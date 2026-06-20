Mùa hè là thời điểm lý tưởng để bổ sung các loại trái cây tươi ngon vào thực đơn hằng ngày. Không chỉ giúp giải nhiệt, trái cây còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Trong vô số lựa chọn tại siêu thị, dưa hấu, xoài, bơ, vải và sầu riêng là những loại quả được nhiều người yêu thích nhờ hương vị đặc trưng cùng giá trị dinh dưỡng cao. Dưới đây là top 5 loại quả mùa hè đáng mua nhất mà bạn không nên bỏ qua.

1. Dưa hấu - “Vua giải nhiệt” ngày hè

Dưa hấu luôn nằm trong danh sách những loại trái cây được tiêu thụ nhiều nhất vào mùa nóng. Với thành phần chứa hơn 90% là nước, dưa hấu giúp cơ thể bù nước nhanh chóng, giảm cảm giác mệt mỏi và oi bức. Loại quả này còn giàu vitamin C, vitamin A và lycopene – chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch và làn da.

Một ưu điểm khác của dưa hấu là dễ ăn, phù hợp với mọi lứa tuổi. Bạn có thể dùng trực tiếp, ép nước hoặc kết hợp với các loại trái cây khác để tạo thành món salad thanh mát. Khi chọn mua, nên ưu tiên những quả có vỏ căng bóng, gõ nghe tiếng trầm và có phần đáy màu vàng kem.

2. Xoài - Hương vị nhiệt đới hấp dẫn

Nhắc đến trái cây mùa hè, không thể bỏ qua xoài. Đây là loại quả nổi tiếng với vị ngọt đậm đà, thơm đặc trưng và giàu dưỡng chất. Xoài chứa nhiều vitamin A, vitamin C cùng chất xơ, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Tại các siêu thị hiện nay có nhiều giống xoài khác nhau như xoài cát Hòa Lộc, xoài keo hay xoài tượng. Tùy khẩu vị, người tiêu dùng có thể chọn xoài chín để ăn trực tiếp hoặc xoài xanh để làm gỏi, chấm muối ớt. Hương vị thơm ngon cùng giá thành hợp lý khiến xoài luôn là lựa chọn hàng đầu trong giỏ hàng mùa hè.

3. Bơ - Trái cây giàu dinh dưỡng

Bơ được xem là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất hiện nay. Khác với nhiều loại quả khác, bơ chứa lượng chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch, đồng thời cung cấp vitamin E, kali và chất xơ dồi dào. Vào mùa hè, một ly sinh tố bơ mát lạnh không chỉ giúp giải nhiệt mà còn bổ sung năng lượng hiệu quả. Bơ cũng được nhiều người yêu thích nhờ khả năng hỗ trợ làm đẹp da và duy trì cảm giác no lâu. Khi mua bơ tại siêu thị, nên chọn những quả có vỏ đều màu, cầm chắc tay và hơi mềm khi ấn nhẹ.

4. Vải - Đặc sản ngọt thơm của mùa hè

Mỗi khi hè về, vải lại trở thành loại trái cây được săn đón tại các siêu thị và chợ truyền thống. Những chùm vải chín đỏ với lớp vỏ mỏng và phần thịt trắng mọng nước luôn mang đến sức hấp dẫn khó cưỡng. Vải chứa nhiều vitamin C, kali và các hợp chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Không chỉ ngon khi ăn tươi, vải còn có thể dùng để làm chè, nước ép hoặc kết hợp trong các món tráng miệng. Tuy nhiên, do hàm lượng đường tự nhiên khá cao nên người dùng cần ăn với lượng hợp lý để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

5. Sầu riêng - “Ông vua trái cây” của mùa hè

Sầu riêng là loại quả gây nhiều tranh luận bởi mùi hương đặc trưng, nhưng lại sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Với phần cơm vàng béo ngậy, vị ngọt đậm và kết cấu mềm mịn, sầu riêng mang đến trải nghiệm ẩm thực khó quên cho những ai yêu thích loại quả này. Bên cạnh hương vị hấp dẫn, sầu riêng còn chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin C, kali và các khoáng chất quan trọng. Đây là nguồn cung cấp năng lượng tốt cho cơ thể trong những ngày hoạt động nhiều. Khi mua sầu riêng tại siêu thị, người tiêu dùng nên chọn những quả có gai cứng, đều và có mùi thơm tự nhiên.