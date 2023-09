5 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi uống trà sữa tự pha

Đoàn kiểm tra ATTP thành phố Lào Cai kiểm tra cơ sở kinh doanh nguyên liệu pha chế trà sữa cho học sinh.

Tại một lớp học của trường THCS Pom Hán (TP Lào Cai), triển khai tiết khoa học tự nhiên (Hóa học) có nội dung cho học sinh trải nghiệm làm trà sữa ngay trên lớp. Buổi trải nghiệm gồm cô giáo và 38 em học sinh.

Nguyên liệu để làm trà sữa gồm: Hạt chân châu, lục trà lài, bột kem sữa B-One, trà đen, sữa ông thọ vỏ hộp màu trắng, đường trắng; nguồn nước dùng chế biến là nước lọc RO đã đun sôi, dụng cụ pha chế gồm bình nhựa và cốc dùng một lần. Trong quá trình thực hành, các em học sinh không sử dụng bảo hộ lao động như găng tay, đội mũ...

Sau khi pha chế xong, cô giáo bộ môn nghiệm thu sản phẩm và cô đã cùng học sinh cả lớp uống sản phẩm do mình vừa làm ra (mỗi học sinh 1 cốc). Sau khi uống trà sữa khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, có 5 em xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài phân lỏng, đau đầu. Các em đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai để thăm khám, điều trị và đã ổn định sức khỏe ra viện.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra cơ sở kinh doanh nguyên liệu pha chế trà sữa cho học sinh và xử phạt vi phạm hành chính 1.550.000 đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và không niêm yết giá; đồng thời tiến hành lấy 6 mẫu nguyên liệu thực phẩm các em đã mua để pha chế món trà sữa nói trên để gửi kiểm nghiệm tìm nguyên nhân.

Hiện vụ việc vẫn được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai khuyến cáo các thầy cô giáo khi tổ chức ngoại khóa, tổ chức ăn uống cho các em học sinh cần đảm bảo các nguyên tắc về an toàn thực phẩm, lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ, được bán ở những địa điểm có đủ giấy tờ pháp lý và đảm bảo an toàn thực phẩm.