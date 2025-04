Làng giải trí Hàn Quốc không thiếu những ngôi sao tài năng và xinh đẹp, nhưng không phải ai cũng nhận được sự yêu mến của khán giả. Dưới đây là 5 mỹ nhân vấp phải làn sóng chỉ trích, ghét bỏ vì nhiều lý do khác nhau, từ scandal đời tư đến tranh cãi về năng lực diễn xuất.

Kim Min Hee từng là một trong những nữ diễn viên tài năng và quyến rũ nhất Hàn Quốc. Cô ghi dấu ấn qua các bộ phim như Helpless, Very Ordinary Couple, The Handmaiden (của đạo diễn Park Chan Wook) và được quốc tế công nhận nhờ diễn xuất tinh tế. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô gần như “đóng băng” sau vụ ngoại tình với đạo diễn đã có vợ Hong Sang Soo – người hơn cô 22 tuổi. Dù cả hai công khai mối quan hệ và tiếp tục hợp tác nghệ thuật, Kim Min Hee bị phần lớn công chúng Hàn Quốc quay lưng. Cô bị gắn mác “tiểu tam”, và tên tuổi dần vắng bóng trong các phương tiện truyền thông lẫn phim ảnh tại quê nhà.

Kim Min Hee và người tình

2. Shin Se Kyung

Shin Se Kyung bước chân vào làng giải trí từ nhỏ, nổi tiếng qua sitcom Gia Đình Là Số 1 (phần 2) và dần trở thành nữ chính trong nhiều phim truyền hình lớn như The Girl Who Sees Smells, Six Flying Dragons, Rookie Historian Goo Hae Ryung. Tuy nhiên, cô lại nổi tiếng không phải vì diễn xuất xuất sắc mà vì biểu cảm "đơ như tượng". Cư dân mạng thường xuyên chỉ trích cô thiếu cảm xúc và làm hỏng mạch cảm xúc phim. Ngoài ra, Shin Se Kyung còn vướng tin đồn can thiệp vào kịch bản kết phim Gia Đình Là Số 1, dù không có bằng chứng xác thực. Tin đồn này khiến cô bị ghét suốt thời gian dài, thậm chí bị coi là "tội đồ" của màn ảnh Hàn suốt 16 năm qua, dù trên thực tế cô không hề có quyền quyết định kết phim.

Shin Se Kyung trong Gia Đình Là Số 1

3. Seo Shin Ae

Seo Shin Ae từng là sao nhí triển vọng với vai diễn trong Gia Đình Là Số 1 (phần 2). Tuy nhiên, thay vì được yêu mến như các đồng nghiệp cùng tuổi, cô lại bị chỉ trích vì thiết lập nhân vật trong phim. Dù sau này tham gia một số dự án như The Queen’s Classroom, Solomon's Perjury, tên tuổi của cô vẫn không bật lên được. Giai đoạn 2021, Seo Shin Ae lại bất ngờ trở thành tâm điểm khi ám chỉ bị bắt nạt trong quá khứ – mà nhiều người suy đoán là nhắm đến thành viên Soojin (cựu (G)I-DLE). Dù được một bộ phận ủng hộ, không ít người xem cô như “kẻ gây drama” và lợi dụng scandal để nổi tiếng trở lại.

Seo Shin Ae ở Gia Đình Là Số 1

4. Han Ye Seul

Han Ye Seul nổi bật với vẻ đẹp quyến rũ đậm chất phương Tây và từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng sắc đẹp mới của màn ảnh Hàn. Cô nổi tiếng qua Couple or Trouble, Tazza, Birth of a Beauty… nhưng lại khiến khán giả nhiều lần thất vọng vì lối diễn xuất còn hạn chế, thiên về ngoại hình hơn là chiều sâu nhân vật. Năm 2011, cô vướng bê bối bỏ quay phim Spy Myung Wol giữa chừng và bay sang Mỹ mà không báo trước – khiến đoàn phim hỗn loạn. Vụ việc này khiến danh tiếng của cô sụp đổ và bị gắn mác “thái độ ngôi sao”, thiếu chuyên nghiệp. Dù sau đó cô xin lỗi và quay lại, nhiều khán giả vẫn không thể chấp nhận hành xử thiếu trách nhiệm của Han Ye Seul.

5. Hwayoung

Từng là thành viên nhóm T-ARA, Hwayoung bước vào làng giải trí với ngoại hình xinh đẹp và tiềm năng. Sau khi rời nhóm giữa scandal "bị bắt nạt", cô nhận được sự đồng cảm lớn từ công chúng và có cơ hội đóng phim như Mad Dog, Hello, My Twenties!. Tuy nhiên, một cú "bẻ lái" bất ngờ đến vào năm 2017 khi một loạt bằng chứng cho thấy Hwayoung không phải nạn nhân như từng tuyên bố – thậm chí cô và em gái còn bị tố là người gây rối trong nhóm. Làn sóng phẫn nộ bùng nổ, Hwayoung bị khán giả quay lưng và bị gắn mác "phản diện thật sự" trong câu chuyện T-ARA. Dù vẫn hoạt động lẻ tẻ, cô chưa từng lấy lại được thiện cảm từ công chúng.

Nguồn ảnh: Tổng hợp