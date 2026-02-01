38 tuổi, tôi chỉ dùng đúng một chiếc túi suốt cả năm và tiết kiệm được nhiều tiền hơn mình tưởng

Suốt một năm qua, tôi ra ngoài chỉ với đúng một chiếc túi.

Không phải vì tôi quá tiết kiệm hay cố gắng “ép” bản thân theo lối sống khổ hạnh. Đơn giản là tôi nhận ra: một chiếc túi đủ tốt đã đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống của tôi – và phần còn lại chỉ là chi phí dư thừa.

Kể từ khi chuyển sang lối sống tối giản, tôi gần như không còn cảm giác “thiếu” khi không mua thêm túi mới. Ngược lại, tôi thấy mình nhẹ đầu hơn, ít phải suy nghĩ hơn, và ví tiền cũng ổn định hơn rõ rệt.

Một chiếc túi và rất nhiều khoản tiền không còn phải chi

Túi xách, nếu nhìn thẳng vào bản chất, là một món đồ tiêu dùng có vòng đời ngắn hơn chúng ta nghĩ.

Phần lớn túi không “hỏng” vì dùng quá nhiều, mà hỏng vì… không dùng: để lâu, bám bụi, ẩm mốc, xuống dáng, bong da, lỗi mốt.

Tôi từng nghe một người bạn than phiền rằng túi để trong tủ một thời gian thì mốc, phải lau chùi, xử lý nhiều lần vẫn không dứt điểm. Cuối cùng, chiếc túi đó bị bỏ xó dù giá mua ban đầu không hề rẻ.

Khi nhìn lại, tôi nhận ra một điều rất thực tế: Nếu không dùng thường xuyên, thì dù đắt đến đâu, đó cũng là tiền bị chôn.

Từ đó, tôi tự đặt ra một nguyên tắc rất đơn giản cho mình: một túi vào – một túi ra.

Tôi chỉ sở hữu đúng một chiếc túi tại một thời điểm. Dùng đến khi thật sự cũ hoặc không còn phù hợp, tôi mới thay. Không tích trữ, không “phòng khi cần”.

Kết quả là gì?

- Không phải lo bảo quản

- Không mất thời gian chọn túi mỗi lần ra ngoài

- Không phát sinh chi phí mua sắm theo cảm xúc

Và quan trọng nhất: tiền không bị rò rỉ vào những món đồ ít dùng nhưng rất dễ mua.

Ít mối quan hệ xã hội, ít dịp “phải thể hiện” và ít túi là đủ

Có người từng hỏi tôi: “Không đi làm à? Không cần túi chỉnh tề sao?”

Thực tế là tôi đi làm, nhưng tôi không tin rằng chỉ số lượng đồ dùng mới quyết định hình ảnh của một người.

Tôi từng chia sẻ rằng mình chỉ có khoảng 10 bộ đồ mùa hè, và ngay lập tức có người cho rằng như vậy là xuề xòa. Nhưng số lượng ít không đồng nghĩa với cẩu thả.

Tôi chọn đồ kỹ hơn, phối đồ có chủ đích hơn. Và với túi xách cũng vậy.

Cuộc sống của tôi không xoay quanh những buổi tiệc cần “đúng túi - đúng outfit”. Những mối quan hệ tôi duy trì đều rất đời thường: đi làm, gặp gỡ bạn bè, mua sắm, di chuyển hàng ngày.

Vậy thì một chiếc túi gọn gàng, trung tính, dùng được trong nhiều hoàn cảnh là đủ.

Tôi chưa từng rơi vào tình huống khó xử vì “không có túi phù hợp”. Và nếu có ai đó đánh giá tôi vì không đổi túi thường xuyên, tôi cũng không còn quá bận tâm.

Khi đã có niềm tin tài chính riêng, bạn sẽ không còn tiêu tiền để chứng minh điều gì với người khác.

Túi xách, suy cho cùng, chỉ là để đựng đồ

Nếu được chọn, tôi thích ra ngoài không cần mang túi - đó mới là cảm giác tự do thật sự. Không vướng víu, không gánh nặng.

Nhưng thực tế thì điện thoại ngày càng to, quần áo nữ lại hiếm khi có túi sâu, nên tôi vẫn cần một chiếc túi.

Chiếc túi tôi đang dùng là túi vải đơn giản, giá chưa tới 100.000 đồng. Không thương hiệu, không logo, không mang theo thông điệp gì ngoài một điều: dễ dùng và dễ giặt.

Bẩn thì cho vào máy giặt. Không cần giữ gìn quá mức, không lo trầy xước, không tiếc.

Tôi biết nhiều người tin rằng túi xách thể hiện cá tính, địa vị, gu thẩm mỹ. Điều đó không sai. Nhưng tôi cũng nhận ra: túi xách không thể chữa được nỗi bất an về tài chính.

Khi bạn hiểu lại công năng cơ bản của đồ vật, bạn sẽ thấy rất nhiều món từng được “thần thánh hóa” thực ra chỉ là chi phí cảm xúc.

Một chiếc túi và một quyết định tài chính đủ tỉnh táo

Tôi không chống lại túi xách, cũng không bài xích hàng hiệu. Tôi chỉ chọn mua đúng thứ mình thật sự dùng, với số lượng phù hợp với nhịp sống của mình.

Ở tuổi 38, tôi không còn muốn tiêu tiền để lấp đầy cảm giác thiếu thốn vô hình. Tôi muốn tiền của mình ở lại lâu hơn, phục vụ những mục tiêu lớn hơn.

Và với tôi, trong câu chuyện túi xách này, kết luận rất rõ ràng:

Một chiếc là đủ. Đủ dùng - đủ nhẹ - và đủ để không phải hối tiếc vì những khoản chi không cần thiết.

Nếu bạn đang ở giai đoạn muốn ổn định tài chính hơn, có lẽ không cần bắt đầu từ những quyết định lớn. Đôi khi, chỉ cần bớt mua thêm một chiếc túi là đã đủ khác.