5 công thức nấu đậu phụ siêu ngon, cách cuối cùng còn giúp món ăn có hương vị hải sản

Đậu phụ là một trong những nguyên liệu phổ biến và quen thuộc trên bàn ăn của chúng ta. Nó không chỉ có giá cả phải chăng mà còn bổ dưỡng, chứa protein thực vật chất lượng cao và nhiều nguyên tố vi lượng. Đậu phụ có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, từ thanh đạm đến đậm đà, mặn mà, thậm chí còn mô phỏng hương vị hải sản. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 công thức làm món ngon từ đậu phụ đơn giản tại nhà. Mỗi công thức đều dễ làm và cực kỳ ngon, đặc biệt là công thức cuối cùng, với cách nêm nếm khéo léo, có thể mang đến cho đậu phụ hương vị hải sản. Chắc chắn rất đáng để lưu lại thực hiện dần cho gia đình thưởng thức!

1. Món đầu tiên: Đậu phụ Tứ Xuyên

Đậu phụ Tứ Xuyên là món ăn "kinh điển" của xứ sở tỷ dân. Món ăn có vị cay, tươi và thơm, đậu phụ mềm ngon kết hợp với thịt heo (hoặc thịt bò) băm đậm đà. Đây là món ăn tuyệt vời khi kết hợp với cơm nóng.

Nguyên liệu: 1 miếng đậu phụ non, 50g thịt bò băm, 3 tép tỏi băm, 1 thìa canh bột đậu tằm, lượng bột tiêu bột vừa đủ, lượng ớt bột vừa đủ, 1 thìa canh nước tương, nửa thìa nước tương đen, lượng nước bột năng vừa đủ và một ít hành lá thái nhỏ.

Cách làm món đậu phụ Tứ Xuyên

Bước 1: Cắt đậu phụ thành từng miếng nhỏ rồi thả vào nồi nước sôi, chần qua trong khoảng 1 phút để loại bỏ mùi tanh của đậu. Sau đó vớt đậu phụ ra, để ráo nước. Đun nóng chảo với dầu ăn, cho tỏi băm vào xào thơm. Sau đó thêm thịt bò băm vào xào cho đến khi chuyển màu. Sau đó cho ớt bột vào xào cùng cho đến khi chuyển sang màu nâu đỏ.

Bước 3: Tiếp theo bạn đổ một lượng nước vừa đủ vào, thêm nước tương, nước tương đen rồi đun sôi. Sau đó bạn cho đậu phụ vào và đun nhỏ lửa trong khoảng 3 phút. Pha bột năng với một chút nước rồi từ từ đổ vào để tạo độ sánh sệt, rắc bột tiêu cùng rắc hành lá cắt nhỏ lên trên.

Mẹo: Đậu phụ sẽ ít bị vỡ hơn sau khi bạn chần qua nước sôi. Có thể dùng thịt heo băm thay cho thịt bò xay. Nếu thích ăn cay, bạn có thể thêm bột ớt hoặc dùng sa tế để thay thế ớt bột.

2. Món thứ hai: Đậu phụ kho nước tương

Đậu hũ kho nước tương có màu nâu đỏ tươi, hương vị nước sốt đậm đà, là món ăn đơn giản này phù hợp với mọi lứa tuổi.

Nguyên liệu: 1 miếng đậu phụ non, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, một chút, 1-2 cây hành lá thái nhỏ, một chút gừng băm, lượng tỏi vừa đủ, 1 nhánh hoa hồi, lượng nước vừa đủ.

Cách làm đậu phụ kho nước tương

Bước 1: Cắt đậu phụ thành các miếng dày và dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó cho đậu phụ vào chảo dầu nóng, chiên đến khi cả 2 mặt vàng nâm. Lấy đậu phụ ra và để sang một bên.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào nồi, phi thơm gốc hành lá, gừng, tỏi băm và hoa hồi. Sau đó bạn thêm nước tương, nước tương đen, chút đường và lượng nước vừa phải vào rồi đun sôi. Cho đậu phụ đã chiên vào, đun nhỏ lửa trong 5 phút để đậu phụ ngấm đều nước sốt. Cuối cùng, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại.

Mẹo: Khi chiên đậu phụ, không nên dùng lửa quá lớn để tránh bị cháy. Món ăn này dùng đậu phụ non nên bạn hãy cẩn thận khi lật đậu trong quá trình chiên để tránh bị vỡ.

3. Món thứ ba: Đậu phụ chiên sốt nước mắm chua ngọt

Đậu phụ chiên giòn dai bên ngoài, mềm bên trong quyện với sốt nước mắm chua ngọt. Món ăn đơn giản mà cực hao cơm.

Nguyên liệu: 1 miếng đậu phụ bản to, một ít muối, một ít bột tiêu, một ít dầu ăn, 1 thìa canh nước mắm, nửa thìa canh giấm, nửa thìa canh bột năng, nửa thìa canh đường và một ít tỏi băm.

Cách làm món đậu phụ chiên sốt nước mắm chua ngọt

Bước 1: Cắt đậu phụ thành từng lát dày, ướp với chút muối và bột tiêu trong khoảng 10 phút. Đặt chảo lên bên đun nóng cùng lượng dầu ăn vừa đủ. Sau khi dầu nóng, thả đậu phụ vào chiên cho đến khi lớp vỏ vàng nâu và giòn.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, cho nước mắm, giấm, đường, bột năng và một chút nước vào hòa tan. Sau đó đó phi thơm tỏi băm vào rồi cho nước sốt vào xào đều. Tiếp đó thả đậu phụ đã chiên vàng vào, đảo đều nhanh tay để đậu thấm nước sốt chua ngọt. Cuối cùng rắc một chút hành lá lên là có thể thưởng thức.

Mẹo: Chiên đậu phụ ở lửa vừa để tránh đậu phụ bị cháy quá; nước sốt bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị cá nhân, chẳng hạn như thêm ớt, đường hoặc rau mùi.

4. Món thứ tư: Trứng hấp đậu phụ

Trứng hấp đậu phụ là món ăn dễ làm mà bổ dưỡng, mềm mịn, thích hợp cho mọi đối tượng đặc biệt là người già và trẻ em.

Nguyên liệu: 1 miếng đậu phụ non, 3-4 quả trứng gà, lượng nước ấm vừa đủ, một ít muối, 1 thìa canh nước tương, vài giọt dầu mè và một ít hành lá thái nhỏ.

Cách làm món trứng hấp đậu phụ

Bước 1: Cắt đậu phụ non thành các miếng nhỏ (hoặc lát mỏng) rồi rải xuống đáy bát (hoặc đĩa sâu lòng). Tiếp theo đập trứng vào bát, đánh tan. Sau đó thêm lượng nước ấm vào (tỷ lệ nước và trứng là 1.5:1), thêm chút muối, khuấy đều rồi rưới lên đậu phụ.

Bước 2: Lấy màng bọc thực phẩm bọc lên bát trứng, dùng chiếc tăm chọc vài lỗ nhỏ rồi đặt vào nồi hấp trong khoảng 10-12 phút. Sau khi hấp xong, bạn lấy ra, rưới nước tương và chút dầu mè, rắc hành lá xắt nhỏ.

Mẹo: Tỷ lệ nước và trứng nên tuân them 1.5:1 để giúp trứng mềm mướt. Không nên dùng lửa quá to khi hấp để hỗn hợp trứng không tạo thành các lỗ hình tổ ong.

5. Món thứ năm: Đậu phụ hương vị hải sản

Bí quyết của món ăn này nằm ở việc sử dụng nấm và rong biển để làm nổi bật độ tươi ngon và hương hải sản cho món ăn. Sau khi đậu phụ ngấm nước dùng, hương vị sẽ sánh ngang với món hải sản!

Nguyên liệu: 1 miếng đậu phụ non, 3 cây nấm hương tươi, một ít rong biển khô, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, nửa thìa đường và vài giọt dầu mè.

Cách làm món đậu phụ hương vị hải sản

Bước 1: Nấm hương đem rửa sạch rồi thái thành các lát mỏng. Xé rong biển thành từng miếng nhỏ. Cho một ít dầu ăn vào nồi, đun nóng, sau đó thả nấm hương vào xào thơm. Tiếp theo nêm nước tương, dầu hào, một chút đường vào rồi xào đều. Sau đó cho lượng nước vừa đủ vào, đun sôi.

Bước 2: Thêm đậu phụ và rong biển vào, đun nhỏ lửa trong 5 phút để đậu phụ thấm gia vị của nước dùng. Cuối cùng, bạn nêm nếm lại gia vị, thêm vài giọt dầu mè vào là có thể lấy ra thưởng thức.

Mẹo nhỏ: Nấm hương và rong biển chính là linh hồn của món ăn này, tái hiện lại vị tươi ngon của hải sản. Nếu thích đậm đà hơn, bạn có thể thêm tôm khô hoặc sò điệp.

Tính đa dụng của đậu phụ khiến nó trở thành một nguyên liệu đa năng trong bếp, dù bạn chế biến thành món ăn cay, mặn, giòn hay mềm. 5 công thức này đều có những nét độc đáo riêng, đặc biệt là công thức cuối cùng, đậu phụ vị hải sản. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản, bạn có thể tạo ra một món ăn ngon với hương vị mới mẻ cho gia đình thưởng thức.