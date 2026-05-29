Tổng thu nhập 35 triệu, ở trọ giữa Thủ đô vẫn tiết kiệm gần 20 triệu/tháng: Bí quyết "vứt bỏ sĩ diện hão" của mẹ đảm Phú Thọ

Sống chật một chút để tiến gần hơn giấc mơ mua nhà

Trong bối cảnh giá thuê nhà, thực phẩm và nhiều khoản sinh hoạt tại Thủ đô ngày càng leo thang, câu chuyện của "Hiền có Hải" - một gia đình trẻ gồm 4 thành viên với tổng thu nhập khoảng 35 triệu đồng/tháng nhưng vẫn đều đặn tiết kiệm được gần 20 triệu đồng - đang thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Vợ chồng Hiền cưới nhau được 2 năm. Hiền quê Phú Thọ, hai vợ chồng đều làm văn phòng. Hiện cả gia đình gồm hai vợ chồng, con nhỏ và mẹ chồng đang sống trong một phòng trọ khoảng 30m² ở Hà Nội. Không gian không quá rộng rãi, sinh hoạt đôi lúc bất tiện, nhưng đổi lại giúp gia đình cắt giảm đáng kể chi phí thuê nhà để dồn tiền cho mục tiêu lớn hơn: Mua nhà trước tuổi 30.

"Cứ vứt bớt sĩ diện đi thì giúp chúng mình có dư nhiều hơn để hoàn thành mục tiêu mua nhà. Và cũng không phải vay mượn khi có chuyện xảy ra", Hiền chia sẻ.

Trong bối cảnh giá thuê căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục tăng những năm gần đây, lựa chọn ở trọ thay vì cố "gồng" sống trong chung cư được xem là quyết định thực tế của nhiều gia đình trẻ. Theo khảo sát thị trường bất động sản đầu năm 2026, giá thuê căn hộ 2 phòng ngủ khu vực nội thành Hà Nội phổ biến từ 8-15 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm điện nước và phí dịch vụ.

Trong khi đó, phòng trọ của gia đình Hiền chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng, cộng điện nước vào khoảng 4 triệu đồng. Chỉ riêng khoản này đã giúp gia đình tiết kiệm thêm 3-5 triệu đồng mỗi tháng.

Bài toán phân bổ tài chính: Thu nhập 35 triệu, tiết kiệm hơn 50%

Nhiều gia đình trẻ tại Hà Nội sở hữu mức thu nhập 30 - 40 triệu đồng vẫn rơi vào cảnh "vừa hết tháng đã hết tiền". Tuy nhiên, từ khi kết hôn, vợ chồng Hiền - Hải đã thiết lập "kỷ luật thép" trong chi tiêu. Ngay khi nhận lương, hai vợ chồng sẽ ngồi lại để chia từng khoản cố định: tiền nhà, bỉm sữa, tiêm chủng cho con, tiền ăn, quỹ hiếu hỉ và khoản tiết kiệm.

Bảng cân đối thu chi hàng tháng (Tổng thu nhập: 35 triệu đồng)

Khoản mục chi tiêu Chi phí chi tiết (VNĐ) Tỷ lệ / Tổng thu nhập Mô tả chi tiết Tiền thuê nhà & Điện nước 4.000.000 11.4% Phòng trọ 30m² chung chủ, không gian mở, an ninh tốt. Tiền ăn (4 người lớn/nhỏ) 3.000.000 8.6% Khoảng 100k/ngày. Chủ yếu tiếp tế nhu yếu phẩm từ quê. Nuôi con nhỏ 3.000.000 8.6% Bỉm, sữa, vitamin, tiêm chủng, quần áo (tiêu chí phù hợp, không chuộng đồ hiệu). Mua sắm & Mỹ phẩm 3.000.000 8.6% Quần áo basic, chi tiêu linh hoạt (chồng tiêu nhiều thì vợ tự giảm). Dự phòng & Hiếu hỷ 5.000.000 14.3% Chi phí đi lại, ốm đau phát sinh, cưới hỏi, đối nội đối ngoại. TIỀN TIẾT KIỆM (Tích lũy) 17.000.000 - 20.000.000 48.5% - 57.1% Dùng mua 1 chỉ vàng mỗi tháng và gửi tiết kiệm mua nhà.

Kỹ năng "đi chợ từ quê" và nguyên tắc "cơm nhà là số 1"

Khoản chi gây bất ngờ nhất trong bảng tính trên chính là 3 triệu đồng tiền ăn/tháng cho 4 miệng ăn tại trung tâm Hà Nội. Tuy nhiên, Hiền khẳng định: "Nhiều người nghe chuyện sẽ nghĩ chắc nhà mình chỉ có ăn cơm chan nước mắm thôi, nhưng thực sự thì không phải vậy. Chồng mình mỗi tháng lại về quê mang đồ ăn lên Hà Nội, tổng hết 1,1 triệu cho 2 tuần: 5kg thịt lợn khoảng 550k, 4kg cá thì 200k, 2kg thịt bò - thịt trâu là 400k, còn gạo, rau củ, trứng, thịt gà đều là "của nhà trồng được".

Để thực phẩm tươi ngon suốt cả tháng, Hiền chia sẵn thịt cá thành từng phần nhỏ vừa đủ một bữa ăn, sau đó dùng máy hút chân không hút chặt lại rồi cấp đông để dùng dần. Cách này giúp đồ ăn không bị ám mùi, giữ nguyên dinh dưỡng và tiết kiệm thời gian rã đông khi nấu nướng. Nhờ vậy, gia đình vừa tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, vừa hạn chế lãng phí đồ ăn. "Dù mỗi tháng tiền ăn chỉ hết 3 triệu nhưng nhà mình vẫn đủ thịt cá, rau củ, trứng sạch mỗi ngày", Hiền chia sẻ.

Một bữa cơm hết 60.000 đồng của gia đình 4 người:

Nguyên liệu Chi phí (VNĐ) Cách chế biến/Sử dụng 4 lạng thịt nạc vai xay 45.000 Chia làm nhiều phần: một ít nấu cháo cho con, một ít nấu canh rau ngót (rau ở quê mang lên), phần còn lại sốt cà chua 3 miếng đậu phụ 10.000 1 miếng sốt cùng thịt băm, 2 miếng luộc chấm bột canh Cà chua, hành lá, củ đậu 5.000 Dùng để nấu món mặn; củ đậu làm món tráng miệng

Tổng chi phí 60.000 Hoàn thiện mâm cơm 3 món đủ chất cho cả gia đình

Không FOMO, vứt bỏ "sĩ diện hão": Bí quyết giữ tiền của nhiều gia đình trẻ

Để dư dả gần 20 triệu đồng mỗi tháng, Hiền cho biết hai vợ chồng buộc phải tập thói quen chi tiêu, học cách đi ngược lại với số đông và cắt giảm những khoản chi xuất phát từ tâm lý "phải bằng người ta".

- Không thuê chung cư đắt đỏ: Thay vì chi 7 - 8 triệu đồng cho một căn hộ chung cư để "đẹp mặt", gia đình chấp nhận ở phòng trọ 30m² với giá 3 triệu. Vì mẹ chồng chỉ lên đỡ đần chăm cháu khoảng 1 năm, nên việc ở chật một chút giúp họ giữ lại được 36 - 48 triệu đồng mỗi năm.

- Cơm nhà là số 1, từ chối tụ tập: Việc nói "không" với các buổi nhậu nhẹt, cà phê sang chảnh giúp cắt giảm triệt để các khoản chi phí không tên.

- Không chạy theo công nghệ: Cả hai vợ chồng dùng chiếc điện thoại phân khúc tầm trung đã gần 3 năm. Mỗi khi bộ nhớ đầy, thay vì đổi máy mới, Hiền chọn cách lọc xóa bớt dữ liệu để dùng tiếp.

- Nói không với thời trang fast-fashion: Thay vì săn sale theo trend để rồi bỏ xó, Hiền chọn đồ Basic tối giản, mặc được nhiều dịp. Hũ mua sắm 1 triệu/tháng nhiều khi vẫn còn nguyên.

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, đây cũng là một trong những nguyên tắc phổ biến giúp nhiều gia đình trẻ duy trì tích lũy dài hạn: Giảm chi tiêu theo cảm xúc và tránh áp lực "phải bằng người khác".

Đặc biệt, thay vì giữ tiền mặt, vợ chồng Hiền chọn mua 1 chỉ vàng mỗi tháng như một cách tích sản. Trong bối cảnh giá vàng nhiều giai đoạn biến động mạnh và được xem là kênh trú ẩn tài sản quen thuộc của người Việt, cách tiết kiệm này được không ít người trẻ lựa chọn.

Thực tế, mức sống của mỗi gia đình phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: tiền thuê nhà, trường học cho con, chi phí y tế, mức hỗ trợ từ hai bên nội ngoại hay áp lực mưu sinh nơi đô thị lớn. Cách chi tiêu của tổ ấm "Hiền có Hải" có thể khiến nhiều người thấy khá "khắt khe", nhưng lại là lựa chọn phù hợp với mục tiêu mà họ theo đuổi: mua được nhà trước tuổi 30.

Bởi sau những con số tiết kiệm không chỉ là câu chuyện thắt chặt chi tiêu, mà còn là sự đồng lòng của cả gia đình. Người chồng vẫn đều đặn "tay xách nách mang" thực phẩm quê lên phố, người vợ kiên trì vun vén từng khoản nhỏ, còn mẹ chồng luôn sẵn lòng san sẻ chuyện chăm con, bếp núc.

Thế nên, căn phòng trọ 30m² ấy dù không rộng rãi vẫn đủ đầy cảm giác ấm áp. Áp lực cơm áo gạo tiền lúc này không còn chỉ là gánh nặng, mà trở thành động lực để các thành viên cùng hướng về một tương lai ổn định hơn.

Và đôi khi, giữa nhịp sống đô thị đầy áp lực, việc dám "vứt bỏ sĩ diện hão", chi tiêu phù hợp với khả năng tài chính và hiểu rõ điều mình thực sự cần mới chính là cách để một gia đình trẻ giữ được sự an tâm trên hành trình xây dựng tổ ấm.

(Ảnh trong bài: @hiencohai)