10 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Cbiz: Tiêu Chiến lép vế, số 1 không ai có thể phản đối

Mới đây, trang Sohu đã mở cuộc bình chọn và công bố danh sách 10 mỹ nam cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Điểm chung của họ là sở hữu nhan sắc hợp gu khán giả, khí chất hợp cổ trang và từng để lại vai diễn gây sốt. Dù có nhiều cái tên quen mặt nhưng thứ hạng lại khiến netizen bàn tán xôn xao.

1. Dương Dương

Thường được gắn liền với phim hiện đại như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên hay Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh nhưng thực tế Dương Dương mặc cổ trang còn cuốn hút gấp bội. Trong Phàm Nhân Tu Tiên, từng khung hình của nam thần 9x đều toát lên khí chất thần tiên, gương mặt thanh tú, đường nét lạnh lùng càng hợp với thể loại tiên hiệp. Khán giả đánh giá Dương Dương có gương mặt "sinh ra để đóng thần tiên" lại vừa có nét thư sinh, vừa toát ra sự cao ngạo khó ai vượt qua được.

2. Tiêu Chiến

Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Tiêu Chiến. Với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và nụ cười tỏa nắng giúp anh lúc nào cũng tỏa sáng trong các tạo hình cổ trang. Từ Ngụy Vô Tiện ngông nghênh, Thời Ảnh cô độc cho đến Tàng Hải đầy mưu mô, Tiêu Chiến đều để lại ấn tượng sâu sắc. Netizen cho rằng ngôi sao 34 tuổi là "bảo chứng nhan sắc" của dòng phim cổ trang, bất cứ kiểu tạo hình nào cũng không làm khó được anh.

3. Đặng Vi

Đặng Vi là gương mặt trẻ hiếm hoi có tên trong bảng xếp hạng, chứng minh sức hút lớn sau Trường Tương Tư. Vào vai Đồ Sơn Cảnh dịu dàng, anh khiến nhiều khán giả say mê bởi khí chất thư sinh mà vẫn có nét anh tuấn, mạnh mẽ. Trước đó, anh từng thử sức với Trường Nguyệt Tẫn Minh và không hề lép vế bên cạnh dàn mỹ nam nổi tiếng. Sắp tới, Đặng Vi còn góp mặt trong Vân Tú Hành, hứa hẹn tiếp tục gây bùng nổ nhờ nhan sắc hợp cổ trang.

4. Lộc Hàm

Dù ít được xếp vào nhóm "chuyên trị cổ trang" nhưng Lộc Hàm trong Trạch Thiên Ký thực sự từng khiến khán giả ngất ngây. Vẻ ngoài baby, gương mặt trong trẻo mang nét "mối tình đầu" của anh khiến nhân vật Trần Trường Sinh như "xé sách bước ra". Dù diễn xuất còn gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của Lộc Hàm khi khoác cổ phục đã cứu cả bộ phim. Chính vì thế, anh vẫn có mặt trong top mỹ nam cổ trang do khán giả bình chọn.

5. Cung Tuấn

Sau thành công của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn trở thành biểu tượng cổ trang mới của Cbiz. Vai diễn Ôn Khách Hành vừa ma mị vừa hào hoa khiến hình ảnh của anh in sâu vào lòng khán giả. Đặc biệt, tạo hình đỏ rực trong phim được xem là một trong những khoảnh khắc kinh điển của dòng phim đam mỹ cổ trang. Dù các dự án sau đó chưa đạt kỳ vọng nhưng vẻ ngoài của Cung Tuấn vẫn luôn là điểm sáng. Hiện tại, anh còn nhiều tác phẩm cổ trang chờ phát sóng, được dự sẽ tiếp tục bùng nổ.

6. Hầu Minh Hạo

So với dàn đàn anh, Hầu Minh Hạo nổi bật nhờ gương mặt đậm chất thư sinh và khí chất không lẫn vào đâu được. Trong Hộ Tâm hay Đại Mộng Quy Ly, anh ghi điểm nhờ ngoại hình sáng, vừa có nét ngây thơ vừa có thần thái chính trực. Các đường nét rõ ràng, ngũ quan cân đối giúp Hầu Minh Hạo hợp nhiều loại vai từ thiếu niên anh hùng đến thần tiên. Với hàng loạt dự án cổ trang đang chờ phát sóng, Hầu Minh Hạo được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt trụ cột của thế hệ mới.

7. Nhậm Gia Luân

Được mệnh danh là "sinh ra để mặc cổ trang", Nhậm Gia Luân nổi bật từ Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố cho đến Vô Ưu Độ. Khuôn mặt đậm chất phương Đông, ánh mắt trầm buồn khiến nhân vật của anh luôn mang chiều sâu cảm xúc. Tuy không phải lúc nào cũng được khen ngợi ở phim hiện đại nhưng chỉ cần khoác lên y phục cổ trang, Nhậm Gia Luân lập tức tỏa sáng, cuốn hút hàng triệu khán giả theo dõi.

8. Vương Hạc Đệ

Từng bị chê "xấu lạ" khi tham gia Ngộ Long nhưng Vương Hạc Đệ đã lật ngược tình thế nhờ Thương Lan Quyết. Trong vai ma tôn Đông Phương Thanh Thương, gương mặt sắc nét, thần thái bá đạo của anh hoàn toàn chinh phục người xem. Bộ trang phục cầu kỳ càng làm nổi bật đường nét sắc sảo, đầy khí chất vương giả của nam diễn viên. Nhờ bước ngoặt này, Vương Hạc Đệ từ chỗ bị chê bai đã trở thành mỹ nam cổ trang hàng đầu.

9. Đàn Kiện Thứ

Không ồn ào nhưng Đàn Kiện Thứ ngày càng được công nhận là "mỹ nam cổ trang thế hệ mới". Trong Trường Tương Tư, anh hóa thân thành Tương Liễu bí ẩn, vừa mạnh mẽ vừa bi thương khiến khán giả khó quên. Sở hữu gương mặt hài hòa và khí chất nho nhã, Đàn Kiện Thứ dễ dàng cân mọi tạo hình, từ áo trắng tiên khí đến đồ đen phong trần. Đáng tiếc, nam diễn viên sinh năm 1990 này lại ít đóng cổ trang khiến khán giả tiếc nuối.

10. La Vân Hi

Trong showbiz Hoa ngữ hiện nay, La Vân Hi rất được lòng các nhà làm phim cổ trang. Hơn nữa, anh rất hợp với hình tượng thư sinh yếu ớt, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo dễ gợi cảm giác tiên khí. Từ Hương Mật Tựa Khói Sương đến Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi chứng minh sức hút bền bỉ với khán giả yêu phim cổ trang. Sắp tới, Thủy Long Ngâm của anh cũng được mong đợi sẽ tiếp tục củng cố danh hiệu "mỹ nam cổ trang" hàng đầu màn ảnh hiện nay.

Nguồn: Sohu