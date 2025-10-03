6 phim cổ trang Hoa ngữ dự kiến lên sóng tháng 10: Toàn dự án đình đám nhưng bị ngó lơ

Tháng 10 này, màn ảnh Hoa ngữ đón chào một loạt dự án cổ trang hoành tráng, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và được đầu tư mạnh tay. Nhưng trái ngược với sự kỳ vọng ban đầu, cả 6 bộ phim đều không được khán giả quan tâm nhiều và ít tạo ra hiệu ứng thảo luận sôi nổi.

Ám Hà Truyện (Cung Tuấn, Bành Tiểu Nhiễm)

Là dự án trọng điểm của Youku năm nay, Ám Hà Truyện được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn võ hiệp. Nội dung xoay quanh tổ chức sát thủ số một giang hồ Ám Hà, khi biến động tranh quyền nổ ra, thủ lĩnh trẻ Tô Mộ Vũ (Cung Tuấn) bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá, phải đối đầu với cả bạn bè lẫn kẻ thù.

Ám Hà Truyện được đánh giá là có ê kíp sản xuất hoành tráng không kém Phàm Nhân Tu Tiên, dù là trang phục, bối cảnh, kỹ xảo đều rất chỉn chu. Tuy vậy, hạn chế lớn nhất lại nằm ở Cung Tuấn khi sau Sơn Hà Lệnh, anh liên tiếp có những tác phẩm thất bại, khả năng gánh phim bị nghi ngờ. Điều này khiến Ám Hà Truyện dù là dự án lớn nhưng vẫn chưa đủ sức khơi dậy sự hứng thú của khán giả.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền (Thành Nghị, Lý Nhất Đồng)

Là phần cuối cùng của series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền lẽ ra phải là điểm nhấn nhưng sau khi 2 phần trước là Nguyệt Hồng và Hoài Thủy Trúc Đình lần lượt thất bại, niềm tin của khán giả đã giảm sút nghiêm trọng.

Nội dung phim xoay quanh Vương Quyền Phú Quý (Thành Nghị), người mang sứ mệnh gánh vác gia tộc nhưng lại khao khát tự do. Anh gặp gỡ và cùng thanh mai trúc mã Thanh Đồng (Lý Nhất Đồng) vượt qua trắc trở, tìm đến con đường riêng. Tuy nhiên, kịch bản thiếu mới mẻ, cộng thêm việc Thành Nghị vừa bị chê bai dữ dội trong Phó Sơn Hải đã khiến niềm tin của khán giả giảm sút, có khả năng dự án này sẽ nối dài chuỗi thất bại của series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Nhất Tiếu Tùy Ca (Lý Thấm, Trần Triết Viễn)

Có sự góp mặt của Lý Thấm và Trần Triết Viễn, Nhất Tiếu Tùy Ca lại khá mờ nhạt trong cuộc đua tháng 10. Phim kể về nữ xạ thủ Phó Nhất Tiếu (Lý Thấm) sau khi bắn trọng thương thái tử Phượng Tùy Ca (Trần Triết Viễn) liền mất trí nhớ, từ đó 2 người dấn thân vào hành trình tìm kiếm sự thật và lật mặt âm mưu triều chính.

Cốt truyện có đủ yếu tố tình cảm, âm mưu và hành động nhưng không mới mẻ. Lý Thấm bị nhận xét khó tạo chemistry cùng bạn diễn trong khi Trần Triết Viễn thời gian gần đây cũng bị nghi ngờ về diễn xuất cùng khả năng gánh phim. Chính vì vậy, dù sắp lên sóng nhưng Nhất Tiếu Tùy Ca vẫn không tạo được hiệu ứng gì.

Nhập Thanh Vân (Hầu Minh Hạo, Lư Dục Hiểu)

Tạo hình được đánh giá khá bắt mắt nhưng Nhập Thanh Vân lại gây lo lắng vì dàn chính không được đánh giá cao. Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đều liên tục thất bại trong các dự án gần đây, diễn xuất nhạt nhòa và chemistry yếu.

Câu chuyện mở ra từ "đại hội Thanh Vân", nơi nhân vật Kỷ Bá Tể (Hầu Minh Hạo) đối đầu Minh Ý (Lư Dục Hiểu) - một cô gái cải trang thành nam. Sau đó, 2 nhân vật chính sẽ vừa hợp tác vừa đối đầu, dần dần phát hiện âm mưu to lớn phía sau. Tuy nhiên, trailer cho thấy nội dung khá mờ nhạt, không có điểm nhấn nổi bật nên khán giả dự đoán phim khó bùng nổ.

Sơn Hà Chẩm (Tống Thiến, Đinh Vũ Hề)

Đây là dự án đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm không đóng cổ trang của Tống Thiến. Đáng tiếc là ngay từ khi trailer ra mắt, phim đã bị chê bai vì Tống Thiến không hợp cổ trang còn Đinh Vũ Hề tiếp tục lặp lại kiểu vai bi thương quen thuộc.

Phim xoay quanh Sở Du (Tống Thiến) và Vệ Uẩn (Đinh Vũ Hề) - 2 con người cùng gánh chịu bi kịch gia tộc, phải vượt muôn vàn hiểm cảnh để rửa sạch oan khuất. Tuy kịch bản có yếu tố tình cảm nhưng chemistry giữa 2 ngôi sao khá mờ nhạt, cách dàn dựng thiên về hài nhẹ nhàng lại lệch tông với nguyên tác. Tạo hình cũng bị chê là quê mùa nên nguy cơ Sơn Hà Chẩm thất bại cũng khá cao.

Thủy Long Ngâm (La Vân Hi, Tiêu Thuận Nghiêu)

Trong số 6 bộ phim, Thủy Long Ngâm được đánh giá là có tiềm năng nhất. Kết hợp yếu tố võ hiệp và kỳ ảo, phim kể về Đường Lệ Từ (La Vân Hi), một kẻ bị phản bội rồi dấn thân vào âm mưu đảo lộn giang hồ và tìm thấy trách nhiệm với thiên hạ.

So với các tác phẩm khác, Thủy Long Ngâm có khả năng thành công nhờ kịch bản cuốn hút, pha trộn hành động và âm mưu. La Vân Hi từng thành công vang dội với Trường Nguyệt Tẫn Minh, do đó phim này được đặt nhiều kỳ vọng. Tuy vậy, tạo hình quá cầu kỳ của nam chính lại bị chê giống phim tiên hiệp hơn võ hiệp khiến một bộ phận khán giả không thoải mái.