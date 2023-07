5 loại đồ uống nên uống thường xuyên để 'sống thọ'

Dưới đây là những loại đồ uống mà những người sống thọ, không mắc bệnh mạn tính ở “vùng xanh” uống hàng ngày trong nhiều thập kỷ. Nhiều nghiên cứu khoa học riêng biệt cũng chứng minh những lợi ích sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của các loại đồ uống này.

Trà đen

Báo Lao động dẫn nguồn trang Well and Good cho biết, trà đen mang lại nhiều lợi ích giống như trà xanh. Nó cũng chứa caffein, polyphenol chống ôxy hóa, L-theanine và flavanol. Do đó, nó cũng bảo vệ chống lại sự phát triển của một số bệnh mãn tính bao gồm bệnh tiểu đường loại 2, ung thư, đột quỵ và bệnh tim mạch. Trà đen cũng tốt cho đường ruột và hệ tiêu hóa.

Cà phê

Tương tự như vậy, cà phê chứa caffein và chất chống ôxy hóa có lợi. Cà phê cũng rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm vitamin B5 (tạo ra các tế bào hồng cầu), mangan (phát triển và chuyển hóa xương), kali (hạ huyết áp), magiê (để sản xuất năng lượng và ngủ), và niacin (chuyển đổi vitamin thành năng lượng).

Nước

Bài dịch trên Tri thức trẻ chỉ rõ, cơ thể chúng ta cần có nước để duy trì sự sống. Nước cũng cực kỳ tốt cho sức khỏe khi không chứa đường, hóa chất hoặc chất phụ gia giống các loại đồ uống đóng chai được bày bán trên thị trường.

Nghiên cứu do Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia (NHLBI) theo dõi gần 16.000 tình nguyện viên trong 25 năm. Các chuyên gia phát hiện người trưởng thành uống đủ nước có sức khỏe tốt, ít mắc các bệnh mạn tính như tim phổi và sống lâu hơn những người không uống đủ nước.

Buettner cho biết, ở tất cả các “vùng xanh” trên thế giới, mọi người thường có thói quen uống nước trong bữa ăn.

Rượu vang đỏ

Nhiều người sẽ khá bất ngờ khi rượu vang đỏ nằm trong danh sách các loại đồ uống của những người trường thọ. Chuyên gia Buettner cũng thừa nhận khá nhiều tranh cãi xung quanh việc rượu có thể đem lại lợi ích cho sức khỏe.

Tri thức trẻ dẫn lời chuyên gia Buettner nói: “Tôi có thể khẳng định rằng những người sống thọ ở các “vùng xanh” trên thế giới đều uống chút rượu vang đỏ mỗi ngày.

Nếu bạn uống chút rượu vang đỏ kết hợp với bữa ăn gồm các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, thì điều này có thể giúp tăng gấp 4 lần khả năng hấp thụ chất chống oxy hóa flavonoid và giảm mức cortisol (hormone gây căng thẳng) vào cuối ngày”.

Chuyên gia Buettner cho biết có một số nghiên cứu liên kết rượu vang đỏ với nguy cơ tử vong thấp. Buettner nói thêm: “Những người uống một chút, tối đa 2 ly rượu vang đỏ mỗi ngày thực sự có nguy cơ tử vong thấp hơn những người không uống. Điều này có thể là do hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong rượu vang được chứng minh có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và thậm chí một số dạng ung thư”.

Thực tế rượu vang đỏ được làm từ nho đen nghiền nát, là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa resveratrol (trong vỏ nho) tương đối phong phú. Chất chống oxy hóa làm giảm quá trình stress oxy hóa trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh, bao gồm ung thư và tim mạch.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý điều độ là chìa khóa, mọi người cũng không nên uống quá nhiều rượu mỗi ngày.

Trà xanh

Caffein trong trà xanh tác dụng tích cực và liên quan đến tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường và Parkinson thấp hơn, tỉ lệ mắc bệnh tim thấp hơn và khả năng tập trung cao hơn. Hạn chế uống vào buổi chiều để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Trà xanh chứa nhiều chất chống ôxy hóa được gọi là flavanol, liên quan đến việc giảm cholesterol xấu. Các nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa việc uống trà xanh và sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Bên cạnh đó, trà xanh giảm đáng kể lượng đường trong máu lúc đói, có nghĩa là chống lại sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2. Trà xanh cũng rất tốt cho xương. Các polyphenol trong trà tăng cường sự hình thành xương và ức chế sự phân hủy xương.