5 món ngon từ rau củ vừa dễ nấu lại tốt cho sức khỏe để bạn thay đổi đa dạng thực đơn cơm nhà

Khi không khí lạnh của mùa đông tràn về, nhiệt độ giảm dần và việc điều chỉnh chế độ ăn uống là đặc biệt quan trọng để duy trì sức khỏe tốt. Vào mùa này, chúng ta có thể lựa chọn một số loại rau theo mùa để làm phong phú thêm bàn ăn của mình, không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể. Chúng tôi giới thiệu 5 món rau củ ngon và tốt cho sức khỏe để bạn có thể thay đổi, đa dạng thực đơn cho gia đình mình.

Cà rốt là một trong những loại rau phổ biến trong mùa đông và rất giàu chất dinh dưỡng khác nhau như beta-carotene và vitamin C. Giá đỗ là loại thực phẩm ít calo, nhiều chất xơ, tốt cho tiêu hóa và giải độc.

Cách làm món ăn này rất đơn giản, các bước thực hiện cụ thể như sau:

- Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch. Sau đó bào hoặc thái cà rốt thành sợi nhỏ rồi để sang một bên. Giá đỗ rửa sạch với nước, để ráo.

- Cho một lượng dầu ăn thích hợp vào chảo, đun nóng rồi cho cà rốt vào xào.

- Sau khi cà rốt mềm thì cho giá đỗ vào xào đều.

- Cuối cùng cho một lượng gia vị thích hợp vào đảo đều. Xào và đảo đều tay khoảng 3-5 phút để các nguyên liệu ngấm gia vị.

Bí ngô là thực phẩm phổ biến vào mùa đông và rất giàu chất dinh dưỡng như beta-carotene, vitamin A và kali. Pectin có trong bí ngô có thể hấp thụ các vi khuẩn và các chất độc hại như kim loại nặng để làm sạch cơ thể của bạn. Từ đó củng cố hệ miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh chống lại bệnh tật.

Cháo bí đỏ vừa ngon vừa bổ dưỡng, các bước chế biến như sau:

- Bí ngô gọt bỏ vỏ và ruột. Cắt bí ngô thành miếng nhỏ và đặt sang một bên.

- Tùy vào khẩu phần ăn mà bạn lấy một lượng gạo nếp vừa đủ, vo sạch và để riêng.

- Cho lượng nước thích hợp vào nồi, thêm gạo nếp vào và đun sôi. Sau đó hạ nhỏ lửa đun trong khoảng 30 phút.

- Khi gạo bắt đầu nở, bạn cho các miếng bí đỏ cắt nhỏ vào và tiếp tục nấu cho đến các nguyên liệu chín nhuyễn.

- Cuối cùng, bạn có thể thêm một lượng muối và đường thích hợp theo khẩu vị cá nhân, khuấy đều và thưởng thức.

Rau cải là một trong những loại ra xanh phổ biến vào mùa đông và rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C và axit folic. Đậu phụ là loại nguyên liệu giàu protein, ít béo rất tốt cho sức khỏe. Vậy nên bạn hãy nấu món canh lành mạnh này này để cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể vào mùa đông.

Dưới đây là các bước thực hiện món canh này:

- Rửa sạch rau cải, cắt thành từng miếng nhỏ và để riêng.

- Cho một lượng nước thích hợp vào nồi, đun sôi rồi cho rau vào.

- Khi rau đã chín, cho đậu phụ cắt miếng vào và tiếp tục đun sôi.

- Cuối cùng, bạn có thể thêm một lượng gia vị thích hợp và nước cốt gà theo sở thích cá nhân rồi đun sôi.

Cà tím và khoai tây là những loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Hai loại củ quả này rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa. Vào mùa đông, việc thay đổi khẩu phần cũng như thói quen ăn uống khiến hệ tiêu hóa gặp nhiều rắc rối. Do đó việc lựa chọn một món ăn giàu chất xơ, đủ khoáng chất sẽ giảm tải và ổn định lại đường tiêu hóa. Cà tím hầm khoai tây là một món ăn điển hình. Dưới đây là các bước thực hiện món ăn này:

- Khoai tây gọt bỏ vỏ, rửa sạch. Cà tím cắt bỏ cuống, rửa sạch. Cắt cà tím và khoai tây thành khối vuông tương ứng rồi đặt sang một bên.

- Cho một lượng dầu ăn thích hợp vào nồi, đun nóng rồi chiên cà tím cho đến khi chín vàng.

- Thêm các khối khoai tây đã cắt vào và xào đều.

- Cuối cùng, cho một lượng gia vị thích hợp và một ít nước vào. Đậy nắp nồi và đun nhỏ lửa cho đến khi khoai tây chín.

Bông cải xanh (súp lơ xanh) là nguồn đặc biệt phong phú của vitamin C và vitamin A. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh và tăng cường miễn dịch, giúp chống lại các virus phổ biến gây ra chứng bốc hỏa trong thời tiết lạnh. Ăn rau chứa nhiều vitamin C có thể giúp cơ thể bạn hấp thụ nhiều sắt hơn. Vitamin A tham gia vào việc duy trì làn da khỏe mạnh, sáng và xây dựng xương chắc khỏe.

Nấm rất giàu vitamin nhóm B như riboflavin, niacin và axit pantothenic. Sự kết hợp của nhóm vitamin này giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Cụ thể, riboflavin tốt cho hồng cầu. Niacin tốt cho hệ tiêu hóa, giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Ngoài ra nấm còn là nguồn bổ sung hoàn hảo protein, chất xơ, kali,vitamin D, canxi và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể khác nữa.

Dưới đây là các bước thực hiện món ăn này:

- Rửa bông cải xanh và nấm riêng biệt, cắt thành từng miếng nhỏ và để riêng.

- Cho một lượng dầu ăn thích hợp vào nồi, đun nóng. Cho bông cải xanh và nấm vào xào đều.

- Khi rau chín, thêm một chút gia vị và nước cốt gà cho vừa ăn rồi đảo đều.

Trên đây là những món ngon từ rau không chỉ thỏa mãn sở thích ăn ngon mà còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Việc bổ sung thêm các loại rau theo mùa này vào chế độ ăn mùa đông của bạn không chỉ góp phần làm đa dạng thực đơn mà còn là món ăn lành mạnh góp phần bảo vệ sức khỏe. Hãy cùng nhau thưởng thức món ăn ngon, lành mạnh và củng cố sức khỏe trong mùa đông này nhé!