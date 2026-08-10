MXH Nhật Bản phát sốt vì chế độ ăn kiêng với 2 loại nước người Việt cực mê, 1 bác sĩ trực tiếp trải nghiệm giảm được 6,2kg trong 1 tháng

Đây là chế độ ăn kiêng được bác sĩ Takafumi Kudo, một chuyên gia giảm cân người Nhật Bản, đề xuất. Bằng cách sử dụng trà xanh và cà phê thông thường với tỷ lệ và lượng cụ thể, giúp ổn định lượng đường trong máu, giảm cảm giác thèm ăn và tăng cường trao đổi chất, từ đó đạt được hiệu quả giảm cân.

Chế độ ăn kiêng "trà xanh và cà phê", được chuyên gia giảm cân người Nhật Bản, Tiến sĩ Takafumi Kudo, quảng bá, đã được chứng minh là hiệu quả! Không cần phải kiêng khem quá mức, tỷ lệ cố định "trà xanh cà phê" đã giúp chính ông giảm 6,2kg trong vòng một tháng, và giảm từ 92kg xuống 67kg sau 10 tháng, duy trì lâu dài mà không gây gánh nặng quá mức cho cơ thể. Nhờ sự kiểm nghiệm và quảng bá của bác sĩ, cùng với các thành phần và tỷ lệ đơn giản của chế độ ăn kiêng này, nó nhanh chóng trở nên phổ biến trên mạng xã hội Nhật Bản.

Tại sao "trà xanh cà phê" có thể giúp giảm cân?

Cốt lõi của chế độ ăn kiêng “trà xanh và cà phê" nằm ở hiệu quả hiệp đồng của sự kết hợp các hoạt chất trong trà xanh và cà phê. Hơn nữa, hương thơm đậm đà của cà phê làm giảm vị đắng của trà xanh, giúp thức uống này dễ uống hơn.

- Caffeine: Cả trà xanh và cà phê đều chứa caffeine, chất này có thể kích hoạt các enzyme phân giải chất béo trong cơ thể, tăng cường trao đổi chất và giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo.

- Catechin: Trà xanh chứa catechin, chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, có thể ức chế sự phát triển của mô mỡ, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của tế bào và do đó làm giảm sự tích tụ chất béo.

- Theanine: Ngoài catechin, trà xanh còn chứa theanine, chất có thể nhẹ nhàng trung hòa sự hưng phấn và lo lắng do caffeine gây ra.

- Axit chlorogenic: Cà phê chứa axit chlorogenic, không chỉ ngăn ngừa sự lắng đọng melanin mà còn làm giảm mỡ máu, ổn định đường huyết sau bữa ăn và đặc biệt hiệu quả trong việc làm săn chắc vùng bụng.

Làm thế nào để thực hiện chế độ ăn kiêng “trà xanh và cà phê"?

Pha cà phê trà xanh rất đơn giản; chỉ cần nắm vững những điểm chính sau:

- Tỷ lệ pha trộn lý tưởng là 1:1 (ví dụ: 100ml cà phê đen 100ml trà xanh không đường).

- Về nguyên tắc, bất kỳ loại cà phê đen hoặc trà xanh không đường nào cũng đều được, nhưng để có kết quả tốt hơn, nên chọn cà phê đen rang nhẹ với hàm lượng axit chlorogenic cao hơn; đối với trà xanh, bạn có thể chọn "sencha" vì nó chứa lượng catechin và theanine cân bằng.

- Cả đồ uống nóng và lạnh đều được chấp nhận, tùy thuộc vào sở thích cá nhân. Nếu bạn thuộc tuýp người dễ bị lạnh, tốt hơn hết nên uống đồ uống ấm để giúp duy trì quá trình trao đổi chất tốt hơn.

- Không nên thêm đường hoặc sữa. Bên cạnh những lo ngại về lượng calo, bất kỳ loại đường hoặc sản phẩm từ sữa nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ hấp thụ axit chlorogenic và catechin, do đó làm giảm hiệu quả đốt cháy chất béo.

Liều lượng và thời điểm tốt nhất để uống

Muốn tăng cường hiệu quả đốt cháy mỡ? Hãy thử áp dụng những thói quen uống nước sau:

- Khi nào nên uống: Có thể uống trước bữa ăn 15-30 phút, và nên uống 1-2 lần một ngày. Không nên uống quá nhiều. Ngoài ra, nên tránh uống vào ban đêm để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

- Lợi ích: Uống trước bữa ăn không chỉ giúp bạn cảm thấy no hơn mà còn có tác dụng ức chế sự thèm ăn và kích hoạt quá trình đốt cháy chất béo, làm giảm khả năng thức ăn được ăn sau đó sẽ tích tụ trong cơ thể.

- Lượng nước uống được khuyến nghị: Mỗi lần, hãy uống khoảng 250ml trà xanh pha cà phê.

Ai phù hợp với chế độ ăn kiêng "trà xanh và cà phê"?

Nguyên tắc cơ bản của phương pháp giảm cân bằng trà xanh và cà phê chủ yếu dựa trên việc caffeine và catechin thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn và ổn định đường huyết. Các nhóm đối tượng sau đây phù hợp với phương pháp này:

- Đối với những người làm việc văn phòng có quá trình trao đổi chất chậm lại do ngồi lâu và thiếu vận động, dẫn đến tỷ lệ trao đổi chất cơ bản giảm, caffeine và catechin có thể được sử dụng để kích hoạt các enzyme phân giải chất béo và tăng cường trao đổi chất.

- Đối với những người có bụng dưới nhô ra và lượng đường trong máu dao động đáng kể sau bữa ăn, axit chlorogenic trong cà phê có thể ổn định lượng đường trong máu sau bữa ăn và giảm mỡ máu, điều này đặc biệt hữu ích trong việc cải thiện tình trạng tích tụ mỡ bụng.

- Đối với những người khó kiểm soát sự thèm ăn hoặc có thói quen ăn quá nhiều trước bữa ăn, uống loại đồ uống này 15-30 phút trước bữa ăn có thể giúp tăng cảm giác no, giảm sự thèm ăn và ngăn ngừa việc nạp quá nhiều calo trong bữa ăn chính.

- Những người có hệ tiêu hóa khỏe mạnh cần uống khi bụng đói trước bữa ăn. Những người có niêm mạc đường tiêu hóa khỏe mạnh, không bị dư axit dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản sẽ dễ dung nạp hơn với sự kích thích khi uống cà phê đen và trà đặc lúc bụng đói.

- Đối với những người muốn giảm cân nhưng không thích ăn kiêng nghiêm ngặt, không muốn đếm calo, không thể tuân theo các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và hy vọng có thể bắt đầu dễ dàng với những điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày, cà phê và trà xanh là những lựa chọn tuyệt vời.

- Đối với những người bị hồi hộp hoặc lo lắng sau khi uống cà phê đen, hoặc bị run tay hay tim đập nhanh khi chỉ uống cà phê đen, thêm trà xanh có thể giúp ích. Chất theanine trong trà xanh có thể nhẹ nhàng trung hòa tác dụng kích thích của caffeine, giúp tập trung ổn định hơn và cung cấp năng lượng dồi dào hơn.

Mặc dù "chế độ ăn kiêng trà xanh và cà phê" đơn giản và hiệu quả, nhưng nó chứa hàm lượng caffeine và polyphenol trong trà (tanin) cao, do đó không phù hợp với tất cả mọi người. Những thực phẩm sau đây không được khuyến cáo sử dụng hoặc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng:

- Đối với những người có chức năng tiêu hóa tốt hoặc những người bị trào ngược dạ dày thực quản, caffeine và polyphenol trong trà có thể kích thích tiết axit dạ dày. Ngoài ra, uống chúng khi bụng đói trước bữa ăn có thể dễ gây đau bụng, loét dạ dày, buồn nôn hoặc trào ngược dạ dày thực quản nghiêm trọng.

- Caffeine có thể kích thích hệ thần kinh giao cảm ở những người mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao, dẫn đến tăng nhịp tim và huyết áp. Những người bị rối loạn nhịp tim hoặc huyết áp không được kiểm soát tốt nên tránh dùng caffeine.

- Mặc dù theanine trong trà xanh có tác dụng thư giãn, nhưng những người bị mất ngủ nghiêm trọng hoặc nhạy cảm với caffeine vẫn có thể gặp phải các triệu chứng như tim đập nhanh, run rẩy, lo lắng hoặc mất ngủ trầm trọng.

- Phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và thanh thiếu niên có những hạn chế nghiêm ngặt về lượng caffeine tiêu thụ hàng ngày (phụ nữ mang thai thường được khuyên không nên vượt quá 200 mg), vì lượng tiêu thụ quá mức có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi hoặc giấc ngủ của trẻ sơ sinh.

- Đối với bệnh nhân thiếu máu do thiếu sắt hoặc loãng xương, tanin (polyphenol trong trà) có thể ức chế sự hấp thụ sắt từ thực phẩm; lượng caffeine quá mức có thể làm tăng sự mất canxi.

- Đối với những người sử dụng thuốc lâu dài (chẳng hạn như những người dùng thuốc chống đông máu, thuốc hạ huyết áp hoặc thuốc điều trị tâm thần), vitamin K hoặc catechin trong trà xanh có thể tương tác với một số loại thuốc, ảnh hưởng đến hiệu quả của chúng.

Nguồn và ảnh: Beauty321