Tài khoản chồng phát sinh giao dịch lạ trong 1 năm, danh tính bên nhận khiến vợ từ uất nghẹn đến xấu hổ

Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại nghi ngờ chính người chồng mà mình từng bất chấp tất cả để cưới. Chúng tôi kết hôn hơn 3 năm, nhưng cuộc hôn nhân ấy từng khiến tôi phải đánh đổi rất nhiều, trong đó có cả tình cảm với bố mẹ đẻ. Ngày tôi dẫn anh về ra mắt, bố mẹ đã phản đối gay gắt vì cho rằng anh nghèo, công việc bấp bênh, không có chí tiến thủ.

Tôi đã cãi nhau với bố mẹ không biết bao nhiêu lần, bởi khi ấy tôi tin chỉ cần hai người yêu nhau, cùng cố gắng thì cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định cưới anh bất chấp sự phản đối. Bố mẹ giận dữ, tuyên bố từ mặt con gái và suốt hơn 3 năm sau đó, chúng tôi gần như không gặp nhau. Những ngày lễ Tết, tôi nhiều lần muốn gọi về nhưng lại không đủ can đảm. Chồng tôi chưa bao giờ trách bố mẹ vợ, anh chỉ nói rằng bố mẹ lo cho tôi nên mới phản đối và một ngày nào đó anh sẽ chứng minh cho họ thấy anh không phải người đàn ông vô dụng.

Những năm đầu hôn nhân quả thực rất chật vật. Hai vợ chồng phải tính toán từng khoản chi tiêu, có những lúc cuối tháng nhìn số dư tài khoản mà tôi chỉ biết thở dài. Thế nhưng hơn một năm trở lại đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chồng tôi tìm được một công việc tốt hơn, thu nhập ổn định, đồng thời đầu tư thêm một vài chỗ nên kinh tế gia đình dần vững vàng.

Tôi vui vì cuối cùng những cố gắng của anh cũng có kết quả, và trong lòng cũng thầm nghĩ nếu bố mẹ nhìn thấy cuộc sống hiện tại của chúng tôi, có lẽ họ sẽ bớt lo lắng hơn. Nhưng tôi không ngờ chính khoảng thời gian chồng làm ăn khá giả hơn cũng là lúc anh bắt đầu âm thầm làm một việc mà tôi hoàn toàn không hay biết.

Một lần tình cờ xem sao kê tài khoản ngân hàng của chồng vì cần kiểm tra một khoản tiền trong gia đình, tôi bất ngờ nhìn thấy một giao dịch chuyển khoản đến tên một người phụ nữ. Cô ấy tên Thảo. Ban đầu tôi chỉ nghĩ có thể đó là giao dịch công việc, nhưng khi nhìn phần nội dung, tôi lập tức chú ý đến dòng chữ “cảm ơn em”. Số tiền được chuyển là 5 triệu đồng.

Tôi kéo xuống xem những giao dịch trước đó và càng xem càng thấy bất thường. Tháng trước cũng 5 triệu, tháng trước nữa cũng 5 triệu, rồi những tháng trước đó nữa vẫn là con số ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an và quyết định ra ngân hàng sao kê toàn bộ giao dịch trong vòng một năm. Cầm tập giấy trên tay, tôi chết lặng khi phát hiện gần như tháng nào chồng cũng chuyển đúng 5 triệu đồng vào tài khoản mang tên Thảo. Một năm là cả một khoản tiền không nhỏ, lại được chuyển đều đặn cho một người phụ nữ mà tôi chưa từng nghe chồng nhắc đến.

Tối hôm đó, tôi không thể bình tĩnh nổi. Vừa thấy chồng về, tôi đặt tờ sao kê xuống bàn rồi hỏi anh người phụ nữ tên Thảo là ai. Anh nhìn thấy những giao dịch ấy thì có vẻ bất ngờ, nhưng sự im lặng của anh trong vài giây ngắn ngủi lại khiến tôi càng suy diễn.

Tôi bật khóc, trách anh đã giấu tôi chuyện quan trọng như vậy. Tôi hỏi tại sao tháng nào cũng chuyển 5 triệu, tại sao lại ghi “cảm ơn em”, tại sao một người phụ nữ xa lạ lại được anh đều đặn gửi tiền suốt cả năm. Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện anh có người khác bên ngoài, âm thầm nuôi một cô gái mà tôi hoàn toàn không biết. Chồng cố gắng giải thích nhưng lúc đó tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để nghe. Tôi làm um cả nhà, yêu cầu anh phải nói rõ người phụ nữ ấy là ai. Càng thấy anh né tránh, tôi càng tin rằng mình đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp.

Sáng hôm sau, tôi quyết định tự mình tìm Thảo. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào từ chồng cho đến khi tận mắt nhìn thấy người phụ nữ ấy. Trong đầu tôi lúc đó có đủ loại suy nghĩ. Tôi tưởng tượng ra cảnh cô ta là một người phụ nữ trẻ, được chồng tôi chu cấp hàng tháng. Tôi cũng tự hỏi liệu anh đã bắt đầu mối quan hệ này từ bao giờ và tại sao tôi lại không nhận ra.

(Ảnh minh hoạ do AI tạo)

Tôi lần theo thông tin mình có được và tìm đến địa chỉ của Thảo. Nhưng ngay khi nhìn thấy căn nhà, tôi gần như đứng chết lặng. Đó không phải một nơi xa lạ nào cả. Đó chính là khu nhà nằm ngay cạnh nhà bố mẹ đẻ tôi. Tôi nhìn biển số nhà rồi nhìn lại địa chỉ trong tay, mất vài phút mới dám tin mình không nhầm. Thảo chính là cô gái hàng xóm mà tôi từng biết từ trước, người sống ngay sát nhà bố mẹ tôi.

Tôi tìm gặp Thảo và hỏi thẳng cô ấy về những khoản tiền chồng tôi chuyển hàng tháng. Khác với những gì tôi tưởng tượng, Thảo không hề tỏ ra bất ngờ hay né tránh. Cô ấy chỉ nhìn tôi rồi hỏi: “Chị thật sự không biết chuyện này sao?”. Tôi lắc đầu. Sau một lúc im lặng, Thảo mới kể rằng suốt hơn một năm qua, tháng nào chồng tôi cũng chuyển cho cô 5 triệu đồng. Nhưng số tiền đó không phải dành cho cô ấy.

Chồng tôi nhờ Thảo rút tiền mặt rồi mang sang gửi cho bố mẹ tôi. Vì bố mẹ đã từ mặt tôi, anh biết nếu mình trực tiếp đưa tiền thì ông bà có thể không nhận. Anh cũng không muốn bố mẹ biết người gửi tiền là mình. Vì thế, anh nhờ Thảo giúp đỡ, sau đó để cô ấy gửi tiền cho bố mẹ tôi với danh nghĩa của tôi. Dòng chữ “cảm ơn em” mà tôi từng xem là bằng chứng ngoại tình thực ra chỉ là lời cảm ơn chồng dành cho Thảo vì đã giúp anh chăm sóc bố mẹ vợ.

Tôi đứng trước nhà Thảo mà không biết phải nói gì. Trong đầu tôi lúc ấy hiện lên tất cả những chuyện đã xảy ra trong hơn một năm qua. Tôi từng trách chồng vô tâm, từng nghĩ anh chỉ biết lo cho công việc và gia đình nhỏ của hai đứa. Tôi thậm chí còn từng có lúc chạnh lòng vì anh chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện làm lành với bố mẹ tôi.

Nhưng hóa ra, trong khi tôi vẫn giận bố mẹ, vẫn đau lòng vì cuộc hôn nhân bị phản đối, thì anh đã âm thầm tìm cách chăm sóc họ. Anh không cần bố mẹ tôi biết mình là ai, không cần ông bà phải cảm ơn, càng không cần họ thay đổi suy nghĩ về anh. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng dù xảy ra chuyện gì thì đó vẫn là bố mẹ của vợ mình, và nếu anh có khả năng thì anh muốn họ sống tốt hơn.

Tôi trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe và không biết phải đối diện với chồng như thế nào. Cuối cùng, tôi chỉ hỏi anh một câu: “Anh làm chuyện này bao lâu rồi?”. Anh im lặng vài giây rồi nói hơn một năm. Tôi hỏi tại sao anh không nói cho tôi biết, anh chỉ đáp rằng đó là chuyện anh muốn tự mình làm, bởi nếu nói với tôi, tôi sẽ khó xử giữa chồng và bố mẹ. Anh còn nói anh không muốn dùng số tiền ấy để mua sự tha thứ của bố mẹ tôi, cũng không muốn ông bà biết anh đang cố chứng minh điều gì.

Anh chỉ muốn làm một việc mà anh nghĩ một người chồng nên làm. Nghe đến đó, tôi bật khóc. Tôi từng nghĩ mình đã hy sinh rất nhiều để cưới anh, nhưng đến lúc ấy tôi mới nhận ra người đàn ông tôi lựa chọn cũng đã âm thầm hy sinh theo cách riêng của anh. Anh không chỉ cố gắng xây dựng cuộc sống cho hai vợ chồng mà còn lặng lẽ chăm sóc những người từng không chấp nhận mình.

Tối hôm đó, tôi lấy hết can đảm gọi điện cho mẹ sau hơn 3 năm gần như không nói chuyện. Tôi không kể ngay chuyện tiền bạc, chỉ hỏi mẹ dạo này có khỏe không. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu rồi mẹ hỏi: “Con gọi về đấy à?”. Chỉ một câu đơn giản ấy cũng khiến tôi bật khóc. Tôi nói rằng mình nhớ bố mẹ, rằng thời gian qua tôi vẫn luôn nghĩ đến họ. Sau cuộc điện thoại ấy, mọi chuyện dần được tháo gỡ.

Khi bố mẹ biết những khoản tiền họ vẫn nhận suốt hơn một năm qua thực chất là do con rể âm thầm gửi, cả hai đều lặng người. Mẹ tôi khóc vì thương con, còn bố tôi im lặng rất lâu rồi mới nói rằng có lẽ ông bà đã nhìn nhầm người. Ông từng nghĩ chồng tôi nghèo thì không có tương lai, nhưng cuối cùng chính người đàn ông ấy lại là người âm thầm chăm lo cho ông bà mà không cần ai biết đến.

Ngày hai vợ chồng tôi trở về nhà bố mẹ sau hơn 3 năm xa cách, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc gặp gượng gạo. Nhưng khi vừa đến nơi, bố tôi đã chủ động bước ra cửa, nhìn chồng tôi rồi nói: “Vào nhà đi con”. Chỉ bốn chữ ấy thôi mà tôi thấy mắt chồng đỏ lên. Không ai nhắc lại những lời nặng nề của ngày trước, không ai nhắc chuyện bố mẹ từng phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi, cũng chẳng ai trách móc những năm tháng đã mất. Những hiềm khích tưởng như không thể xóa bỏ cuối cùng lại được hóa giải bằng những việc làm âm thầm.

Sau ngày hôm đó, bố mẹ dần mở lòng với chồng tôi, còn anh cũng thoải mái hơn mỗi lần về thăm ông bà. Còn tôi, mỗi khi nhớ lại chuyện “cô gái bí ẩn” nhận 5 triệu đồng mỗi tháng, tôi vừa thấy xấu hổ vừa thấy may mắn. Tôi từng nghĩ mình đã phát hiện ra chồng ngoại tình, từng đau đớn vì một dòng sao kê và một câu “cảm ơn em”. Nhưng cuối cùng, đó lại là bằng chứng khiến tôi hiểu thêm về người đàn ông bên cạnh mình.

Tôi từng nghĩ tình yêu chỉ là hai người cùng nhau vượt qua sự phản đối của gia đình, nhưng giờ tôi mới hiểu, tình yêu đôi khi còn là khi một người sẵn sàng âm thầm yêu thương cả những người từng không chấp nhận mình. Và có lẽ, điều khiến tôi biết ơn nhất không phải là 5 triệu đồng mỗi tháng, mà là việc suốt hơn một năm qua, chồng tôi đã dùng những đồng tiền mình vất vả kiếm được để giữ lại một sợi dây mà tôi tưởng đã đứt từ lâu: sợi dây giữa tôi và bố mẹ đẻ.

(Tâm sự của độc giả)