và làm đẹp dựa trên tôn trọng sức khỏe, làm đẹp từ bên trong.

Nguồn: Sohu, Women’s Health, Metro UK