5 "cực phẩm" 0 đồng ngay trong vườn nhà: Những món ăn thanh tao các cụ xưa trân quý, con cháu nay lại bỏ phí

Giữa thời buổi thực phẩm công nghiệp lên ngôi, nhiều người lại khao khát tìm về những hương vị thuần khiết của ngày xưa. Có những nguyên liệu ngay trong vườn nhà, vốn là bí quyết "giữ lửa" bếp núc của các bà các mẹ, nhưng nay lại bị coi là cỏ dại hoặc phế phẩm bỏ đi. Dưới đây là 5 món ngon dân dã, hợp lý và cực kỳ bổ dưỡng mà bạn không nên bỏ lỡ.

1. Canh lá dâu tằm nấu hến: "Liều thuốc ngủ" tự nhiên

Nhiều người chỉ biết đến quả dâu tằm mà quên mất rằng lá dâu non mới là loại rau thanh nhiệt cực tốt. Trong Đông y, lá dâu tằm (tang diệp) có tác dụng an thần, làm mát gan và ổn định huyết áp.

Cách chế biến: Chọn những búp dâu non hoặc lá bánh tẻ ở đầu cành. Vò nhẹ cho lá hơi mềm rồi thái chỉ. Nấu cùng nước luộc hến hoặc thịt băm.

Hương vị: Vị ngọt thanh của hến quyện với cái bùi bùi, thơm nhẹ của lá dâu tạo nên một bát canh giải nhiệt hoàn hảo, đặc biệt tốt cho những người hay bị mất ngủ.

2. Nộm rau sam: "Vua Omega-3" mọc dại

Rau sam thường mọc ven lối đi hay các kẽ gạch. Đừng vội nhổ bỏ vì đây được mệnh danh là "rau trường thọ" nhờ hàm lượng Omega-3 và vitamin C dồi dào.

Cách chế biến: Hái những ngọn rau sam mập mạp, rửa sạch và chần sơ qua nước sôi để giảm vị chua gắt. Trộn rau với nước mắm tỏi ớt, chút đường và thật nhiều lạc rang giã nhỏ.

Hương vị: Rau sam có độ giòn sần sật tự nhiên, vị chua thanh nhẹ rất kích thích vị giác, cực kỳ hợp để ăn kèm với các món nhiều dầu mỡ.

3. Nụ hoa mướp xào tỏi: Hương vị tinh túy của mùa hè

Khi trồng mướp, sẽ có rất nhiều hoa đực không thể đậu quả. Thay vì để chúng rụng đầy gốc, các bà nội trợ đảm đang thường hái những nụ hoa còn chưa kịp nở để làm món xào.

Cách chế biến: Tước bỏ phần xơ ở cuống hoa, rửa sạch để ráo. Phi thơm tỏi với chút mỡ lợn, cho hoa mướp vào xào nhanh trên lửa lớn để giữ màu xanh và độ giòn.

Hương vị: Nụ hoa mướp giòn ngọt và có mùi thơm nồng nàn hơn cả quả mướp hương. Đây là món ăn dân dã nhưng mang lại cảm giác rất thanh tao, sạch sẽ.

4. Gỏi cùi trắng dưa hấu: Đừng vứt đi "phần quý nhất"

Sau khi ăn hết phần ruột đỏ của dưa hấu, đa số chúng ta thường vứt vỏ. Thực tế, phần cùi trắng của dưa hấu có cấu trúc rất giống ngó sen hoặc đu đủ nhưng lại có độ mọng nước hơn.

Cách chế biến: Gọt bỏ lớp vỏ xanh cứng, lấy phần cùi trắng thái sợi mỏng. Bóp qua với chút muối rồi vắt kiệt nước. Trộn cùng tôm nõn, thịt ba chỉ và rau thơm vườn nhà.

Hương vị: Món gỏi này cực kỳ giòn và mát. Nó là minh chứng cho tinh thần "Zero-waste" (không rác thải) của những bà nội trợ thông minh và tiết kiệm.

5. Canh hoa đu đủ đực lá lốt: Bài thuốc quý cho lồng ngực

Cây đu đủ đực không ra quả thường bị chặt bỏ, nhưng hoa của nó lại là một vị thuốc quý cho đường hô hấp.

Cách chế biến: Hoa đu đủ rửa sạch, luộc sơ để khử bớt vị đắng đặc trưng. Sau đó, nấu canh cùng lá lốt thái nhỏ và một ít thịt băm.

Hương vị: Vị đắng nhẹ của hoa đu đủ hòa quyện với mùi thơm nồng nàn của lá lốt tạo nên một hương vị rất riêng, vừa ấm bụng lại vừa thông cổ mát họng.

Những món ăn từ vườn nhà không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí giữa thời bão giá mà còn là cách để kết nối với những giá trị truyền thống. Đôi khi, tinh hoa ẩm thực không nằm ở những nguyên liệu đắt đỏ, mà nằm ngay trong sự sáng tạo và đôi bàn tay vun vén của người phụ nữ trong gia đình.

Mùa hè này, hãy thử ra vườn và tìm kiếm những "báu vật" bị lãng quên này nhé!