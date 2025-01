Kim Min Hee đã hạn chế nghiêm ngặt các hoạt động trong nước kể từ sau bê bối tình cảm của cô với đạo diễn Hong Sang Soo nổ ra vào 10 năm trước. Và sau gần một thập kỷ, nữ diễn viên hiện đang phải đối mặt với nhiều đồn đoán rằng sự nghiệp của cô có thể sẽ gặp nhiều trở ngại hơn nữa do tin đồn mang thai.

Vào ngày 17 tháng 1 (giờ địa phương), Dispatch đưa tin rằng Kim Min Hee đã mang thai đứa con của Hong Sang Soo được sáu tháng và cô dự kiến sẽ sinh con vào mùa xuân năm nay. Các phương tiện truyền thông đã chia sẻ những bức ảnh paparazzi chụp hai người cùng nhau đến phòng khám sản khoa, dường như xác nhận việc mang thai này.

Nếu đúng như vậy, Hong Sang Soo, ở tuổi 64, sẽ chào đón một đứa con khác. Trong cuộc hôn nhân với người vợ chính thức, nhà làm phim này đã có một cô con gái. Tuy nhiên, vì Hong vẫn đang kết hôn hợp pháp và chưa ly hôn nên cái mác "ngoại tình" đã đeo bám cặp đôi này trong gần một thập kỷ. Mối quan hệ của Hong Sang Soo và Kim Min Hee bắt đầu sau khi cùng hợp tác trong bộ phim "Right Now, Wrong Then" năm 2015, bộ phim mà họ đã công khai thừa nhận chuyện tình cảm, gây ra nhiều tranh cãi vào thời điểm đó cũng như suốt gần 1 thập kỷ qua.

Kim Min Hee thời điểm tuổi trẻ, trước khi gắn cam kết bản thân trong mối quan hệ tình cảm với nhà làm phim Hong Sang Soo. (Ảnh: Kbizoom)

Hậu quả của chuyện tình cảm với Hong Sang Soo đã gây áp lực đáng kể lên sự nghiệp của Kim Min Hee, khiến cô không thể tham gia các hoạt động trong nước. Trong vài năm qua, cô đã tránh xuất hiện tại các sự kiện của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, chỉ tham dự các liên hoan phim quốc tế. Ngoài ra, Kim Min Hee chỉ đóng vai chính trong các bộ phim của Hong Sang Soo và điều này đã dẫn đến việc hạn chế cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng của cô. Kim Min Hee đã hợp tác với Hong trong 15 tác phẩm, bao gồm "Introduction" và "The Woman Who Ran". Tác phẩm mới nhất của Hong Sang Soo, có khả năng được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin, đánh dấu dự án thứ 16 của họ cùng nhau.

Mặc dù diễn xuất của Kim Min Hee trong các tác phẩm này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, nhưng người hâm mộ than thở rằng tài năng của cô chỉ giới hạn trong các bộ phim của Hong. Từng là một biểu tượng thời trang được săn đón, Kim Min Hee đã chuyển từ người mẫu sang diễn xuất. Ban đầu, cô phải đối mặt với những lời chỉ trích về kỹ năng của mình nhưng sau đó đã vượt qua để xây dựng một sự nghiệp điện ảnh vững chắc. Sự phát triển này đã gây ra sự thất vọng cho những người hâm mộ Kim Min Hee. Họ cảm thấy sự phát triển nghệ thuật của cô bị hạn chế bởi sự hợp tác độc quyền của cô với Hong Sang soo. Tin đồn mang thai chỉ làm gia tăng mối lo ngại rằng sự nghiệp của Kim Min Hee giờ đây có thể dừng lại hoàn toàn trong thời gian cô có thể đạt đến những đỉnh cao mới.

Hong Sang Soo và Kim Min Hee trong một sự kiện. (Ảnh: Kbizoom)

Trong khi đó, Hong Sang Soo, người đã kết hôn vào năm 1985 và có một vợ và một con gái, tiếp tục phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì mối quan hệ của ông với Kim Min Hee. Mặc dù công khai thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng, nhưng đạo diễn vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Về phần mình, Kim Min Hee đã tránh xa các tương tác công khai, chỉ tập trung vào các dự án của Hong. Cặp đôi được cho là đang sống chung, nhưng mối quan hệ của họ vẫn là chủ đề gây tranh cãi do tình trạng hôn nhân chưa được giải quyết của Hong Sang Soo.