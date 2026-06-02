Thu nhập 13 triệu đồng/tháng và bữa cơm 50 ngàn: Cách mẹ bỉm Lâm Đồng vun vén cho giấc mơ xây nhà 1,5 tỷ

Không thuê nhà, chi tiêu sát theo mức thu nhập và cố gắng để dành từng khoản nhỏ mỗi tháng, gia đình trẻ ở Lâm Đồng cho biết mục tiêu lớn nhất của họ là tích lũy 1,5 tỷ đồng để xây nhà riêng. Từ những bữa cơm khoảng 50.000 đồng đến nguyên tắc "không âm, không vay", cách quản lý tiền của mẹ Bao Bao đang thu hút sự chú ý vì phản ánh áp lực tài chính rất thật của nhiều gia đình trẻ sau khi có con.

"Không âm đã là mừng": Nỗi lo cơm áo của gia đình trẻ thu nhập 13 triệu đồng/tháng

Những đoạn video chia sẻ cách quản lý chi tiêu của tài khoản TikTok "Mẹ của Bao Bao" thu hút khá nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người chú ý không nằm ở những "mẹo tiết kiệm thần tốc", mà ở cách một gia đình trẻ tại Lâm Đồng cố gắng cân đối cuộc sống với mức thu nhập cố định khoảng 13 triệu đồng/tháng, nuôi con nhỏ và vẫn duy trì mục tiêu tích lũy để xây căn nhà trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Trong các video, mẹ Bao Bao cho biết thu nhập của hai vợ chồng không ổn định, nhưng luôn lấy "lương cứng" làm mốc để chi tiêu. Phần thu nhập phát sinh được xem như khoản để dành cho tương lai. Thay vì tiêu trước rồi tính sau, gia đình Bao Bao chia ngân sách thành từng khoản nhỏ cố định ngay từ đầu tháng để kiểm soát dòng tiền.

Bảng phân bổ chi tiêu hàng tháng (Thu nhập cứng: 13.000.000 VNĐ):

Danh mục chi tiêu Số tiền (VNĐ) Tỷ lệ (%) Mục đích & Ghi chú Ăn uống gia đình 4.000.000 30,8% Thực phẩm chính cho hai vợ chồng. Nuôi con (Sữa, cháo, y tế) 2.000.000 15,4% Chi phí riêng cho bé Bao Bao. Điện, nước sinh hoạt 1.500.000 11,5% Cố định, phần dư tích lại cho cuối năm (Internet...). Dự phòng phát sinh 1.500.000 11,5% Hiếu hỷ, ốm đau; không dùng tới sẽ chuyển tiết kiệm. Giải trí/mua sắm cuối tuần 1.000.000 7,7% Mua sắm lặt vặt, đưa con đi chơi. Bảo hiểm 800.000 6,2% Trích đều hàng tháng để giảm áp lực đóng cục bộ. Quỹ giáo dục cho con 500.000 3,8% Tích lũy để chuẩn bị cho con học mẫu giáo tư thục. Ăn vặt 500.000 3,8% Hạn mức cho nước uống, đồ ăn nhẹ của 2 vợ chồng. Xăng xe, đi lại 500.000 3,8% Phù hợp với mật độ di chuyển tại địa phương. Dự phòng mềm/Tiết kiệm 700.000 5,4% Khoản dư từ lương cứng, tích lũy dài hạn.

Để hiểu được tại sao một bảng chi tiêu tưởng chừng "khắc nghiệt" này lại vận hành trơn tru trong đời thực, cần nhìn vào hai yếu tố: Lợi thế sống ở Lâm Đồng và hoàn cảnh thực tế của gia đình Bao Bao. Đây không phải "công thức chung" cho mọi gia đình, đặc biệt ở các đô thị lớn, mà là cách một gia đình trẻ tận dụng tối đa điều kiện sẵn có để tối ưu dòng tiền.

Điểm tựa lớn nhất là không phải thuê nhà. Việc sống nhờ nhà anh trai giúp gia đình giảm đáng kể áp lực tài chính, bởi tại Hà Nội hay TP.HCM, tiền thuê nhà thường chiếm tới 25-40% thu nhập của nhiều cặp vợ chồng trẻ.

Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt ở địa phương thấp hơn thành phố lớn cũng khiến mức đi chợ khoảng 50.000 đồng/ngày trở nên khả thi hơn. Với khoảng 25.000 đồng tiền rau củ và 20.000 đồng tiền thịt, gia đình lựa chọn những bữa cơm đơn giản, tận dụng thực phẩm địa phương thay vì ăn uống cầu kỳ.

Ngoài ra, con nhỏ mới 10 tháng tuổi, vẫn bú mẹ và chưa phát sinh nhiều chi phí học hành cũng giúp giảm áp lực tài chính. Khoản 2 triệu đồng dành cho con chủ yếu được dùng cho ăn dặm, đồ thiết yếu và dự phòng khi ốm vặt.

Chính người trong cuộc cũng hiểu rằng: Vừa nuôi con, vừa nuôi giấc mơ xây nhà 1,5 tỷ đồng với nền tảng thu nhập tầm trung thì hành trình tích lũy sẽ tính bằng năm bằng tháng. Dẫu vậy, khoản tiền dành dụm cho mục tiêu xây nhà vẫn được cô duy trì đều đặn mỗi tháng, dù ít hay nhiều. Bởi mẹ Bao Bao luôn tâm niệm một điều giản dị: 'Có thể đi chậm nhưng không thể đứng yên'.

Việc kiểm soát nghiêm ngặt từng cột mốc nhỏ - như giới hạn tiền ăn vặt 500 ngàn đồng/tháng hay việc thiết lập nguyên tắc "không cho vay mượn tiền kể cả họ hàng khi bản thân còn đang chật vật" chính là chiếc phanh hãm giữ cho gia đình đi đúng hướng. Những nguyên tắc nghe có phần 'cứng nhắc' hóa ra lại là tấm lá chắn che chở cho tổ ấm nhỏ trước những biến động cuộc đời.

Từ bữa cơm 50.000 đồng đến bài toán chi tiêu thời bão giá

Câu chuyện của mẹ Bao Bao chạm đúng nỗi trăn trở của nhiều gia đình trẻ hiện nay: Thu nhập không cao thì làm sao vừa nuôi con, vừa duy trì cuộc sống, lại còn tích lũy cho tương lai?

Mục tiêu lớn nhất của gia đình Bao Bao là tích góp khoảng 1,5 tỷ đồng để xây nhà riêng tại Lâm Đồng. Theo mặt bằng hiện nay, nếu đã có sẵn đất, số tiền này vẫn có thể đủ để xây một căn nhà vừa phải ở khu vực vùng ven hoặc ngoại thành. Tuy nhiên, nếu phải mua cả đất lẫn xây dựng, đặc biệt tại các khu vực gần trung tâm Đà Lạt, áp lực tài chính sẽ lớn hơn rất nhiều.

Có lẽ vì vậy mà gia đình Bao Bao thống nhất chọn cách kiểm soát chi tiêu sát sao ngay từ đầu tháng. Từ tiền ăn, tiền điện nước đến các khoản phát sinh đều được giới hạn rõ ràng để tránh "thâm hụt" cuối tháng. Nguyên tắc của hai vợ chồng là "để dành trước rồi mới tiêu", hạn chế vay mượn và cố gắng duy trì khoản tích lũy dù ít hay nhiều.

Chính cách chi tiêu này cũng tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt quanh mức đi chợ khoảng 50.000 đồng/ngày và ngân sách nuôi con nhỏ.

Không ít người cho rằng với mặt bằng giá hiện nay, mức chi này khó áp dụng, đặc biệt ở các thành phố lớn. Một số phụ huynh chia sẻ chỉ riêng tiền tã bỉm, sữa công thức hay vaccine định kỳ cho con đã chiếm phần lớn thu nhập hàng tháng.

Ở chiều ngược lại, câu chuyện của gia đình Bao Bao nhận được nhiều sự đồng cảm từ những người hiểu rõ cuộc sống ở quê. Họ tin rằng "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", nếu chấp nhận lối sống đơn giản, cắt giảm nhu cầu mua sắm và tận dụng lợi thế sống ở quê với chi phí thấp hơn đô thị. Thậm chí, có người thừa nhận thu nhập vài chục triệu nhưng cuối tháng vẫn "rỗng túi", chưa dám nghĩ tới việc mua xe, xây nhà... bởi không kiểm soát được chi tiêu.

Trước những tranh luận, mẹ Bao Bao cho biết hoàn cảnh gia đình có những yếu tố đặc thù như con còn nhỏ, bú mẹ hoàn toàn, ít dùng tã bỉm và sống ở Lâm Đồng - nơi chi phí sinh hoạt "dễ thở" hơn thành phố lớn. Với cô, điều quan trọng không phải chứng minh mình tiết kiệm giỏi, mà là cố gắng vun vén trong khả năng hiện có để giữ sự ổn định cho gia đình và kiên trì với mục tiêu có nhà riêng.

Kế hoạch tích lũy 1,5 tỷ đồng từ mức thu nhập 13 triệu đồng/tháng rõ ràng là một hành trình dài và không ít áp lực. Bản kế hoạch chi tiêu của mẹ bỉm ở Lâm Đồng cũng không phải "công thức chung" có thể áp dụng cho mọi gia đình. Tuy vậy, điều khiến câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm không nằm ở những con số cụ thể, mà ở tư duy quản lý dòng tiền: Biết mình có bao nhiêu, cần ưu tiên điều gì và chấp nhận sống chậm hơn để đổi lấy sự ổn định lâu dài.

Giữa thời điểm nhiều gia đình trẻ vẫn chật vật trong vòng xoáy "kiếm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu", việc thiết lập giới hạn chi tiêu rõ ràng, ưu tiên các khoản cần thiết và duy trì thói quen để dành dù chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng cũng là cách để giữ sự chủ động tài chính. Có thể giấc mơ xây nhà 1,5 tỷ đồng chưa thể thành hiện thực trong ngày một ngày hai, nhưng với nhiều người trẻ, việc kiểm soát dòng tiền đôi khi còn quan trọng hơn cả kiếm được bao nhiêu tiền.

(Ảnh trong bài: @mecuabaobao1)