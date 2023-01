5 gương mặt mới gây được nhiều dấu ấn nhất trên màn ảnh xứ Hàn năm 2022

Park Solomon

Hồi đầu năm ngoái, Ngôi trường xác sống (All of us are dead) đã tạo ra một cơn sốt vô cùng lớn. Nhờ thành công của bộ phim mà nhiều diễn viên có cơ hội đến gần hơn với khán giả, trong đó có Park Solomon.

Với visual nổi trội cộng thêm việc nhân vật Lee So Hyuk anh đảm nhận sở hữu sức chiến đấu rất lớn, Park Solomon bỗng chốc trở thành cái tên rất được yêu thích. Từ một cái tên vô danh, số người theo dõi Instagram cá nhân của nam diễn viên tăng chóng mặt (1,6 triệu tính đến ngày 1/2 và hiện tại là 6.1 triệu).

Park Solomon trong phim Ngôi trường xác sống - nguồn: Netflix

Bên cạnh Ngôi trường xác sống, Park Solomon còn một tác phẩm đáng chú ý khác trong năm 2022, đó là Sự trả thù của người thứ ba (Revenge of others). Dù chưa thể được coi là một bom tấn, thế nhưng bộ phim này cũng nhận được khá nhiều sự chú ý cũng như các bình luận tích cực từ khán giả.

Roh Yoon Seo

Trong năm qua, Nơi đảo xanh (Our blues) có thể nói là một trong những tác phẩm thành công nhất. Ở bộ phim này, Roh Yoon Seo đảm nhận vai Bang Young Joo, một nữ sinh trót "ăn chơi để lại hậu quả" với bạn cùng lớp.

Dù chỉ đảm nhận vai phụ, thế nhưng Roh Yoon Seo lại giành được nhiều sự chú ý và không hề bị lấn át bởi dàn sao hạng A thuộc tuyến chính như Kim Woo Bin, Han Ji Min, Lee Byung Hun hay Shin Min Ah.

Dù không đóng chính nhưng Roh Yoon Seo vẫn tỏa sáng ở Nơi đảo xanh - nguồn: tvN

Sau bộ phim đầu tiên, Roh Yoon Seo tiếp tục gây ấn tượng khi xuất hiện trong Cô gái thế kỷ 20 (20th century girl). Ở dự án truyền hình Khóa học yêu cấp tốc (Crash in romane course) hiện đang phát sóng, cô hóa thân thành con gái của nhân vật do "Ảnh hậu Cannes" Jeon Do Yeon thủ vai.

Moon Sang Min

Nhắc đến những gương mặt mới nổi bật nhất trong năm 2022, đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua Moon Sang Min. Anh vào vai Thế tử điện hạ Sung Nam trong Dưới bóng trung điện (Under the queen's umbrella).

Trước đó, nam diễn viên 22 tuổi đã tham gia 4 dự án phim nhưng chỉ có My name là đáng chú ý hơn cả. Dẫu vậy, anh cũng chỉ đảm nhận vai phụ ở bộ phim này mà thôi.

Tên tuổi của Moon Sang Min đã đến gần hơn với khán giả nhờ vai Thế tử Sung Nam trong Dưới bóng trung điện - nguồn: Netflix

Trong năm 2023, Moon Sang Min sẽ tham gia phim Duty after school. Bên cạnh đó, anh cũng được đề nghị trở thành nam chính trong phim Wedding impossible. Nếu nhận lời, Moon Sang Min sẽ có cơ hội hợp tác với đàn chị nổi danh Jeon Jong Seo.

Choi Hyun Wook

Ở bộ phim Tuổi 25, tuổi 21, bên cạnh cặp đôi Na Hee Do - Baek Yi Jin, chuyện tình yêu của hai nhân vật Ko Yurim - Moon Ji Woong cũng rất được yêu thích. Người đảm nhận vai Moon Ji Woong là diễn viên sinh năm 2002 Choi Hyun Wook. Tiếp đà thành công, Choi Hyun Wook tham gia đóng Weak hero class 1. Được biết, tác phẩm này đạt điểm số cao trên iQIYI, Kocowa, Viki và được các nhà phê bình đánh giá cao.

Choi Hyun Wook "nên duyên" với Bona trong Tuổi 25, tuổi 21 - nguồn: tvN

Go Yoon Jung

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Go Yoon Jung. Rõ ràng, sẽ là một thiếu sót cực lớn nếu như mỹ nhân đến từ nhà MAA bị bỏ qua bởi lẽ cô đã thể hiện vai Naksu trong Hoàn hồn 2 (Alchemy of souls: Light and shadow) một cách rất xuất sắc.

Go Yoon Jung được nhiều khán giả yêu mến với vai Naksu trong Hoàn hồn mùa 2 - nguồn: tvN

Kết thúc mùa đầu, nhiều khán giả đã cảm thấy lo ngại khi Jung So Min không còn đảm nhận vai nữ chính. Thế nhưng cho đến hiện tại, tin rằng bất cứ ai đã xem phim cũng sẽ dành tình cảm cho Go Yoon Jung.

Sau Hoàn hồn 2, nhiều khả năng khán giả sẽ chẳng phải chờ lâu để lại được thấy "nữ hoàng dao kéo mới" xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Theo đó, cô sẽ góp mặt trong Moving, dự án thuộc thể loại giả tưởng - hành động được Disney+ dự trù khoản kinh phí sản xuất lên tới 44 triệu USD.