5 nữ chính cổ trang Hoa ngữ được yêu thích nhất: Ai cũng mạnh mẽ, giỏi giang và đầy khí chất

Những năm gần đây, phim cổ trang Hoa ngữ chứng kiến sự xuất hiện của loạt nữ chính mạnh mẽ giỏi giang và không sống chỉ vì tình yêu. Họ có lý tưởng, có hoài bão, có nghị lực bứt phá khỏi ràng buộc số phận của bản thân. Trong vô số vai diễn ấn tượng, 5 cái tên dưới đây được xem là đại diện tiêu biểu nhất cho hình tượng nữ chính trên màn ảnh hiện nay.

5. Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) - Mộng Hoa Lục

Vai Triệu Phán Nhi của Lưu Diệc Phi được xem là biểu tượng nữ doanh nhân thời cổ đại vừa có khí phách, vừa có phong độ. Xuất thân chỉ từ một quán trà nhỏ, cô gái ấy chưa từng để xuất thân thấp kém giới hạn tầm nhìn. Khi bị hôn phu phụ bạc, Triệu Phán Nhi không gục ngã mà quyết tâm lên kinh thành, đòi lại công bằng cho chính mình.

Từ một người phụ nữ bị khinh thường, Triệu Phán Nhi trở thành chủ nhân của tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành, cô vừa thông minh, vừa có khí chất nghệ nhân, còn kinh doanh bằng lòng tự trọng và sự tinh tế. Hơn nữa, Triệu Phán Nhi không chỉ làm giàu cho mình mà còn dám lên tiếng vì quyền được mưu sinh của phụ nữ trong xã hội phong kiến.

4. Đoan Ngọ (Triệu Lộ Tư) - Rèm Ngọc Châu Sa

Trong danh sách này, hành trình của Đoan Ngọ là "từ đáy vực đi lên". Sinh ra là một nô lệ chuyên lặn tìm ngọc trai, cô không có địa vị và không có quyền lựa chọn. Nhưng chính vì xuất phát điểm ấy, Đoan Ngọ lại mang trong mình sức sống mãnh liệt hiếm có.

Trên hành trình mưu sinh, Đoan Ngọ từng sai, từng ngã, từng tính toán; khi bước chân vào thương trường, từ một người không biết gì về kinh doanh, cô dần trở thành nữ thương nhân lẫy lừng, buôn bán ngọc quý bằng chữ "tín" và sự thấu hiểu con người. Nhờ vai này mà Triệu Lộ Tư rũ bỏ hình ảnh đáng yêu, chứng minh cô hoàn toàn có thể hóa thân vào một nhân vật gai góc, sống động và tràn đầy sức sống.

3. Đậu Chiêu (Mạnh Tử Nghĩa) - Cửu Trọng Tử

Nếu các nhân vật khác chinh chiến nơi thương trường thì "chiến trường" của Đậu Chiêu lại là nội viện đầy mưu kế. Mang thân phận tiểu thư, cô gái này sống giữa những âm mưu gia tộc và toan tính quyền lực. Sau khi sống lại và nhớ đến những tổn thương kiếp trước, Đậu Chiêu trở nên lý trí và tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô chọn đấu trí thay vì cảm tính.

Đậu Chiêu không được trời phú cho sức mạnh nhưng lại có một trí óc sắc bén khi mỗi bước đi của cô là một nước cờ được tính toán kỹ lưỡng, mỗi chiến thắng đều đến từ sự quan sát và thấu hiểu lòng người. Ngay cả khi phải lòng Tống Mặc (Lý Quân Nhuệ), cô vẫn giữ được sự tỉnh táo lúc yêu chứ không mù quáng, tin nhưng không phụ thuộc.

2. Trang Hàn Nhạn (Trần Đô Linh) - Khi Chim Nhạn Trở Về

Trang Hàn Nhạn là nhân vật khiến người xem vừa thương vừa sợ. Bề ngoài hiền lành yếu đuối nhưng bên trong lại là một tâm hồn mạnh mẽ và cũng lạnh lùng, khôn ngoan. Sau khi bị gia tộc ruồng bỏ, Trang Hàn Nhạn trở lại kinh thành chỉ với một mục tiêu duy nhất: báo thù.

Trần Đô Linh với vẻ ngoài mong manh càng làm nổi bật sự đối lập giữa diện mạo dịu dàng và tâm cơ sâu sắc. Cô giỏi ngụy trang, biết chờ thời và không ngần ngại dùng chính điểm yếu của mình để xoay chuyển tình thế. Cái hay là dù sống trong hận thù nhưng Trang Hàn Nhạn vẫn không đánh mất lòng trắc ẩn cùng sự thiện lương của mình, đến cuối cùng khi buông bỏ thù hận, cô tìm lại được gia đình và sự bình yên trong tâm hồn.

1. Hà Duy Phương (Dương Tử) - Quốc Sắc Phương Hoa

Dương Tử đã mang đến một nữ chính chuẩn mực khi vừa kiên định vừa nhân hậu. Hà Duy Phương xuất thân là con gái thương nhân, giỏi trồng hoa quý và có thiên phú thẩm mỹ, khi đối mặt với biến cố hôn nhân và gia tộc suy tàn, cô không chọn lệ thuộc vào đàn ông mà tự mình gây dựng sự nghiệp, mở lại hiệu hoa, tạo công ăn việc làm cho hàng chục phụ nữ cùng cảnh ngộ.

Câu chuyện của Hà Duy Phương không chỉ là hành trình làm giàu mà còn là công cuộc tìm lại sự kiên cường và chưa bao giờ để bản thân gục ngã. Dương Tử thể hiện nhân vật bằng sự tinh tế và sức sống khiến mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều toát lên sự tự tin, mạnh mẽ. Nhờ vậy, Hà Duy Phương trở thành biểu tượng mới của nữ chính cổ trang: dám mơ, dám làm và dám sống cho chính mình.