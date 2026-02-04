Khi mức sống ngày càng được nâng cao, chế độ ăn uống của nhiều gia đình hiện đại cũng thay đổi đáng kể. Các bữa ăn trở nên dư thừa thịt cá, tinh bột tinh chế và thực phẩm chế biến sẵn. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng chính sự “đủ đầy” này lại khiến cơ thể dần mất cân bằng, đặc biệt là tình trạng dư thừa axit trong quá trình chuyển hóa. Đây được xem là nguyên nhân âm thầm dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe như nóng trong người, hôi miệng, rối loạn tiêu hóa, tóc bạc sớm hay suy giảm chức năng gan – thận.

Hạt hướng dương là một nguồn cung cấp vitamin E dồi dào, giúp chống lại quá trình lão hóa và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, phần lớn thực phẩm phổ biến hiện nay như gạo trắng, bột mì tinh luyện, thịt đỏ, đồ chiên rán và đồ ăn nhanh đều tạo môi trường axit sau khi tiêu hóa. Nếu khẩu phần ăn thiếu rau xanh và thực phẩm có tính kiềm, cơ thể phải hoạt động quá tải để trung hòa axit, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến gan, thận và hệ tiêu hóa.

Chính vì vậy, việc bổ sung thực phẩm có tính kiềm vào bữa ăn hàng ngày là giải pháp quan trọng để duy trì cân bằng axit – bazơ, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong. Khi nhắc đến thực phẩm có tính kiềm, nhiều người thường nghĩ ngay đến hạt hướng dương hay đậu phộng. Tuy nhiên, theo quan niệm của y học cổ truyền, hai loại hạt này lại có tính “nhiệt”, dễ gây nóng trong nếu ăn nhiều, đặc biệt là vào thời điểm cuối đông – đầu xuân khi cơ thể nhạy cảm hơn với sự thay đổi thời tiết.

Thay vì phụ thuộc vào các loại hạt dễ sinh nhiệt, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ưu tiên rau củ có tính kiềm tự nhiên, vừa dễ tiêu hóa, vừa phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Dưới đây là ba loại rau được đánh giá cao về khả năng “mát người”, tốt cho tóc, giúp hơi thở dễ chịu và ăn thường xuyên mà không lo nóng trong.

Nên nấu chín kỹ, không nên dùng chung với các loại đồ ăn quá mát, và hạn chế dùng quá nhiều dầu mỡ khi chế biến.

Nấm bào ngư – “máy lọc” tự nhiên cho cơ thể

Nấm bào ngư là một trong những thực phẩm có tính kiềm nổi bật, giàu chất xơ hòa tan, vitamin nhóm B và khoáng chất như kali, magie. Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, nấm bào ngư còn giúp giảm gánh nặng cho gan và thận nhờ khả năng thúc đẩy quá trình đào thải chất thải chuyển hóa.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, polysaccharide trong nấm bào ngư có tác dụng chống oxy hóa, góp phần làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ sức khỏe da đầu và nang tóc. Việc ăn nấm thường xuyên giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và hạn chế bạc sớm. Ngoài ra, nấm bào ngư còn có mùi vị thanh nhẹ, dễ chế biến, phù hợp với nhiều món ăn từ xào, canh đến hấp.

Khoai môn chứa nhiều vitamin A, C, E, và các khoáng chất như Kali, Magie giúp nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, bóng mượt và hỗ trợ giảm gãy rụng

Khoai môn – nuôi dưỡng tỳ vị, dưỡng tóc từ gốc

Khoai môn là loại củ giàu tinh bột phức, chất xơ và các nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm. Trong y học cổ truyền, khoai môn có tác dụng kiện tỳ, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Khi hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, độc tố được đào thải hiệu quả, tình trạng hôi miệng và nóng trong cũng giảm rõ rệt.

Đặc biệt, khoai môn chứa lượng lớn vitamin B6 và vitamin E, hai dưỡng chất quan trọng cho quá trình tuần hoàn máu dưới da đầu. Nhờ đó, nang tóc được nuôi dưỡng tốt hơn, giúp tóc đen bóng và khỏe mạnh. So với các món chiên rán từ khoai tây, khoai môn hấp hoặc nấu canh được đánh giá là lựa chọn lành mạnh, phù hợp cho người lớn tuổi.

Vitamin B2 và kẽm trong bí ngòi đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của tóc

Bí ngòi – rau “mát” nhẹ bụng, ăn là ghiền

Bí ngòi được xem là một trong những loại rau có tính kiềm nhẹ, rất dễ tiêu hóa và ít gây áp lực cho dạ dày. Loại quả này chứa hàm lượng nước cao, giàu vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa, giúp làm mát cơ thể từ bên trong.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bí ngòi có tác dụng hỗ trợ cân bằng dịch thể, giảm tích nhiệt và hạn chế mùi cơ thể. Việc bổ sung bí ngòi thường xuyên giúp hơi thở dễ chịu hơn, đồng thời cải thiện cảm giác ngon miệng. Với hương vị thanh mát, bí ngòi có thể chế biến thành nhiều món đơn giản như xào nhẹ, nấu canh hoặc ăn kèm salad.

Ăn đúng mới thực sự “bổ”

Việc thay thế thói quen ăn vặt bằng hạt hướng dương, đậu phộng bằng các món rau củ thanh mát không chỉ giúp giảm nóng trong, mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho gan, thận, làn da và mái tóc. Đặc biệt với người trung niên và cao tuổi, đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Trong nhịp sống hiện đại, ăn ngon thôi chưa đủ, ăn đúng mới là chìa khóa. Và đôi khi, những loại rau quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày lại mang đến giá trị vượt xa những thực phẩm tưởng chừng “bổ dưỡng” như hạt hướng dương hay đậu phộng.