1. Thư Quyển Nhất Mộng

Thư Quyển Nhất Mộng là phim xuyên không được yêu thích bởi phong cách hài hước nhẹ nhàng và "lầy lội" ngay từ những tập đầu tiên. Phim kể về hành trình "ngược đời" của Tống Tiểu Ngư (Lý Nhất Đồng), một nữ diễn viên vô danh, bất ngờ xuyên không vào chính kịch bản ngôn tình "não tàn" mà cô đang tham gia. Tại đây, cô trở thành nữ chính Tống Nhất Mộng, người được định sẵn là bị nam chính phản diện Nam Hành lợi dụng, ruồng bỏ và hành hạ đến chết. Quyết tâm thay đổi số phận bi kịch, Tống Tiểu Ngư lại liên tục bị mắc kẹt trong "vòng lặp cái chết" một cách khó đỡ.

Sức hấp dẫn của Thư Quyển Nhất Mộng không chỉ dừng lại ở mô típ xuyên không. Bộ phim còn táo bạo đi theo hướng parody (nhại lại) hàng loạt mô-típ ngôn tình “cẩu huyết”: tranh đoạt hậu cung, yêu sai người, kịch bản phi logic... Thay vì "diễn nghiêm túc", phim lại cường điệu hóa và châm biếm chính những "thảm họa" làm nên các kịch bản kém chất lượng, từ tình tiết bi kịch vô lý, logic lỏng lẻo đến các tuyến nhân vật lố bịch. Đặc biệt, kịch bản còn ẩn chứa những lời "cà khịa" sắc sảo và rõ ràng về những lộn xộn trong giới giải trí Hoa ngữ hiện tại như phê phán hiện tượng tranh giành quyền lợi. Châm biếm việc diễn viên lạm dụng thế thân nhưng đòi thời lượng lên hình. Phê phán biên kịch xây dựng kịch bản kém chất lượng, phi logic. Tinh thần tự trào này được khán giả đón nhận nồng nhiệt, nhận xét phim như đang "parody mấy chục bộ phim não tàn của 10 năm nay", khiến người xem cảm thấy sảng khoái.

2. Vĩnh Dạ Tinh Hà

Vĩnh Dạ Tinh Hà là bộ phim cổ trang kỳ ảo chuyển thể từ tiểu thuyết xuyên không Hắc Liên Hoa Công Lược, được đánh giá cao trong những năm gần đây nhờ cốt truyện xuyên không hài hước và chemistry bùng nổ của cặp đôi chính.

Bộ phim kể về Lăng Diệu Diệu (Ngu Thư Hân), một cô nàng tinh quái vô tình bị cuốn vào hệ thống nhiệm vụ của cuốn tiểu thuyết huyền huyễn Tróc Yêu. Để trở về thế giới thực, cô buộc phải hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu: chinh phục chàng thiếu niên có vấn đề tâm lý và thân thế bí ẩn Mộ Thanh (Đinh Vũ Hề). Trong hành trình này, Lăng Diệu Diệu và Mộ Thanh cùng với Mộ Dao (Chúc Tự Đan), người thuộc dòng tộc Tróc Yêu, và pháp sư Liễu Phất Y (Dương Sĩ Trạch) vượt qua các thử thách, đánh quái và không ngừng thăng cấp. Cùng với sự phát triển của nhiệm vụ, họ dần hóa giải mối thù giữa người và yêu, viết lại kết cục đã định, và cuối cùng là cứu vớt chúng sinh.

Sự hợp tác lần thứ hai của Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề đã tạo nên chemistry bùng nổ và thú vị cho bộ phim. Đinh Vũ Hề thể hiện xuất sắc hình tượng thiếu niên kiêu ngạo, tàn nhẫn nhưng ẩn chứa nội tâm phức tạp của Mộ Thanh. Ngu Thư Hân tròn vai Lăng Diệu Diệu với hình tượng ngọt ngào, đáng yêu và tốt bụng.

3. Làm Ơn! Đừng Sủng Tôi

Làm Ơn! Đừng Sủng Tôi là series phim ngắn do Tencent sản xuất, được cư dân mạng nhiệt liệt hưởng ứng và khen ngợi. Với định dạng độc đáo mỗi tập chỉ dài 6 phút và tổng cộng 72 tập (qua ba mùa), bộ phim rất dễ xem và "cày" hết nhanh chóng.

Câu chuyện kể về một tác giả tiểu thuyết mạng bất ngờ xuyên không vào chính tác phẩm của mình. Oái oăm thay, cô lại trở thành nữ phụ với nhiệm vụ 100 ngày phải đối mặt trong lãnh cung. Tại đây, cô bắt đầu một hành trình tự cứu đầy kịch tính nhưng cũng cực kỳ hài hước khi phải đối phó với vị Hoàng đế lạnh lùng, mưu mô. Bộ phim nổi bật nhờ sự "lầy lội" và hài hước tự nhiên, đồng thời chinh phục khán giả bởi sự ngọt ngào mộc mạc và cuốn hút.

Mặc dù dàn diễn viên chính không sở hữu nhan sắc quá nổi bật, nhưng chemistry của cặp đôi lại cực kỳ hợp đôi và càng xem càng thấy đáng yêu. Đặc biệt, nữ chính - sở hữu nụ cười vô cùng ngọt ngào, góp phần lớn vào sự đáng yêu của series. Bộ phim với tạo hình nam chính đầy mưu tính và hành trình "né sủng" cực khổ của nữ chính thực sự rất đáng để theo dõi.

4. Hoa Nở Đêm Trăng Thu

Hoa Nở Đêm Trăng Thu là một bộ phim tuy ít được biết đến rộng rãi nhưng lại nhận được đánh giá rất tốt từ khán giả. Câu chuyện bắt đầu khi Lý Táp Táp đang biểu diễn tỳ bà trên sân khấu, cơ duyên xảo hợp bị một cây tỳ bà tên Phượng Cảnh cuốn về thịnh triều ngàn năm trước, trở thành một nữ tỳ bà bị ruồng bỏ. Trong lúc lưu lạc lên Thượng Kinh, trời xui đất khiến cho cô tá túc vào Hữu Giáo Phường và kết duyên cùng chưởng quản giáo phường Lục Cảnh Niên. Hai người bắt đầu một câu chuyện tình yêu hài hước đầy thú vị với những màn đấu trí, thăm dò và "cao thủ so chiêu" qua lại.

Hoa Nở Đêm Trăng Thu ban đầu thu hút sự chú ý nhờ tạo hình cổ trang nổi bật. Trang phục trong bộ phim ngắn này được đầu tư đáng kể, không hề thua kém các dự án phim lớn. Bên cạnh đó, nhan sắc của hai diễn viên chính cũng rất nổi bật, cùng với cốt truyện mang phong cách hài hước "lầy lội" và ngọt ngào "không cần logic". Nếu bạn không quá đòi hỏi về tính hợp lý, bộ phim sẽ cực kỳ thú vị và giúp giải tỏa căng thẳng khi xem.

5. Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân là bộ phim truyền hình thuộc thể loại xuyên không huyền huyễn đầy lôi cuốn. Phim kể về Dương Lăng (Vương Hạc Đệ), một nhân viên văn phòng thời hiện đại, bất ngờ xuyên không về triều đại Đại Phụng và hóa thân thành Hứa Thất An - một người gác đêm.

Sử dụng kiến thức và tư duy hiện đại, Hứa Thất An nhanh chóng trở thành cao thủ phá án của Đại Phụng khi liên tiếp giải mã hàng loạt vụ án ly kỳ. Bối cảnh phim là một thế giới tràn ngập yêu ma và pháp thuật, buộc anh không chỉ phải dựa vào tài suy luận mà còn cần hợp lực cùng đồng đội để đối đầu với thế lực đen tối trong triều đình. Hành trình của họ không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn để bảo vệ sự an nguy của dân chúng Đại Phụng. Sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố bí ẩn trinh thám và huyền ảo kỳ ảo đã tạo nên một bữa tiệc thị giác đầy sáng tạo cho khán giả.

6. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn

Nhắc đến thể loại xuyên không, không thể bỏ qua bộ phim kinh điển Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, với sự tham gia diễn xuất của Đinh Vũ Hề và Triệu Lộ Tư. Bộ phim kể về Trần Tiểu Thiên, một nhà biên kịch tài năng đang dốc tâm huyết cho kịch bản về nữ quyền. Trong lúc bảo vệ kịch bản trước những chất vấn của nam chính về logic tình cảm nhân vật, Tiểu Thiên bất ngờ bị cuốn và mắc kẹt trong chính tác phẩm của mình. Cô xuyên không về quá khứ và hóa thân thành Trần Thiên Thiên, Tam Công chúa của Đông Lương Quốc. Trần Thiên Thiên sở hữu địa vị cao quý, quyền cao chức trọng, nhưng lại nổi tiếng muôn nơi vì độ độc ác và tai tiếng. Oái oăm hơn, đây là tuyến nhân vật phụ chỉ sống sót không quá ba tập phim.

Để bảo toàn tính mạng, Trần Thiên Thiên đã tìm mọi cách mở ra "phó bản" và dịch chuyển nhân sinh, quyết tâm đảo ngược số phận bi kịch và cuộc sống hoang đường đã được định sẵn. Vậy là từ vai phụ, Thiên Thiên bỗng chốc trở thành nữ chính và cùng Hàn Thước (Đinh Vũ Hề) - nam chính trong kịch bản tạo ra một câu chuyện tình vô cùng ngọt ngào và đẹp đẽ. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn đã trở thành một hiện tượng bùng nổ vào thời điểm ra mắt, không chỉ mang lại thành công vang dội mà còn giúp Đinh Vũ Hề và Triệu Lộ Tư nâng cao danh tiếng, đưa cả hai trở thành những diễn viên hàng đầu cực kỳ ăn khách hiện nay.

7. Tiêu Sái Giai Nhân Đạm Đạm Trang

Tiêu Sái Giai Nhân Đạm Đạm Trang là một bộ phim cổ trang ngọt ngào được chuyển thể từ tiểu thuyết Thịnh Thế Trang Nương của Lệ Tiêu. Phim kể về Tứ Nghiễn, một beauty blogger, vì sự cố khi livestream mà trở thành người thực vật. Sau đó, cô được một công ty game chọn và xuyên không vào thế giới trò chơi ảo, gặp gỡ Thất hoàng tử điển trai cùng một loạt những nhân vật gây rắc rối. Tứ Nghiễn tận dụng kỹ năng trang điểm và kiến thức chuyên môn của mình để vượt qua những cuộc chiến tranh giành tình yêu trong cung đình và cuối cùng tìm được tình yêu.

Nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một bộ phim ngọt ngào “não rỗng” với kinh phí thấp, nhưng không ngờ phim lại khá chất lượng. Dù là sản xuất nhỏ, phim được thực hiện rất chỉn chu, với chất lượng hình ảnh và cảnh đánh nhau thuộc hàng xuất sắc trong dòng phim ngắn ngọt ngào. Cốt truyện mới mẻ, nội dung thú vị, không vô lý. Khổng Tuyết Nhi dù xuất thân là idol nhưng diễn xuất tự nhiên, không gượng gạo, khiến bộ phim trở thành một tác phẩm ngọt ngào đầy động lực để khán giả theo dõi.

8. Manh Thê Thực Thần

Manh Thê Thực Thần là bộ phim xuyên không ngọt ngào, nhận được nhiều đánh giá tốt và có sức hút kỳ lạ, khiến khán giả càng xem càng thấy hấp dẫn và bị cuốn hút. Phim kể về Diệp Giai Dao, một cô gái hiện đại bất ngờ xuyên không về thời cổ đại, trở thành tiểu thư nhà quan. Số phận đưa đẩy, cô bị bắt cóc để làm "phu nhân áp trại". Oái oăm thay, người bắt cô, Hạ Thuần Vu, thực chất là thế tử của Tĩnh An Hầu đang trà trộn. Hai người cứ thế "vô duyên vô cớ" trở thành vợ chồng. Diệp Giai Dao đã dốc hết tài năng dùng mỹ thực để chinh phục dạ dày của Hạ Thuần Vu. Tuy nhiên, anh chàng thế tử khô khan, chẳng hiểu chuyện nam nữ này lại luôn phá đám, dẫn đến những màn đấu khẩu và đùa giỡn cực kỳ hài hước.

Mặc dù tập đầu có thể không quá nổi bật, nhưng Manh Thê Thực Thần sở hữu một sức hấp dẫn gây nghiện. Cốt truyện đầy những tình tiết quen thuộc đan xen phá cách, khiến khán giả không thể đoán trước. Nữ chính siêu đáng yêu, lanh lợi trong khi nam chính lúc lạnh lùng, lúc lại ấm áp. Chính những lần tương tác hài hước và đối chọi của cặp đôi đã dần nảy sinh tình cảm, tạo nên chemistry ngọt ngào đến tan chảy, khiến người xem càng xem càng bị cuốn. Bộ phim là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự kết hợp giữa xuyên không, ẩm thực và lãng mạn.

9. Hí Tinh Tự Cứu Công Lược

Gần đây, thể loại phim ngắn (chỉ khoảng mười mấy phút mỗi tập) đang rất thịnh hành và được khán giả yêu thích, và Hí Tinh Tự Cứu Công Lược là một cái tên được nhiều khán giả yêu phim nhiệt liệt đề cử. Phim kể về Lý Vy Vy, một nữ diễn viên quần chúng thời hiện đại, bất ngờ xuyên không về cổ đại. Cô nhập vào thân xác một thế tử phi ngốc nghếch, sau đó biến thành một nhân vật mưu mô. Lý Vy Vy liên tục phải cứu thế tử phu quân của mình, người bị mắc kẹt trong vòng lặp vô hạn của những cái chết liên tiếp. Cả hai cùng nhau hợp sức tìm kiếm hung thủ và cuối cùng tìm được hạnh phúc. Dù chất lượng sản xuất không thể sánh bằng các phim dài tập và có phần “nghèo nàn”, Hí Tinh Tự Cứu Công Lược lại chinh phục khán giả nhờ thiết lập nhân vật và cốt truyện mới mẻ, không rập khuôn, bên cạnh một câu chuyện rất thú vị và ngọt ngào. Đây là một bộ phim ngắn rất đáng để theo dõi, đặc biệt với những ai thích yếu tố xuyên không kết hợp với vòng lặp thời gian.

10. Cố Tương Tư Khúc

Khác biệt với đa số phim xuyên không theo phong cách ngọt ngào hài hước, Cố Tương Tư Khúc là bộ phim nổi bật với yếu tố drama, bi thương và mang đậm chất cổ phong tinh tế. Dù là một dự án kinh phí thấp và ít tên tuổi, bộ phim đã tạo nên tiếng vang lớn khi đạt điểm 8.6 trên Douban và nhận được vô số lời khen ngợi.

Bộ phim kể về Thẩm Bất Ngôn, một tác giả sách lịch sử bán chạy ở thời hiện đại, bất ngờ xuyên không về quá khứ và gặp gỡ Lục Diên, người được lịch sử gọi là "yêu hậu" mang tiếng xấu muôn đời.

Câu chuyện trở nên bi kịch khi trong mắt Thẩm Bất Ngôn, họ chỉ vừa gặp nhau, nhưng Lục Diên đã vì anh mà chết. Để thay đổi kết cục đau lòng này, anh dùng ngọc bội để xuyên về những thời điểm sớm hơn. Tuy nhiên, điều Thẩm Bất Ngôn không hề hay biết là kết cục bi thương này đã là định mệnh sau vô số lần anh cố gắng can thiệp.

Dàn diễn viên chính của Cố Tương Tư Khúc không phải là những ngôi sao hàng đầu, nhưng nhờ cốt truyện hấp dẫn, sâu sắc và cảm xúc mạnh mẽ đọng lại sau khi xem, bộ phim đã được nhiều khán giả yêu phim nhiệt tình đề cử, tạo nên một sức hút đặc biệt. Đây là một tác phẩm được đánh giá cao về mặt nội dung và cảm xúc, hoàn toàn đáng xem.