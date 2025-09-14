Trên thực tế, quan niệm uống nước vào buổi sáng sau khi thức dậy tốt cho sức khỏe là đúng và có cơ sở khoa học rõ ràng. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể sẽ bị mất nước qua đường thở, bài tiết qua nước tiểu, mồ hôi nên rơi vào trạng thái thiếu nước. Lúc này, chúng ta cần bổ sung nước để đảm bảo hệ bài tiết và hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, tuần hoàn máu bình thường.

Tuy nhiên, không phải bất cứ loại nước nào cũng phù hợp để uống vào thời điểm này. Sau đây là 5 loại nước uống ngay sau khi thức dậy buổi sáng gây hại cho cơ thể mà chúng ta cần tránh:

1. Nước ép trái cây

Ai cũng tưởng rằng nước trái cây rất tốt cho sức khỏe nên uống lúc nào cũng được. Tuy nhiên, buổi sáng khi vừa thức dậy không phải là thời điểm thích hợp cho việc này.

Ảnh minh họa

Bởi vì trong quá trình ép trái cây, nhiều đường fructose và glucose sẽ được giải phóng, dễ dàng thúc đẩy cơ thể hấp thụ và sử dụng, từ đó làm tăng lượng đường trong máu. Ngoài việc dễ gây béo phì, phù nề, mệt mỏi, bệnh tiểu đường thì còn dễ gây biến chứng đường huyết nguy hiểm.

Ngoài ra, dạ dày khi vừa thức dậy còn yếu, trong khi nhiều loại trái cây chứa axit nên sẽ dễ làm tổn thương và gây bệnh. Hệ tiêu hóa chưa ổn định cũng khiến cơ thể hấp thụ được ít chất dinh dưỡng hơn khi uống nước trái cây vào thời điểm này.

2. Trà

Trà là thức uống tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống ngay khi thức dậy, bụng rỗng không sẽ rất hại dạ dày. Nhất là nếu đó là trà để qua đêm thì chẳng khác nào thuốc độc. Dù bạn có bảo quản kỹ bằng cách đậy kín để trong bình giữ nhiệt hay trong tủ lạnh.

Bởi vì amino axit và cacbonhydrat vi lượng trong trà sẽ hình thành chất nuôi dưỡng vi khuẩn. Không chỉ có vậy, hàm lượng thành phần dinh dưỡng như polyphenols và vitamin trong trà cũng sẽ xảy ra phản ứng oxy hóa khi để quá lâu dẫn đến giảm thành phần chống oxy hóa, làm biến chất trà.

Khi uống vào sẽ gây kết tủa trong dạ dày, cản trở sự hấp thụ chất sắt, dễ làm thương tổn niêm mạc dạ dày. Hơn nữa trà được ngâm quá lâu sẽ tiết quá nhiều axit tannic và caffeine, làm cho mùi vị trà đắng chát khó uống làm bạn mất vị giác cho bữa sáng.

3. Nước ngọt có ga

Uống nước ngọt có ga vào thời điểm nào trong ngày cũng đều không tốt cho sức khỏe, nhưng uống ngay sau khi thức dậy buổi sáng thì hại gấp đôi.

Ảnh minh họa

Lúc này, dạ dày rỗng không sẽ dễ bị kích thích gây rối loạn tiêu hóa, tổn thương và tăng nguy cơ mắc bệnh. Gan, thận cũng bị tăng gánh nặng khi phải làm việc trong khi thiếu năng lượng do chưa được bổ sung thực phẩm. Nước ngọt có ga cũng rất hại cho răng miệng vào thời điểm này.

Ngoài ra, nước uống có ga không những không cung cấp thành phần nước mà cơ thể cần vào sáng sớm mà còn làm gia tăng tốc độ bài tiết canxi trong quá trình trao đổi chất và tăng nhu cầu của cơ thể đối với nước. Chính vì thế sáng sớm không nên uống nước có ga vì càng uống càng khát mà còn hại sức khỏe.

4. Nước muối, dù loãng

Vẫn còn không ít người nghĩ rằng uống một cốc nước muối pha loãng vào buổi sáng có thể giúp giảm cân và làm, sạch ruột, thải độc cơ thể, tốt cho răng miệng. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Việc uống nước muối vào buổi sáng dù loãng cũng sẽ làm tăng lượng muối vào cơ thể, không thể làm ẩm cổ họng và gây khô miệng, khô lưỡi. Cơ thể lúc này đang thiếu năng lượng sau đêm ngủ dài, các cơ quan nội tạng, nhất là gan và thận còn yếu nên sẽ bị làm việc quá sức, dễ gây bệnh tật. Đặc biệt, thói quen này còn gây nguy hiểm tính mạng cho những người đang mắc bệnh tim mạch vành, thận, dạ dày.

5. Nước lạnh

Ảnh minh họa

Theo quan điểm của y học cổ truyền, mỗi buổi sáng là khoảng thời gian dương khí xuất hiện. Nếu uống trực tiếp một cốc nước lạnh sau khi ngủ dậy sẽ có tác động nhất định đến sự phát triển của dương khí, nếu để lâu sẽ khiến dương khí không đủ, làm giảm sức đề kháng của cơ thể.

Hơn nữa, nước lạnh cũng dễ làm mạch máu và dạ dày đột ngột co lại làm cho tuần hoàn máu cũng như tiêu hóa kém đi. Lặp lại liên tục trong thời gian dài dễ sinh ra bệnh tật.