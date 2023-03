Vụ 18 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa: Trà sữa có khả năng gây ngộ độc thực phẩm do đâu?

Mới đây, thông tin 18 học sinh ở Quảng Nam nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Được biết, khoảng 15 giờ 30 phút chiều 30/3, giáo viên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) phát hiện cháu N.N.N.T. (học sinh lớp 5C) có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng.

Sau đó, 17 học sinh cùng lớp khác cùng có triệu chứng tương tự nên nhà trường đã đưa 18 học sinh này nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn.



Theo các giáo viên, 18 học sinh bị các triệu chứng trên sau khi dùng trà sữa, trái cây lắc khoảng 15 phút. Thông tin này khiến nhiều người là tín đồ trà sữa không khỏi hoang mang. Nhiều người không hiểu vì sao trà sữa có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Đáng nói, trà sữa là món đồ uống được nhiều chị em mê mẩn vì có nhiều hương vị ngọt thơm hấp dẫn. Đây cũng là thức uống rất thịnh hành với giới trẻ hiện nay. Hương vị đa dạng, màu sắc bắt mắt và đựng trong những chiếc chai, lọ có hình thức hấp dẫn khiến món đồ uống này chinh phục được hầu hết các đối tượng, từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ. Những tín đồ của loại đồ uống này có thể dùng chúng thường xuyên mà chẳng thấy chán, ngay cả khi biết trà sữa không hề tốt cho sức khoẻ.

Trà sữa có khả năng gây ngộ độc thực phẩm do đâu?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), trà sữa là thức uống quen thuộc, nếu được làm đúng cách chắc chắn sẽ không gây ra ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, không đảm bảo ở nguồn gốc thành phần, khâu chế biến, bảo quản... thì nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao.

"Vấn đề của trà sữa là ở chỗ nguồn gốc nguyên liệu có đảm bảo hay không, có xuất xứ rõ ràng hay không, cách pha chế trà sữa có đúng cách hay chưa. Nếu không đảm bảo, chắc chắn món đồ uống này có khả năng gây ngộ độc thực phẩm rất cao", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khẳng định.

Thông thường, bất cứ thực phẩm nào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng cần kiểm soát hương liệu, chất phụ gia... Những loại hương liệu, chất phụ gia nếu nằm trong danh mục cho phép sử dụng cũng cần đảm bảo hàm lượng trong ngưỡng cho phép cũng như khuyến cáo về liều lượng sử dụng. Nếu trà sữa bạn uống không đảm bảo kiểm soát hương liệu, chất phụ gia thì nguy cơ ngộ độc thực phẩm là điều khó tránh.

"Việc sử dụng hương liệu và phẩm màu thực phẩm quá ngưỡng cho phép có thể gây ngộ độc thực phẩm", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khẳng định.

Ngoài khả năng gây ngộ độc thực phẩm, trà sữa từ lâu đã bị gắn mác là món đồ uống kém lành mạnh cho sức khoẻ. Điều này là do trà sữa chứa nhiều đường, sữa. Bất cứ loại thực phẩm nào chứa nhiều đường sữa được tiêu thụ đều đặn hàng ngày cũng đều không tốt cho sức khỏe nói chung. Việc tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường sữa có thể khiến bạn tăng cân, béo phì, thừa canxi có thể dẫn đến sỏi thận...

Lưu ý uống trà sữa, tránh gây hại sức khoẻ

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, để tránh những hậu quả không mong muốn khi uống trà sữa, chị em cần lưu ý:

1. Uống trà sữa ở những cửa hàng uy tín

Hiện nay, trà sữa được bán rất nhiều do nhu cầu của người sử dụng tăng mạnh. Từ các cửa hàng có thương hiệu đến những góc hẻm, chợ cóc, xe thồ... người bán đều tận dụng để bán trà sữa cho mọi lứa tuổi và được đông đảo giới trẻ, học sinh sinh viên thích thú. Cha mẹ, nhà trường nên khuyên con em mình uống trà sữa ở những cửa hàng uy tín. Ở đây, bạn sẽ giảm rủi ro ngộ độc thực phẩm vì nguồn nguyên liệu, cách chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hơn. Bạn cũng có thể quan sát kỹ khâu đóng gói để xem xét cửa hàng mình mua có đảm bảo vệ sinh an toàn hay không.

2. Không uống trà sữa có chứa quá nhiều đường, sữa

Thông thường, khi đặt trà sữa, người bán ở những cửa hàng uy tín vẫn cho bạn quyền lựa chọn bao nhiêu % đường cho mỗi ly trà sữa. Bạn nên giảm dần lượng đường, có thể là 70% rồi đến 50%, 30% đường... Điều này giúp bạn vẫn có thể thưởng thức những ly trà sữa ngọt ngào nhưng không cần quá lo lắng cơ thể nạp nhiều đường.

3. Không uống trà sữa thường xuyên

Rất nhiều chị em đam mê trà sữa đến nỗi uống hàng ngày, thậm chí uống nhiều cốc trong một ngày. Điều này không hề tốt cho sức khoẻ ngay cả khi bạn đã giảm bớt lượng đường trong trà sữa khi đặt hàng. Uống quá nhiều trà sữa là nguyên nhân khiến bạn bị mất collagen tự nhiên, béo bụng, thừa cân khó kiểm soát. Tốt nhất, mỗi tuần chỉ nên uống 1-2 cốc để thoả mãn sở thích của bạn.