5 món canh giúp ấm bụng, vừa đơn giản lại bổ dưỡng, ngon không cưỡng lại được

Vào mùa xuân ở miền Bắc, thời tiết mưa ẩm và gió lạnh. Hãy dành thêm chút thời gian mỗi ngày để nấu một nồi canh nóng và dùng với cơm trắng nóng hổi. Sẽ thật tuyệt cho dạ dày của bạn.



Hôm nay chuyên mục Ăn ngon sẽ chia sẻ 5 món canh đơn giản tự làm mà lại bổ dưỡng, ngon, thơm và tốt cho sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Món canh sườn hạt sen

Canh sườn hạt sen thanh mát, thơm nồng hương vị quê hương, óng ánh quyến rũ. Thịt sườn mềm ngọt, hạt sen thơm bùi, thêm nấm và cà rốt tăng thêm chất xơ không chỉ bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể mà còn là liều thuốc tiên cho người lớn tuổi ngủ ngon, an thai cho phụ nữ bị dọa sảy thai hoặc sảy thai liên tiếp, tránh đau lưng cho phụ nữ mang thai.

Sườn non rửa sạch, chặt miếng 3cm. Ướp sườn trong 10 phút với 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê tiêu, trộn đều.

Bắp cắt khoanh 2cm. Cà rốt cạo vỏ, rửa sạch, cắt miếng. Nấm hương ngâm nước cho nở và rửa sạch, nấm lớn cắt đôi, nấm nhỏ để nguyên tỉa hoa trên mũ nấm. Ớt và rau mùi rửa sạch. Cho 1,5 lít nước vào nồi đun sôi, thêm sườn vào hầm lửa vừa 20 phút. Sau đó thêm ngô, cà rốt, hạt sen tươi, nấm hương vào nồi nấu chín. Khi các nguyên liệu đã chín thì nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt lửa. Rắc hành, rau mùi vào nồi canh sườn hạt sen là hoàn tất.

Món canh ngũ sắc

Cồi sò điệp là phần ngon và quý nhất của sò, thịt trắng, dai, có vị giòn ngọt, thanh mát. Cồi sò điệp chứa nhiều dưỡng chất, vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng. Cồi sò điệp kết hợp với những nguyên liệu rau củ không cầu kỳ nhưng làm ra những món ăn vô cùng tốt cho sức khỏe và rất được yêu thích.

Món canh ngũ sắc ngọt ngon tuyệt vời sẽ là lựa chọn thú vị cho bữa tối, nhất là nếu bạn muốn ăn kiêng giảm cân thì chỉ cần ăn 1 bát canh là đủ dinh dưỡng. Bạn cũng có thể biến món canh ngũ sắc này thành súp ngũ sắc, chỉ việc thêm chút bột năng pha loãng với nước, rót vào canh trước khi tắt bếp, đun sôi lại là được.

Cà rốt, khoai tây bào vỏ rửa sạch, sau đó cắt hạt lựu nhỏ. Đậu Hà Lan rửa sạch. Rau mùi, hành lá rửa sạch cắt nhỏ. Sò điệp rửa sạch thấm khô, ướp sò với 2 muỗng canh Sake cooking (giúp khử mùi tanh hải sản), 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay. Trộn đều ướp 10 phút.

Đun sôi 1 lít nước, cho cà rốt và đậu bi vào nấu khoảng 2 phút. Cho tiếp khoai tây vào nấu thêm 2 phút rồi cho sò điệp vào nấu cùng. Vớt bọt để nước dùng được trong. Nêm 1 muỗng canh hạt nêm, xíu muối, nếm cho vừa miệng thì tắt bếp.

Món canh bí đỏ

Món canh bí đỏ với phần bí mềm ngọt béo hòa cùng với nước canh thanh thanh, tôm tươi giòn ngọt hấp dẫn vô cùng!

Bí chúng ta lựa trái nhỏ vừa giữ thăng bằng tốt để khi đựng canh không bị ngã. Đầu tiên rửa sạch bí rồi dùng dao tỉa đầu nhọn tỉa zig zag phần trên của quả bí để tạo nắp nồi và thân nồi. Lấy hết phần ruột và hạt ra. Cho vào nồi hấp 30 phút cho bí chín mềm.

Phần ruột thì mình lược bỏ hạt đi. Tôm lột vỏ, lấy chỉ lưng rồi rửa sạch. Mùi tàu, rau om thái nhỏ. Cho 1 tô nước vào nồi đun sôi. Cho tôm và phần ruột bí vào nấu, nêm thêm hạt nêm, muối, nước mắm cho vừa miệng rồi bỏ rau thơm vào. Cho quả bí đã hấp ra 1 cái đĩa, đổ phần canh đã nấu vào trong rồi thêm tiêu lên mặt.

Đậy nắp quả bí lại, khi ăn mở ra để tạo sự hấp dẫn cho món ăn và tạo sự thích thú với trẻ nhỏ.

Món canh đậu phụ

Canh đậu phụ thịt viên ngọt mát, dễ ăn, dễ làm mà lại đầy đủ dinh dưỡng. Nước canh đậm đà thơm hương của nấm, ngọt vị thịt, miếng đậu phụ mịn mát sẽ là món ăn góp phần cho bữa cơm gia đình thêm ngon miệng.

Cà rốt gọt vỏ, tỉa hình bông hoa rồi thái thành từng lát mỏng khoảng 0.3cm. Đậu phụ rửa qua với nước, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Ngâm nấm hương với nước cho nở. Sau đó cắt bỏ phần chân nấm, rửa sạch.

Thịt xay trộn đều với chút hạt nêm và hành lá thái nhỏ. Nặn thịt thành từng viên tròn nhỏ rồi ấn vào mặt dưới nấm hương.

Đổ nước vào nồi đun sôi, cho thịt viên nấm hương vào nồi đun khoảng 5 phút thì thả cà rốt vào đun cùng, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Khi thịt viên và cà rốt đã chín, bạn thêm đậu phụ vào nồi đun thêm khoảng 2 phút. Tắt bếp rồi cắt nhỏ rau mùi vào là xong.

Món canh ngao nấu chua

Thời tiết chuyển mùa chỉ cần 1 bát canh ngao nấu chua sẽ giúp bữa cơm gia đình bạn ngon hơn nhiều.

Ngâm ngao với nước muối và ớt trong khoảng 3-4 giờ để ngao nhả bùn cát. Sau đó chà sạch vỏ ngao.

Rửa sạch và thái múi cau cà chua, rửa sạch lá chanh. Phi thơm cà chua lấy màu, khi cà chua đã ra màu thì bắt đầu cho lá chanh vào, đảo nhanh tay tránh để cà bị cháy.

Rửa sạch sả, cắt bỏ phần ngọn giữ lại gốc sả, đập dập để ra mùi tốt hơn. Gọt vỏ và thái lát gừng tươi. Cho vào nồi cà chua 1,5l nước lọc, khi nước sôi nhẹ thì cho sả và gừng vào.

Cho vắt me vào tô, lấy ít nước canh nóng cho vào, dầm nát. Khi me tan thì chắt lấy nước me cho vào canh và bỏ hạt. Nêm canh với 1g muối, 3gr bột nêm.

Khi nước canh sôi kĩ thì cho ngao vào, đậy vung nồi lại đun tiếp cho canh sôi trong 1 phút là được.

Rửa sạch và cắt rau muống thành đoạn cỡ 10cm. Đun nồi nước sôi khác, cho rau vào luộc, khi rau xanh đều thì vớt ra tô.

Cho rau đã luộc vào tô, cho ngao và nước canh ngao vào cùng, dùng nóng.

Chúc bạn và gia đình ngon miệng với 5 món canh ngon này nhé!