Mùi tanh luôn là “nỗi ám ảnh” của không ít người khi nấu ăn, đặc biệt là với cá, thịt gà, thịt bò hay thịt lợn. Dù đã rửa sạch, chần nước sôi hay dùng nhiều gia vị, không ít món ăn vẫn còn mùi khó chịu, làm giảm đáng kể hương vị.

Trên thực tế, việc khử mùi tanh không nằm ở số lượng gia vị sử dụng mà ở việc chọn đúng loại gia vị phù hợp với từng nguyên liệu. Trong ẩm thực truyền thống, có 3 loại gia vị được xem như “khắc tinh” của mùi tanh, giúp món ăn giữ được độ tươi ngon tự nhiên.

Theo PGS.TS Trần Đáng - nguyên Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, chia sẻ trên báo VietnamNet: Việc sử dụng các loại gia vị tự nhiên trong chế biến thực phẩm không chỉ giúp cải thiện hương vị mà còn góp phần khử mùi tanh hiệu quả nhờ các tinh dầu đặc trưng. Tuy nhiên, người nội trợ cần dùng đúng liều lượng, tránh lạm dụng vì có thể làm mất cân bằng hương vị và ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Bạch chỉ (rễ khô cây bạch chỉ) là thảo dược có tác dụng khử mùi tanh hiệu quả, đặc biệt trong ẩm thực

Bạch chỉ - “khắc tinh” của mùi tanh thịt gà, thịt cừu

Bạch chỉ (Angelica dahurica) là một loại thảo dược quen thuộc trong Đông y, đồng thời cũng là gia vị được nhiều đầu bếp sử dụng khi chế biến các món hầm.

Mùi tanh của thịt gà thường đến từ máu và tuyến da, trong khi thịt cừu lại có mùi đặc trưng do các axit béo trong mỡ. Những mùi này rất khó loại bỏ hoàn toàn chỉ bằng cách chần nước sôi.

Điểm đặc biệt của bạch chỉ nằm ở hàm lượng tinh dầu dễ bay hơi. Khi nấu, các tinh dầu này sẽ phản ứng với các hợp chất gây mùi tanh, giúp phân hủy và trung hòa chúng. Sau đó, các phân tử mùi sẽ bay hơi theo hơi nước, từ đó loại bỏ mùi tanh một cách hiệu quả mà không làm mất đi vị ngọt tự nhiên của thịt.

Khi nấu, bạn không cần dùng quá nhiều. Chỉ một lát bạch chỉ cho mỗi kilogram thịt là đủ để tạo hiệu quả. Ngoài khử mùi, loại gia vị này còn mang lại hương thơm nhẹ, giúp món ăn trở nên thanh hơn, giảm cảm giác ngấy.

Thảo quả - bí quyết giúp thịt bò thơm mà không hăng

Thịt bò là nguyên liệu giàu dinh dưỡng nhưng lại có mùi đặc trưng khá nồng. Ngay cả khi đã chần qua nước sôi để loại bỏ tạp chất, mùi này vẫn có thể lưu lại, đặc biệt trong các món hầm hoặc kho.

Thảo quả được xem là “trợ thủ đắc lực” trong trường hợp này. Với hương thơm mạnh và đặc trưng, thảo quả có khả năng lấn át và trung hòa mùi hôi của thịt bò.

Tinh dầu trong thảo quả khi đun nóng sẽ lan tỏa từ từ, thấm sâu vào từng thớ thịt. Không chỉ khử mùi, nó còn giúp giảm cảm giác béo ngậy, tạo nên hương thơm ấm, sâu và rất “đã mũi”.

Nhờ đó, các món như bò kho hay bò hầm trở nên hấp dẫn hơn, không còn mùi hăng khó chịu. Thậm chí, nhiều người cho rằng chỉ cần thêm một chút thảo quả, món ăn tại nhà cũng có thể đạt hương vị như ngoài quán.

Bạch đậu khấu là một loại gia vị có khả năng khử mùi tanh cực kỳ hiệu quả nhờ mùi hương nồng nàn, ấm áp và chứa nhiều tinh dầu

Bạch đậu khấu - “vũ khí” xử lý mùi tanh thịt lợn

Thịt lợn, đặc biệt là phần ba chỉ, thường có mùi tanh nhẹ do máu và quá trình oxy hóa chất béo. Nếu không xử lý tốt, món ăn dễ bị ngấy và mất đi độ ngon vốn có.

Bạch đậu khấu là gia vị được nhiều người nội trợ truyền tai nhau nhờ khả năng khử mùi hiệu quả. Với hương thơm cay nhẹ, sảng khoái, loại gia vị này có thể thẩm thấu sâu vào thịt, phá vỡ các hợp chất gây mùi tanh.

Không chỉ vậy, bạch đậu khấu còn giúp cân bằng vị béo, khiến món thịt lợn trở nên thanh hơn, dễ ăn hơn. Khi kho thịt, chỉ cần cho vài hạt bạch đậu khấu cho mỗi kilogram thịt là đủ để tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Đặc biệt, khi kết hợp với các gia vị truyền thống như nước mắm, tiêu hay hành, bạch đậu khấu giúp tạo nên hương vị đậm đà nhưng vẫn giữ được nét tinh tế.

Vì sao không nên lạm dụng gia vị?

Một sai lầm phổ biến là nhiều người cho rằng càng dùng nhiều gia vị thì càng khử được mùi tanh. Tuy nhiên, điều này có thể phản tác dụng.

Việc sử dụng quá nhiều gia vị không chỉ làm món ăn bị đắng, nồng mà còn che lấp hoàn toàn hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Khi đó, món ăn sẽ mất đi sự cân bằng và trở nên kém hấp dẫn.

Một số loại gia vị khử mùi tanh

Thay vì “nêm đủ thứ”, nguyên tắc quan trọng là chọn đúng gia vị và dùng với lượng vừa phải. Chỉ cần một vài lát hoặc vài hạt đúng loại, bạn đã có thể xử lý mùi tanh hiệu quả mà vẫn giữ được độ ngon nguyên bản.

Để món ăn luôn thơm ngon, bạn chỉ cần nhớ nguyên tắc đơn giản:

- Dùng bạch chỉ cho thịt gà và thịt cừu

- Dùng thảo quả cho thịt bò

- Dùng bạch đậu khấu cho thịt lợn

Không cần tỷ lệ phức tạp hay kỹ thuật cao, chỉ cần chọn đúng gia vị, mùi tanh sẽ được loại bỏ gần như hoàn toàn.

Có thể thấy, bí quyết nấu ăn ngon đôi khi không nằm ở những nguyên liệu đắt tiền hay công thức cầu kỳ, mà đến từ sự tinh tế trong cách lựa chọn gia vị. Chỉ cần một chút hiểu biết, bạn hoàn toàn có thể biến những món ăn quen thuộc trở nên hấp dẫn hơn, thơm ngon hơn và “ghi điểm” trong mắt cả gia đình.