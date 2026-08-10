Sau 60 tuổi mà không biết cách ăn trứng như thế này, coi chừng "tự hại" sức khỏe mà không biết

Hồi còn trẻ, ăn liền hai quả trứng trong bữa sáng dường như chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng khi tuổi tác tăng lên, khả năng chuyển hóa của cơ thể thay đổi, các chỉ số mỡ máu, đường huyết, huyết áp bắt đầu được để ý kỹ hơn, không ít người cao tuổi lại đâm ra băn khoăn mỗi khi cầm quả trứng lên: ăn hay không ăn?

Có người cho rằng trứng giàu dinh dưỡng, mỗi ngày một quả rất tốt cho sức khỏe. Người khác lại lo ngại hàm lượng cholesterol trong trứng sẽ ảnh hưởng đến tim mạch. Tranh cãi này tồn tại đã lâu, nhưng theo các nghiên cứu dinh dưỡng hiện nay, trứng gà hoàn toàn không phải "thực phẩm cấm kỵ" đối với người lớn tuổi. Ngược lại, nếu ăn đúng cách, trứng còn giúp bổ sung protein chất lượng cao, hỗ trợ duy trì khối cơ và cải thiện chức năng vận động ở người từ 60 tuổi trở lên.

Vấn đề không nằm ở việc "có nên ăn hay không", mà ở chỗ "ăn như thế nào cho hợp lý".

Trên thực tế, phần lớn rắc rối liên quan đến trứng ở người cao tuổi không đến từ bản thân quả trứng, mà từ cách ăn: ăn quá nhiều mỗi ngày, chiên rán nhiều dầu mỡ, bữa sáng chỉ có mỗi trứng mà thiếu các nhóm thực phẩm khác, thậm chí ăn trứng ngay trước giờ đi ngủ.

Dưới đây là những điều người trên 60 tuổi nên lưu ý để vừa tận dụng được dinh dưỡng từ trứng, vừa tránh những tác động không mong muốn.

Ăn đủ lượng, không phải càng nhiều càng tốt

Trứng gà chứa lượng protein dồi dào, cùng nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin D, nhóm vitamin B, sắt và phốt pho. Ở người lớn tuổi, thiếu hụt protein là tình trạng khá phổ biến. Khi tuổi tác tăng, nhiều người ăn ít đi, răng yếu hơn nên có xu hướng chọn cháo, mì, bánh bao - những món dễ nuốt nhưng lại nghèo protein.

Thiếu protein kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì khối cơ, khiến chân tay yếu đi và giảm khả năng vận động. Trứng là nguồn protein chất lượng cao, dễ kiếm và dễ chế biến — một quả trứng cỡ vừa cung cấp khoảng 6g protein.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ăn càng nhiều trứng càng tốt. Không ít người cao tuổi vì nghĩ trứng bổ dưỡng nên ăn ba, bốn quả mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn - cách ăn này không phù hợp với tất cả mọi người.

Với đa số người cao tuổi có sức khỏe bình thường, mỗi ngày một quả trứng là mức hợp lý, vừa đủ bổ sung protein mà không gây gánh nặng cho cơ thể. Riêng những người mắc mỡ máu cao, bệnh mạch vành hay các bệnh lý gan mật nặng, lượng trứng nên ăn cần được bác sĩ tư vấn cụ thể theo tình trạng sức khỏe.

Hạn chế trứng chiên, rán nhiều dầu mỡ

Nhiều người thích ăn trứng chiên, nhất là khi rìa trứng hơi cháy xém, ăn rất thơm. Nhưng với người trên 60 tuổi, duy trì thói quen này thường xuyên lại không được khuyến khích.

Lý do khá đơn giản: bản thân trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng nếu chế biến với nhiều dầu mỡ, lượng calo sẽ tăng lên đáng kể. Về lâu dài, việc nạp quá nhiều chất béo có thể ảnh hưởng đến cân nặng và làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Điều này càng đáng lưu ý với người cao tuổi, vốn ít vận động và tiêu hao năng lượng thấp hơn. Nếu bữa sáng thường xuyên có trứng chiên, kèm theo quẩy, dưa muối, sữa đậu nành có đường, tổng lượng calo và chất béo nạp vào rất dễ vượt ngưỡng. Trong khi đó, trứng luộc, trứng hấp hay trứng đánh nấu canh vẫn giữ được dinh dưỡng vốn có mà hạn chế được lượng dầu mỡ dư thừa.

Tất nhiên, thỉnh thoảng ăn một bữa trứng chiên với lượng dầu vừa phải thì không cần quá lo lắng. Nhưng nếu ngày nào cũng chiên rán, thì nên xem lại thói quen ăn uống của mình. Nhiều người vẫn nghĩ đơn giản rằng cứ là trứng thì ăn kiểu gì cũng tốt, mà quên rằng cách chế biến khác nhau có thể tạo ra tác động rất khác nhau đến sức khỏe.

Ăn kèm ngũ cốc nguyên hạt và rau xanh

Bữa sáng của nhiều người cao tuổi khá đơn giản: một quả trứng, một bát cháo trắng, thêm chút dưa muối. Nhìn có vẻ thanh đạm, nhưng thực chất lại chưa cân đối về dinh dưỡng.

Cơ thể không chỉ cần protein mà còn cần chất xơ, vitamin, khoáng chất và tinh bột ở mức vừa phải. Trứng cung cấp protein chất lượng cao nhưng lại rất ít chất xơ. Vì vậy, khi ăn trứng, nên kết hợp thêm ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, ngô, bánh bao ngũ cốc, cùng với rau xanh tươi để bữa ăn trở nên đầy đủ hơn.

Chẳng hạn, bữa sáng với một quả trứng, kèm một phần rau và một lượng ngũ cốc vừa phải sẽ tốt hơn nhiều so với chỉ ăn trứng đơn lẻ. Với người trên 60 tuổi, việc vừa giữ được khối cơ vừa kiểm soát cân nặng đều quan trọng như nhau: protein từ trứng giúp duy trì cơ bắp, còn ngũ cốc và rau xanh cung cấp nguồn năng lượng ổn định hơn.

Ngoài ra, chất xơ trong rau còn hỗ trợ tiêu hóa. Khi tuổi cao, nhu động ruột thường giảm, nếu khẩu phần thiếu rau và ngũ cốc nguyên hạt sẽ dễ dẫn đến táo bón. Vì thế, dù trứng có giá trị dinh dưỡng tốt đến đâu, cũng không nên xem đó là nguồn dinh dưỡng duy nhất trong bữa ăn. Sai lầm phổ biến trong chế độ ăn của người cao tuổi thường là quá chú trọng vào công dụng của một loại thực phẩm mà bỏ qua sự cân đối tổng thể — chế độ ăn bền vững không đến từ một món ăn "thần kỳ" nào, mà từ sự cân bằng mỗi ngày.

Không nên ăn trứng ngay trước khi ngủ

Có người cao tuổi buổi tối cảm thấy đói, hoặc lo cơ thể thiếu chất trong đêm nên chọn ăn một quả trứng trước khi đi ngủ. Thỉnh thoảng một lần có thể không ảnh hưởng rõ rệt, nhưng nếu duy trì lâu dài thì đây không phải lựa chọn tốt.

Về đêm, hoạt động của cơ thể giảm, tốc độ tiêu hóa của đường ruột cũng chậm lại. Ăn trứng vào thời điểm này, nhất là ăn muộn, có thể làm tăng áp lực tiêu hóa. Với những người vốn có hệ tiêu hóa yếu, ăn trứng trước khi ngủ dễ gây đầy bụng, khó chịu, ợ chua, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Giấc ngủ lại đặc biệt quan trọng với người trên 60 tuổi: ngủ không ngon không chỉ khiến tinh thần uể oải vào hôm sau mà còn ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của cơ thể. Vì vậy, trứng nên được sắp xếp vào bữa sáng hoặc bữa trưa - thời điểm cơ thể hoạt động nhiều hơn, hấp thu dinh dưỡng cũng hiệu quả hơn. Nếu vì lý do đặc biệt cần ăn thêm bữa phụ, nên điều chỉnh linh hoạt theo thể trạng, chứ không nên biến việc ăn trứng trước khi ngủ thành thói quen cố định.

Không phải "ăn hay không", mà là "ăn đúng cách"

Nhìn chung, trứng gà không phải là thực phẩm người trên 60 tuổi cần kiêng, mà là thực phẩm cần biết cách ăn cho phù hợp: ăn với lượng vừa phải mỗi ngày, ưu tiên cách chế biến lành mạnh, kết hợp cùng ngũ cốc và rau xanh, tránh ăn sát giờ ngủ.

Bên cạnh đó, khi tuổi tác tăng lên, chế độ ăn uống không nên chỉ xoay quanh việc "món này tốt hay không tốt", mà cần nhìn vào thói quen tổng thể: ăn uống điều độ, đảm bảo đủ protein, duy trì vận động vừa sức và khám sức khỏe định kỳ — tất cả đều quan trọng không kém việc chọn ăn gì mỗi ngày.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có vấn đề về sức khỏe, bạn đọc nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi điều chỉnh chế độ ăn.