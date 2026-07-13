Không còn ép cân khắc nghiệt hay những chế độ ăn kiêng "hành xác", nữ diễn viên Hong Kong Chung Hân Đồng (Trung Quốc) cho biết cô giảm khoảng 5kg nhờ một thực đơn luân phiên trong 3 ngày với những thực phẩm rất quen thuộc.

Ở tuổi 45, Chung Hân Đồng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung. Tuy nhiên, ít ai biết rằng suốt nhiều năm qua, cô thường xuyên đối mặt với tình trạng cân nặng lên xuống thất thường. Nữ diễn viên từng chia sẻ mình thuộc nhóm người "dễ tăng cân", thậm chí đùa rằng "uống nước cũng thấy béo". Bên cạnh đó, rối loạn nội tiết từng khiến cân nặng của cô có thời điểm tăng nhanh.

Sau khi lấy lại vóc dáng và duy trì cân nặng ổn định, Chung Hân Đồng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm giảm cân của mình. Trong đó, thực đơn "3 món luân phiên" đang nhận được nhiều sự quan tâm vì khá đơn giản, dễ thực hiện và không yêu cầu phải đếm từng calo.

Thực đơn giảm cân 3 ngày của Chung Hân Đồng gồm những gì?

Theo nữ diễn viên, thực đơn xoay quanh 3 thực phẩm chính là yến mạch nguyên chất, khoai lang và trứng trà (trứng luộc ngâm nước tương, trà và gia vị - món ăn phổ biến ở Trung Quốc). Mỗi loại sẽ là nguồn tinh bột hoặc protein chính trong một ngày, sau đó lặp lại theo chu kỳ 3 ngày.

Điểm quan trọng là đây không phải chế độ chỉ ăn duy nhất 3 món, mà mỗi bữa vẫn kết hợp thêm nhiều rau xanh và thực phẩm giàu đạm để đảm bảo dinh dưỡng.

Ngày 1: Yến mạch - tạo cảm giác no lâu

Trong ngày đầu tiên, yến mạch nguyên chất là nguồn tinh bột chính.

Nữ diễn viên cho biết cô thường ăn một bát yến mạch nguyên chất vào buổi sáng cùng vài quả cà chua bi để bổ sung chất xơ. Yến mạch là thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) tương đối thấp, giúp tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó hạn chế ăn vặt trong ngày.

Đến buổi tối, cô giảm lượng yến mạch, tăng rau xanh nhằm giảm tổng năng lượng nạp vào mà vẫn không bị đói.

Ngày 2: Khoai lang - ưu tiên thực phẩm giàu kali

Ngày thứ hai, khoai lang trở thành nguồn tinh bột chính.

Chung Hân Đồng khuyên nên ăn khoai lang hấp thay vì nướng hoặc chế biến nhiều gia vị.

Theo cô, bản thân là người dễ bị giữ nước nên rất thích khoai lang vì loại củ này giàu kali - khoáng chất góp phần duy trì cân bằng điện giải. Nữ diễn viên chia sẻ vui rằng sau những ngày ăn khoai lang, cô thường cảm thấy khuôn mặt gọn gàng hơn.

Nếu tình trạng giữ nước rõ hơn trong giai đoạn trước kỳ kinh nguyệt, cô thậm chí sẽ kéo dài "ngày khoai lang" thêm một hôm.

Ngày 3: Trứng trà - tăng cường protein

Ngày cuối cùng tập trung vào thực phẩm giàu đạm.

Theo Chung Hân Đồng, nhiều người giảm cân thành công nhưng cơ thể lại thiếu săn chắc do không bổ sung đủ protein. Vì vậy, trong ngày này cô ưu tiên các nguồn đạm như trứng, thịt bò và đậu phụ để hỗ trợ duy trì khối cơ.

Nữ diễn viên cho biết mình có thể ăn khoảng 4-5 quả trứng trong cả ngày, nhưng đôi khi chỉ ăn một phần lòng đỏ tùy theo nhu cầu.

Điều gì giúp phương pháp này được nhiều người chú ý?

Theo Chunng Hân Đồng, ưu điểm lớn nhất của thực đơn này là:

Không phải cắt bỏ hoàn toàn tinh bột.

Không cần nhịn đói.

Thực phẩm dễ mua, dễ chế biến.

Có thể thực hiện liên tục theo chu kỳ 3 ngày hoặc chọn 3 ngày mỗi tuần.

Những ngày còn lại, cô vẫn ăn uống bình thường nhưng ưu tiên chế biến ít dầu mỡ, giảm muối và duy trì thói quen tập luyện. Nhờ vậy, nữ diễn viên giảm khoảng 5kg và giữ vóc dáng ổn định trong thời gian dài.

Không nên xem đây là "công thức giảm cân thần tốc"

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, yến mạch, khoai lang và trứng đều là những thực phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng và phù hợp trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân không đến từ một loại thực phẩm riêng lẻ mà phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động, chất lượng giấc ngủ và tình trạng sức khỏe của từng người.

Việc ăn theo thực đơn luân phiên như Chung Hân Đồng có thể giúp một số người kiểm soát khẩu phần dễ hơn, nhưng không phải phương pháp phù hợp với tất cả mọi người. Người mắc bệnh thận, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa hoặc cần chế độ dinh dưỡng đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi áp dụng.

Về lâu dài, một chế độ ăn đa dạng thực phẩm, giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein chất lượng cùng thói quen vận động đều đặn vẫn là nền tảng giúp giảm cân an toàn và duy trì vóc dáng bền vững.