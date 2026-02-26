Sau Tết, 1 loại thực phẩm quen thuộc dễ khiến không gian bếp trở nên nặng nề nếu dùng sai cách

Tết qua đi, căn bếp dần trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày. Thế nhưng có một loại thực phẩm quen thuộc mà nhiều gia đình vẫn sử dụng liên tục sau Tết, vô tình khiến không gian bếp trở nên bí bách, nặng mùi, thậm chí tạo cảm giác "khí tù" đó chính là cá khô và các loại hải sản khô.

Tưởng chừng chỉ là món ăn tiện lợi, nhưng nếu dùng sai cách trong những ngày đầu năm, cá khô lại có thể ảnh hưởng đến cảm giác phong thủy trong nhà.

Vì sao cá khô dễ tạo cảm giác nặng nề sau Tết?

Sau chuỗi ngày thịt kho, giò chả, bánh chưng, nhiều gia đình chuyển sang ăn cá khô vì tiện, dễ bảo quản và "đưa cơm". Tuy nhiên, cá khô thường có mùi khá đậm. Khi chiên hoặc nướng, mùi lan rất lâu trong không gian bếp, thậm chí ám vào rèm cửa, quần áo.

Theo quan niệm dân gian, tháng Giêng là thời điểm "mở khí" cho cả năm. Không gian sống cần thông thoáng, sáng sủa. Những mùi nồng kéo dài bị xem là yếu tố làm không khí nặng hơn, thiếu sự tươi mới.

Dù không phải kiêng tuyệt đối, nhưng việc sử dụng cá khô liên tục trong những ngày đầu năm dễ khiến căn bếp mất đi sự nhẹ nhàng sau khi vừa dọn dẹp Tết.

Thực phẩm khô và tâm lý "tồn đọng"

Cá khô, mực khô vốn tượng trưng cho sự tích trữ. Sau Tết, nhiều gia đình có thói quen mua thêm đồ khô để "ăn dần cho tiện". Tuy nhiên, phong thủy truyền thống lại đề cao sự lưu thông tức không gian nên có sự thay đổi, tươi mới thay vì giữ mãi những thứ cũ.

Khi bếp thường xuyên có mùi khô nồng, cộng với đồ ăn để lâu, cảm giác trì trệ sẽ xuất hiện một cách vô thức. Điều này ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng hơn là yếu tố tâm linh.

Cá khô không xấu, thậm chí còn mang ý nghĩa "dư dả" vì có thể bảo quản lâu dài. Vấn đề nằm ở cách sử dụng. Nếu dùng, nên:

Chế biến với lượng vừa phải.

Mở cửa thông thoáng khi nấu.

Không để cá khô lộ thiên trong bếp quá lâu.

Kết hợp xen kẽ với món rau xanh, canh thanh nhẹ sẽ giúp không gian bếp cân bằng hơn.

Tháng Giêng nên ưu tiên sự tươi mới

Sau Tết là thời điểm chuyển giao từ lễ hội sang nhịp sống bình thường. Một căn bếp có mùi thức ăn tươi, rau mới, nồi canh nóng thường tạo cảm giác dễ chịu hơn so với mùi chiên nướng nồng đậm.

Phong thủy thực chất bắt nguồn từ cảm nhận của con người. Không gian thông thoáng giúp tinh thần nhẹ nhàng, từ đó tạo cảm giác suôn sẻ cho những ngày đầu năm.

Không cần loại bỏ hoàn toàn cá khô khỏi bữa cơm tháng Giêng. Nhưng nếu nhận thấy căn bếp bắt đầu ám mùi, bí bách, đó có thể là lúc nên thay đổi thực đơn.

Sau Tết, điều quan trọng không phải là ăn thật nhiều hay tích trữ thật lâu, mà là tạo cho không gian sống cảm giác mới mẻ, sáng sủa. Bởi một căn bếp nhẹ nhàng, thoáng đãng luôn giúp gia đình khởi đầu năm mới với tinh thần tích cực hơn.