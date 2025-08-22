Trong showbiz Hàn Quốc– nơi những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt gần như trở thành quy chuẩn, nhưng nữ diễn viên gạo cội Bae Doo Na lại chọn cách nhẹ nhàng và thực tế hơn để giữ gìn vóc dáng. Và bí quyết của cô khiến nhiều người bất ngờ: Chỉ đơn giản là đi bộ đều đặn.

Mới đây, nữ diễn viên nổi tiếng Bae Doo Na – gương mặt quen thuộc qua loạt phim như Virus, Stranger – đã chia sẻ thẳng thắn về triết lý sống khỏe của mình ở độ tuổi ngoài 40.

Không chạy theo số đo, chỉ chọn sống khỏe

Trong khi nhiều đồng nghiệp trong ngành giải trí Hàn Quốc vẫn phải tuân theo chế độ ăn kiêng để giữ vóc dáng cho các vai diễn, Bae Doo Na thẳng thắn cho biết cô không còn chạy theo các số đo hình thể hay vóc dáng lý tưởng. Thay vào đó, cô tập trung vào sức khỏe bền vững và sự cân bằng.

Cô nhớ lại thời điểm từng thực hiện một chế độ ăn kiêng khắt khe khi chuẩn bị cho một vai diễn. Dù chăm chỉ vận động, nhưng do quá lệ thuộc vào thực phẩm bổ sung protein mà không nạp đủ dưỡng chất thiết yếu, cơ thể cô dần mệt mỏi và mất sức sống.

"Tôi chọn tập luyện thay vì ăn kiêng. Ở tuổi này, việc thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt chỉ có thể gây hại nhiều hơn lợi. Hồi đó tôi không bù đắp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Kết quả là lưng tôi bị chấn thương, và những cơn đau đầu dai dẳng khiến tôi mệt mỏi suốt thời gian dài. Cuối cùng, tôi nhận ra: cách sống cực đoan đó có thể hiệu quả khi còn trẻ, nhưng về lâu dài thì không đáng".

Bí quyết đơn giản: Đi bộ thật nhiều

Thay vì ép cơ thể vào một vòng lặp không lành mạnh, Bae Doo Na chọn một con đường khác: lắng nghe nhu cầu của cơ thể và tôn trọng giới hạn của bản thân.

Và bí quyết mà cô tiết lộ? Đó là đi bộ – thật nhiều.

"Tôi không thấy có lý do gì phải gầy bằng mọi giá. Tôi chọn đi bộ nhiều hơn và sống đúng độ tuổi của mình. Bây giờ, mỗi ngày tôi đi khoảng 10.000 bước, ăn uống và sinh hoạt như một người bình thường".

Trong một ngành công nghiệp giải trí nơi ngoại hình thường được đặt lên hàng đầu, lựa chọn sống lành mạnh và bền vững của Bae Doo Na thực sự là một điểm sáng. Không cần đến những biện pháp hà khắc, cô cho thấy rằng sự đều đặn, vận động vừa phải và giữ tinh thần thoải mái mới là "bí quyết thật sự" để duy trì vóc dáng và nhan sắc lâu dài.