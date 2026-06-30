5 món kem tự làm tại nhà rất dễ

Mùa hè oi bức luôn mang lại cảm giác thèm thuồng những món đồ uống mát lạnh, và kem chính là "vị cứu tinh" hoàn hảo nhất. Thay vì phải ra ngoài đường dưới cái nắng gay gắt hay lo ngại về các chất phụ gia trong kem đóng hộp, tự tay làm kem tại nhà đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình ưa chuộng.

Không cần đến những chiếc máy làm kem đắt đỏ hay kỹ thuật phức tạp, chỉ với vài bước biến tấu đơn giản từ những nguyên liệu quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể làm được những món kem mát lạnh.

Dưới đây là công thức của 5 món kem dễ làm tại nhà, giúp bạn và gia đình giải nhiệt cực đã trong những ngày hè này.

Kem bơ cốt dừa

Mùa hè cũng là mùa của những quả bơ sáp chín mọng. Sự kết hợp giữa vị béo đặc trưng của bơ và hương thơm quyến rũ của nước cốt dừa sẽ mang đến một món kem có kết cấu mịn màng, tan ngay trên đầu lưỡi.

Kem bơ cốt dừa có vị thơm béo tăng sự ngon miệng cho ngày hè. (Ảnh: Chef Dzung)

Bạn cần chuẩn bị hai quả bơ sáp chín, một hộp sữa đặc nhỏ, 200ml nước cốt dừa và một ít sữa tươi không đường. Đầu tiên, hãy tách đôi quả bơ, bỏ hạt và lấy phần thịt bơ cho vào máy xay sinh tố. Tiếp theo, lần lượt cho sữa đặc, nước cốt dừa và sữa tươi vào xay cùng cho đến khi hỗn hợp đạt độ nhẵn mịn, không còn xơ hay vón cục.

Sau khi xay xong, bạn trút toàn bộ hỗn hợp này vào một chiếc khuôn lớn hoặc chia nhỏ vào các khay làm kem que. Để khay kem vào ngăn đá tủ lạnh trong khoảng từ 4 đến 6 tiếng. Một mẹo nhỏ để kem bơ không bị dăm đá là cứ sau mỗi tiếng, bạn có thể lấy ra dùng thìa đảo đều một lần, thực hiện khoảng hai đến ba lần trước khi để đông hẳn. Khi ăn, bạn có thể rắc thêm một ít dừa nạo sợi hoặc lạc rang giã nhỏ lên trên để tăng thêm hương vị.

Kem xoài sữa chua

Nếu bạn đang tìm kiếm một món kem vừa có vị chua ngọt kích thích vị giác, vừa tốt cho hệ tiêu hóa thì kem xoài sữa chua chính là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Sắc vàng bắt mắt của xoài cùng vị chua dịu của sữa chua chắc chắn sẽ chinh phục được cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Nguyên liệu cho món này cực kỳ tối giản, bao gồm 2 quả xoài chín vàng, 2 hộp sữa chua có đường và khoảng 3 thìa mật ong để tạo vị ngọt tự nhiên. Bạn gọt vỏ xoài, cắt thành những miếng nhỏ rồi cho vào máy xay cùng sữa chua và mật ong.

Khác với kem bơ cần độ đặc mịn hoàn toàn, với kem xoài, bạn có thể chủ động chừa lại một ít xoài cắt hạt lựu nhỏ để trộn vào sau cùng, tạo cảm giác nhai sần sật rất thú vị khi thưởng thức.

Hỗn hợp sau khi xay đem rót vào khuôn và đặt vào ngăn đông từ 4 đến 5 tiếng. Vị chua nhẹ của sữa chua kết hợp hoàn hảo với hương xoài thơm nức, tạo nên một cảm giác sảng khoái, đập tan mọi sự mệt mỏi của những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Kem xoài sữa chua đóng túi là món yêu thích của trẻ nhỏ. (Ảnh: Tú Lê Miền Tây)

Kem dưa hấu bạc hà

Dưa hấu vốn là biểu tượng của mùa hè nhờ hàm lượng nước cao và khả năng giải nhiệt nhanh chóng. Khi kết hợp với vài lá bạc hà tươi, món kem này sẽ mang lại một cảm giác mát lạnh sảng khoái lan tỏa từ cổ họng.

Bạn chuẩn bị nửa quả dưa hấu, lá bạc hà và nước cốt chanh. Dưa hấu sau khi gọt vỏ, loại bỏ hết hạt để kem khi hoàn thành có màu đỏ đẹp mắt và không bị lợn cợn. Cho dưa hấu, lá bạc hà và vài giọt nước cốt chanh vào máy xay nhuyễn. Nước cốt chanh sẽ giúp giữ được màu đỏ tươi của dưa hấu và làm cân bằng vị ngọt.

Vì dưa hấu chứa nhiều nước, món kem này rất thích hợp để làm dưới dạng kem que. Bạn rót hỗn hợp vào khuôn que, cắm que tre hoặc que nhựa vào rồi để đông. Mỗi khi đi ngoài trời nắng về, chỉ cần thưởng thức một que kem dưa hấu bạc hà là bạn đã có thể hạ nhiệt cơ thể ngay lập tức.

Kem dưa hấu bạc hà đem đến vị thanh mát, sảng khoái. (Ảnh: Mytour)

Kem chuối cốt dừa

Với những ai thuộc thế hệ 8x, 9x, kem chuối ép bọc túi nylon là một phần ký ức không thể nào quên. Món kem này không chỉ dễ làm mà còn là cách tuyệt vời để tận dụng những quả chuối chín cuốc trong nhà.

Để thực hiện, bạn cần một nải chuối tây chín già, 300ml nước cốt dừa, bột năng, sữa đặc, đậu phộng và dừa nạo. Đầu tiên, bạn đun nóng nước cốt dừa trên bếp với một ít sữa đặc và chút muối cho đậm đà, hòa thêm chút bột năng để hỗn hợp có độ sệt nhẹ, sau đó để nguội.

Chuối bóc vỏ, cắt đôi theo chiều dọc hoặc để nguyên quả tùy thích, cho vào giữa hai lớp túi nylon rồi dùng thớt hoặc dao bản lớn ép dẹt xuống. Tiếp theo, bạn múc một thìa hỗn hợp nước cốt dừa đã nguội phết đều lên bề mặt miếng chuối, rắc thêm đậu phộng và dừa nạo sợi. Lật mặt kia của miếng chuối và làm tương tự.

Cuối cùng, bạn gói kín túi nylon hoặc cho vào cốc rồi xếp vào ngăn đá. Sau khoảng 5 tiếng, món kem chuối dẻo thơm, bùi bùi, béo ngậy vị tuổi thơ đã sẵn sàng để thưởng thức.

Kem chuối cốt dừa cực kỳ dễ làm phù hợp với trẻ nhỏ. (Ảnh: Tú Lê Miền Tây)

Kem Oreo sữa tươi

Nếu muốn đổi gió với một món kem mang phong cách hiện đại và có chút "Tây" hơn, kem Oreo sữa tươi chính là gợi ý hoàn hảo. Vị đắng nhẹ, giòn rụm của bánh quy kết hợp với lớp kem sữa mềm mại tạo nên một tổng thể vô cùng kích thích.

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị là bánh Oreo, 200ml kem tươi (whipping cream) và 100ml sữa đặc. Đầu tiên, bạn cho bánh Oreo vào một chiếc túi sạch và dùng chày đập dập (không cần đập quá nát để khi ăn vẫn cảm nhận được miếng bánh giòn).

Tiếp theo, dùng máy đánh trứng đánh bông phần kem cho đến khi kem đạt độ sệt và tạo chóp mềm, sau đó từ từ trút sữa đặc vào trộn đều theo kỹ thuật từ dưới lên.

Kem Oreo có vị thơm ngon, lạ miệng, cả trẻ em và người lớn đều ưa thích. (Ảnh: Rapido)

Cuối cùng, bạn cho phần bánh Oreo đã đập dập vào hỗn hợp kem sữa, trộn nhẹ tay rồi đổ vào hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa. Để vào tủ lạnh từ 6 tiếng trở lên. Thành phẩm là một món kem xốp mịn, không hề bị dăm đá, thơm lừng mùi sữa và đậm vị chocolate từ bánh Oreo.